वरिष्ठ कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल, कांग्रेस नेतृत्व पर किया तीखा हमला, पीएम मोदी के विजन में जताया भरोसा

A K Antony’s son joins BJP: पूर्व रक्षा मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीबीसी की डॉक्युमेंट्री से जुड़े विवाद में कांग्रेस के रुख का विरोध करने के बाद पार्टी छोड़ दी थी.

AK Antony's son joins BJP: दिग्गज कांग्रेसी नेता एके एंटनी के बेटे अनिल के एंटनी गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए. (Photo : ANI)