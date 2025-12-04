Modi-Putin Summit: व्हाइट हाउस की नजरें दिल्ली पर, मोदी-पुतिन की डिनर मीटिंग क्यों है अहम?

तेल कूटनीति रहेगी मुख्य विषय

1- ऊर्जा मुद्दे बातचीत का मुख्य केंद्र रहने की उम्मीद है. लेकिन अमेरिकी निगरानी को देखते हुए कोई बड़ा कच्चे तेल संबंधी ऐलान शायद नहीं होगा.

मॉस्को भारत से अपने तेल संसाधनों के लिए तकनीकी उपकरण हासिल करने में मदद की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों ने प्रमुख सप्लायर्स तक उसकी पहुंच बंद कर दी है. इसके साथ ही पुतिन के प्रतिनिधिमंडल में प्रतिबंधित तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और गैज़प्रोम नेफ्ट के प्रमुख भी शामिल हैं, जो इस बात का संकेत है कि तेल कूटनीति बैठक का केंद्र बिंदु बनेगी.

रॉयटर्स के मुताबिक, नई दिल्ली इसके बजाय ओएनजीसी विडेश के सखालिन-1 प्रोजेक्ट में 20% हिस्सेदारी की बहाली के लिए जोर देगी, जो रूसी पुनर्गठन के बाद कम हो गई थी. सरकार लंबी अवधि की आपूर्ति व्यवस्थाओं पर भी स्पष्टता मांगने वाली है, खासकर इसलिए कि अधिकांश भारतीय रिफाइनरीज़ ने अमेरिकी दबाव में रूसी तेल की खरीद में तेज़ कटौती कर दी है.

डॉलर से हटकर रुपये में व्यापार की तैयारी

2- डॉलर प्रभुत्व को कम करने के मकसद से रूस रुपये में व्यापार करने का प्रस्ताव रख सकता है. सबरबैंक के सीईओ इवान नोसोव, जो पुतिन के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए रुके हुए रुपये का उपयोग करने में रुचि जताई है. ये रुपये व्यापार असंतुलन के कारण बढ़ गए हैं.

सबरबैंक ने रुपये में लेटर ऑफ़ क्रेडिट शुरू किया है, जिसमें भुगतान बाद में करना होगा. इसका मतलब है कि रूसी आयातक भारत से खरीदारी पूरी वित्तीय सुविधा के साथ कर सकते हैं और यह रूबल लोन की तुलना में सस्ता पड़ेगा.

ट्रम्प के वरिष्ठ सलाहकारों ने इसे “अमेरिका की वित्तीय प्रधानता” के लिए खतरा बताया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि जो देश गैर-डॉलर व्यापार करने का प्रयोग करेंगे, उन्हें डॉलर क्लियरिंग सिस्टम तक पहुंच में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है.

रक्षा समझौते

3- पुतिन की यात्रा के दौरान एक और अहम नजर नए रक्षा सौदों की घोषणा पर बनी रहेगी. भारत की सेवा में मौजूद आधे से ज़्यादा सैन्य प्लेटफॉर्म अभी भी रूस के हैं. भारत पुतिन की यात्रा का फायदा उठाकर रूस से 5वीं पीढ़ी के Su-57 लड़ाकू विमान और उन्नत मिसाइल रक्षा सिस्टम खरीदने की योजना बना सकता है.

हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में इस सिस्टम की सफलता के बाद भारत अपनी तैयारी और तेज़ कर रहा है. एजेंडा यह होगा कि अंतिम दो स्क्वाड्रन की खरीद को जल्दी पूरा किया जाए, भले ही अमेरिका को इस पर आपत्ति हो.

आज की दुनिया में, जहाँ प्रतिबंध, भू-राजनीति और आपूर्ति श्रृंखला में दिक्कतें आम हैं, भारत अपनी स्वतंत्रता और संतुलन पर भरोसा कर रहा है. अगर इस बैठक से नए भुगतान तरीके, भरोसेमंद ऊर्जा सप्लाई और व्यापार-निर्यात बढ़ाने के रास्ते निकलते हैं, तो यह 2022 के बाद के वैश्विक क्रम को संभालने में एक नया अध्याय साबित हो सकता है.

