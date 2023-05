Uttarakhand UBSE 10th, 12th Result 2023: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं, 12वीं के नतीजे 25 मई को होंगे जारी, चेक करें समय समेत सभी जरूरी डिटेल

UBSE 10th, 12th Result 2023: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए बच्चे नतीजों का एलान हो जाने के बाद अपना रिजल्ट इस वेबसाइट uaresults.nic.in या ubse.uk.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे.

इस साल उत्तराखंड बोर्ड द्वारा 10वीं की परीक्षा 17 मार्च से 6 अप्रैल के बीच आयोजित कराई गई थी. यह बोर्ड परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आयोजित कराए गए. (IE Photo by Gajendra Yadav)

Uttarakhand Board 10th, 12th Result 2023 Updates: उत्तराखंड बोर्ड के लाखों बच्चों के लिए अच्छी खबर है. उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) 25 मई को 10वीं और 12वीं के नतीजों का एलान करेगी. उत्तराखंड बोर्ड के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है. उत्तराखंड बोर्ड 10वीं, 12वीं के नतीजे गुरूवार सुबह 11 बजे रिजल्ट घोषित किए जाएंगे. UBSE बोर्ड द्वारा आयोजित की गई इस बार की परीक्षा में शामिल हुए बच्चे अपना रिजल्ट उत्तराखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट – uaresults.nic.in या ubse.uk.gov.in पर चेक कर सकेंगे. इस साल उत्तराखंड 10वीं बोर्ड की परीक्षा 17 मार्च और 6 अप्रैल के बीच हुई थी और परीक्षा एक ही पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक हुई थी. वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा 16 मार्च और 6 अप्रैल के बीच कराई गई थी. 77.74% बच्चे पिछली बार उत्तराखंड बोर्ड 10वीं में हुए थे पास पिछले साल UBSE बोर्ड ने 6 जून को 10वीं के नतीजे जारी किए थे. 2022 में उत्तराखंड 10वीं बोर्ड परीक्षाएं 28 मार्च से 19 अप्रैल तक कोविड-19 सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गईं. इस परीक्षा में कुल 1,29,778 बच्चे शामिल हुए थे. बात करें पासिंग परसेंटेज की तो उत्तराखं बोर्ड 10वीं की परीक्षा में बीते साल 77.74 फीसदी बच्चे सफल हुए थे. उत्तराखंड 12वीं बोर्ड की परीक्षा में कुल 1,13,164 बच्चे शामिल हुए थे. पिछले साल लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 85.38 फीसदी रहा. 2022 में 12वीं की परीक्षा में 79.74 फीसदी लड़कों ने पास किया था.