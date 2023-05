Uttar Pradesh | Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed shot dead

Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed shot dead: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बहुत बड़ी खबर आ रही है. माफिया डॉन से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है. अब तक मिली खबर के मुताबिक कुछ हत्यारे भारी पुलिस सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए बिलकुल करीब तक पहुंच गए और दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी. जिस वक्त दोनों की हत्या की गई, उन्हें यूपी पुलिस मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जा रही थी. अतीक उस वक्त मीडिया से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, तभी हत्यारे ने बिलकुल नजदीक से अतीक और उसके भाई अशरफ दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी. अतीक अहमद के बेटे असद को यूपी पुलिस ने हाल ही में झांसी के पास एनकाउंटर में मार गिराया था. लेकिन अतीक अहमद और उसके भाई को कुछ हत्यारों ने पुलिस की भारी सुरक्षा के बावजूद प्वाइंट ब्लैंक से गोली मार दी. हत्या की यह पूरी वारदात मीडिया के कैमरों में कैद हो गई है. समाचार एजेंसी एएनआई ने भी इस चौंकाने वाली वारदात का वीडियो जारी किया है. साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि यह वीडियो विचलित करने वाला है.



#WATCH | Uttar Pradesh: Moment when Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead while interacting with media.(Warning: Disturbing Visuals) pic.twitter.com/xCmf0kOfcQ— ANI (@ANI) April 15, 2023