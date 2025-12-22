प्राइवेट सेक्टर अलर्ट: दिल्ली-एनसीआर में किसे मिलेगा वर्क फ्रॉम होम? जानें ये 7 बड़ी बातें

GRAP Stage IV Implemented in Delhi- NCR: गुरुग्राम में खराब वायु गुणवत्ता के चलते जिला प्रशासन ने निजी संस्थानों और कॉरपोरेट कार्यालयों को 22 दिसंबर से अगले आदेश तक कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की सलाह दी है. इसी तरह के कदम इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली में भी घोषित किए गए थे. यह आदेश गुरुग्राम के उपायुक्त अजय कुमार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया है, जिसने एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए ग्रैप (GRAP) के चौथे चरण को लागू किया है. उल्लेखनीय है कि अब तक नोएडा में इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.

आदेश में कहा गया है, “आपातकालीन उपायों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम में राज्य सरकार और नगर निगमों, परिषदों तथा समितियों के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक कार्यालयों में चरणबद्ध (स्टैगर्ड) कार्यालय समय लागू किया गया है.”

यह सलाह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा पूरे दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण (Stage IV) को लागू करने के बाद आई है. CAQM ने यह निर्देश 13 दिसंबर को जारी किया था, क्योंकि पूरे क्षेत्र में वायु प्रदूषण (Air Pollution) का स्तर और खराब हो गया था और कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुँच गया था.

आदेश में कहा गया है, “निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारें/दिल्ली सरकार (GNCTD) कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे सकती हैं, जबकि शेष कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था दी जा सकती है.”

