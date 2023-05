Vande Bharat Express: देश को मिली 17वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, हावड़ा से पूरी की दूरी 6 घंटे 30 मिनट में तय, चेक डिटेल

भारत की मोस्ट-अवेटेड 17वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इस सप्ताह से पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है. ट्रेन हावड़ा और पुरी के बीच की दूरी तय करेगी. यह ओडिशा के लिए पहली और वेस्ट बंगाल के लिए दूसरी सेमी-हाई स्पीड ट्रेन होगी. खबरों के मुताबिक, हावड़ा-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का कमर्शियल ऑपरेशन 20 मई, 2023 (शनिवार) से शुरू होगा. हावड़ा-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन: कहां-कहां रुकेगी ट्रेन? हावड़ा और पुरी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सात रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी. ये स्टेशन खड़गपुर, बालासोर, भद्रक, जयपुर के रोड, कटक, भुवनेश्वर और खुर्दा रोड हैं. हावड़ा-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन: दूरी और समय हावड़ा-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन छह घंटे 25 मिनट में 502 किमी की दूरी तय करेगी. वर्तमान में दोनों शहरों के बीच सबसे तेज चलने वाली ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस है. इसे समान दूरी को तय करने में 07 घंटे 35 मिनट का समय लगता है वित्त वर्ष 2023-24 में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत नए युग की ट्रेन यात्रियों के साथ-साथ पर्यटकों के बीच भी काफी लोकप्रिय हो गई है. पिछले महीने, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने विभिन्न मार्गों पर पांच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की थी. ये रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन, सिकंदराबाद-तिरुपति, चेन्नई-कोयम्बटूर, अजमेर-दिल्ली कैंट और तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं. रेलवे ने चालू वित्त वर्ष में और भी अत्याधुनिक ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है. इस साल की शुरुआत में, संसदीय स्थायी समिति ने रेल मंत्रालय से इस सेमी-हाई स्पीड ट्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कहा था.