UP SIR Form Last Date Today: आज नहीं जमा कर पाए एसआईआर फार्म तो वोटर लिस्ट से कट सकता है नाम

UP SIR Form Last Date Today : उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट को लेकर आज का दिन बेहद अहम है. चुनाव आयोग की ओर से जारी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की आज अंतिम तारीख है. जिन मतदाताओं का SIR फॉर्म अब तक जमा नहीं हो पाया है, उनके लिए यह आखिरी मौका है. तय समयसीमा के भीतर फॉर्म न भरने की स्थिति में 31 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा. ऐसे में जरूरी है कि आज यह काम निपटा लें.
क्या है SIR?
स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) एक व्यापक वेरिफिकेशन प्रक्रिया है, जिसे चुनाव आयोग मतदाता सूची की गहन जांच के लिए चला रहा है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र नागरिकों के नाम ही वोटर लिस्ट में शामिल रहें और फर्जी, मृत या दोहराए गए नामों को हटाया जा सके.
SIR फॉर्म भरना क्यों है जरूरी?
SIR फॉर्म का सीधा संबंध मतदाता सूची में आपके नाम की पुष्टि से जुड़ा है. 31 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जानी है. यदि इस लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं होता है, तो आपको ऑब्जेक्शन या क्लेम की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जो समय लेने वाली हो सकती है. इसके बाद फरवरी 2026 में फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी. यदि फाइनल सूची में भी आपका नाम नहीं रहता है, तो आपको मतदान के पात्र मतदाता के रूप में नहीं माना जाएगा. इसीलिए किसी भी तरह की परेशानी से बचने और अपने मताधिकार को सुरक्षित रखने के लिए SIR फॉर्म समय पर भरना बेहद जरूरी है.
बता दें कि 27 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में कुल 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार 92 मतदाता दर्ज हैं. हालांकि, 31 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इस संख्या में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसकी मुख्य वजह यह है कि राज्य की वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी के लिए चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के तहत 4 नवंबर 2025 से जारी एन्यूमरेशन में अलग-अलग कारणों से शामिल नहीं हो पाना. ध्यान रहे जो मतदाता समय पर SIR फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उनके नाम दिसंबर महीने के अंत में जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए जा सकते हैं.
अगर आप भी अब तक अपना SIR फॉर्म जमा नहीं कर सके हैं, तो नजदीकी बीआरसी सेंटर या अपने क्षेत्र के बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क कर फॉर्म भर सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी SIR फॉर्म जमा करने की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए तय शर्तों को पूरा करना जरूरी है.
ऑनलाइन SIR फॉर्म भरने की शर्तें
ऑनलाइन आवेदन करने वाले मतदाताओं के लिए यह जरूरी है कि:
- वोटर आईडी और आधार कार्ड में दर्ज विवरण एक समान हों
- वोटर आईडी से मोबाइल नंबर लिंक हो
- फॉर्म भरते समय ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा किया जाए
इन शर्तों के बिना ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी.
SIR फॉर्म के लिए जरूरी दस्तावेज
बीएलओ के मांगने पर नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:
- केंद्र/राज्य सरकार या सरकारी उपक्रम के कर्मचारी या पेंशनधारक का पहचान पत्र या पेंशन आदेश
- 1 जुलाई 1987 से पहले सरकारी संस्था, बैंक, एलआईसी, डाकघर या सरकारी उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र
- भारतीय पासपोर्ट
- मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय का शैक्षिक प्रमाणपत्र
- राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र
- वन अधिकार प्रमाणपत्र
- ओबीसी/एससी/एसटी या जाति प्रमाणपत्र
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो)
- राज्य या स्थानीय निकाय का परिवार रजिस्टर
- सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
एन्यूमरेशन के बाद वोटर लिस्ट से हट चुके हैं 3.68 करोड़ नाम
एसआईआर का दूसरा फेज उत्तर प्रदेश के साथ-साथ 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है. इन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, पुडुचेरी और लक्षद्वीप शामिल हैं. इन सभी क्षेत्रों में एन्यूमरेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. चुनाव आयोग ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट में दर्ज कुल 35,53,14,331 मतदाताओं में से एन्यूमरेशन के बाद करीब 3 करोड़ 67 लाख नाम हटा दिए हैं. नीचे राज्य वार डिटेल देखें
|राज्य और UT
|27 अक्टूबर तक कुल मतदाता
|एन्यूमरेशन के बाद कितने कटे नाम
|राजस्थान
|5,46,56,215
|41,85,000
|मध्य प्रदेश
|5,74,06,143
|42,74,160
|छत्तीसगढ़
|2,12,30,737
|27,34,817
|पश्चिम बंगाल
|7,66,37,529
|5,817,851
|तमिलनाडु
|6,41,14,587
|97,37,831
|गुजरात
|5,08,43,436
|73,73,327
|केरल
|2,78,50,855
|24,08,503
|गोवा
|11,85,034
|1,00,042
|पुडुचेरी
|10,21,578
|1,03,467
|लक्षद्वीप
|57,813
|1,429
|अंडमान एवं निकोबार
|3,10,404
|64,000
|कुल
|35,53,14,331
|36,80,0427 यानी करीब 3.68 करोड़
|उत्तर प्रदेश
|15,44,30,092
|31 दिसंबर को सामने आएगी डिटेल