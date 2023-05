Wrestlers Protest: भाजपा ने पहलवानों के धरने पर उठाए सवाल, कहा- भ्रष्ट नेताओं के वहां पहुंचने से विश्वसनीयता पर आई आंच

Wrestlers’ Protest Credibility Eroded: केंद्रीय मत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सरकार पहलवानों और महिलाओं के मामले में बहुत संजीदगी से काम कर रही है.

BJP on Wrestlers Protest: केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. (Youtube/@BJPIndia)