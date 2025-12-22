प्राइवेट सेक्टर अलर्ट: दिल्ली-एनसीआर में किसे मिलेगा वर्क फ्रॉम होम? जानें ये 7 बड़ी बातें

GRAP Stage IV Implemented in Delhi- NCR: गुरुग्राम में खराब वायु गुणवत्ता के चलते जिला प्रशासन ने निजी संस्थानों और कॉरपोरेट कार्यालयों को 22 दिसंबर से अगले आदेश तक कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की सलाह दी है. इसी तरह के कदम इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली में भी घोषित किए गए थे. यह आदेश गुरुग्राम के उपायुक्त अजय कुमार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया है, जिसने एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए ग्रैप (GRAP) के चौथे चरण को लागू किया है. उल्लेखनीय है कि अब तक नोएडा में इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.
आदेश में कहा गया है, “आपातकालीन उपायों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम में राज्य सरकार और नगर निगमों, परिषदों तथा समितियों के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक कार्यालयों में चरणबद्ध (स्टैगर्ड) कार्यालय समय लागू किया गया है.”
यह सलाह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा पूरे दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण (Stage IV) को लागू करने के बाद आई है. CAQM ने यह निर्देश 13 दिसंबर को जारी किया था, क्योंकि पूरे क्षेत्र में वायु प्रदूषण (Air Pollution) का स्तर और खराब हो गया था और कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुँच गया था.
आदेश में कहा गया है, “निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारें/दिल्ली सरकार (GNCTD) कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे सकती हैं, जबकि शेष कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था दी जा सकती है.”
दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को जाननी चाहिए 7 बातें
गुरुग्राम जिला प्रशासन ने जिले के सभी सार्वजनिक कार्यालयों के लिए संशोधित कार्यालय समय (Revised Timings) की घोषणा की है. इस कदम का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और पीक-ऑवर के दौरान ट्रैफिक जाम को कम करना है.
संशोधित समय-सारणी के तहत राज्य सरकार के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित होंगे.
यही समय गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम, सोहना और पटौदी नगर परिषद तथा फर्रुखनगर मंडी नगर समिति में भी लागू होगा.
कार्यालयों का यह नया समय 22 दिसंबर से लागू होगा.
उपायुक्त ने कहा कि यह निर्णय पीक-ऑवर के दौरान वाहनों की आवाजाही और भीड़ को कम करके वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में मदद के लिए लिया गया है.
अधिकारियों के अनुसार, चरणबद्ध कार्यालय समय से व्यस्त घंटों में वाहनों की आवाजाही सीमित होने की उम्मीद है और इससे GRAP के तहत लागू व्यापक उपायों को समर्थन मिलेगा.
आदेश के मुताबिक, GRAP के चरण चार की अवधि या अगले निर्देश तक यह संशोधित समय गुरुग्राम जिले के सभी राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक कार्यालयों पर लागू रहेगा.
दिल्ली में लागू सख्त नियम
इस सप्ताह की शुरुआत में GRAP के चरण चार के लागू होने के साथ दिल्ली में सबसे कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं. चरण एक, दो और तीन के तहत पहले से लागू उपायों के अलावा, वर्तमान में निम्नलिखित कदम प्रभावी हैं:
भारत स्टेज-6 (BS-VI) उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करने वाले गैर-दिल्ली पंजीकृत निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है. हालांकि, आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले वाहन या एलएनजी, सीएनजी, BS-VI डीजल अथवा इलेक्ट्रिक ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को छूट दी गई है.
18 दिसंबर से राष्ट्रीय राजधानी में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा.
दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-जरूरी हल्के कमर्शियल वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक है. केवल इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी या BS-VI डीजल से चलने वाले वाहनों को अनुमति होगी.
निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है.
इसमें हाईवे, सड़कें, फ्लाईओवर, बिजली पारेषण लाइनें, पाइपलाइन और दूरसंचार जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे वाले प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर ग्रैप के निचले चरणों में अनुमति होती है.
दिल्ली सरकार के आदेशों के अनुरूप, सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही कार्यालय में कार्य करना होगा.
दिल्ली के स्कूलों को प्राथमिक कक्षाओं के साथ-साथ कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के लिए हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) में संचालन करना अनिवार्य होगा. जहां संभव हो, छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा.
