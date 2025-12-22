New Labour Code: 2025:अपॉइंटमेंट लेटर अब बना कानूनी दस्तावेज, जानें कर्मचारियों पर क्या होगा असर

29 पुराने कानूनों को समाहित करने वाले चार नए लेबर कोड्स 21 नवंबर, 2025 से प्रभावी हो गए हैं. ये चार कोड — वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages); इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (OSH Code) — भारत के श्रम क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाने की उम्मीद जगाते हैं.
हालाँकि ये कानून केंद्रीय स्तर पर प्रभावी हो गए हैं, लेकिन इनका वास्तविक प्रभाव तब दिखाई देगा जब राज्य अपने संबंधित नियमों को नोटिफाई करेंगे. चूंकि श्रम कानून कॉन्करेंट सब्जेक्ट हैं, इसलिए कंपनियों को इन्हें पूरी तरह से तभी लागू करना होगा जब राज्य अपनी अधिसूचनाएं जारी कर देंगे.
जब ऐसा होगा, तो यह कर्मचारियों की नौकरी से जुड़े सबसे बुनियादी दस्तावेजों जैसे कि ज्वाइनिंग के समय मिलने वाला अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स, काम के घंटे, छुट्टियां और सेवानिवृत्ति के लाभ रिटायरमेंट बेनिफिट्स को सीधे प्रभावित करेगा.
नियुक्ति पत्र केवल एचआर दस्तावेज़ नहीं, एक कानूनी दस्तावेज़ बनेगा
अब तक अपॉइंटमेंट लेटर को अक्सर एचआर द्वारा जारी किया गया एक औपचारिक दस्तावेज़ माना जाता था, जिसमें कई बातें सामान्य शब्दों में लिखी होती थीं. लेकिन नए श्रम कानूनों के लागू होने के बाद इसकी भूमिका में बड़ा बदलाव आने वाला है.
टीमलीज रेगुटेक (TeamLease Regtech) के सीईओ और सह-संस्थापक ऋषि अग्रवाल के अनुसार: "एक बार जब राज्य श्रम संहिता के नियमों को अधिसूचित कर देंगे, तो अपॉइंटमेंट लेटर मुख्य रूप से एचआर-संचालित दस्तावेजों से बदलकर कानूनी रूप से महत्वपूर्ण कंप्लायंस इंस्ट्रूमेंट्स बन जाएंगे. कर्मचारियों को जो सबसे तत्काल और स्पष्ट बदलाव दिखेगा, वह उनके वेज स्ट्रक्चर में होगा."
इसका अर्थ यह है कि अपॉइंटमेंट लेटर अब केवल एक ऑफर लेटर नहीं रह जाएगा, बल्कि एक कानूनी दस्तावेज बन जाएगा, जिसमें वेतन संरचना, काम के घंटे, छुट्टियां और सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा.
इसे आसान भाषा में इस प्रकार समझा जा सकता है:
सैलरी स्ट्रक्चर और बेसिक पे में बड़े बदलाव
वेतन संहिता (Code on Wages) के तहत 'वेतन' की परिभाषा को अब सबके लिए एक जैसा बना दिया गया है. इसके अनुसार, किसी भी कर्मचारी की कुल सैलरी (CTC) का कम से कम 50% हिस्सा 'बेसिक सैलरी' होना अनिवार्य है. इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनियों को अब आपकी बेसिक सैलरी बढ़ानी होगी. साथ ही, उन भत्तों यानी अलाउंसेस को कम या खत्म करना होगा जिनका इस्तेमाल कंपनियाँ अब तक पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे सरकारी भुगतानों को कम रखने के लिए करती थीं.
ऋषि अग्रवाल का कहना है, “इससे सैलरी कंपोनेंट्स का पुनर्गठन होगा, जिसमें बेसिक पे अधिक होगी और उन अलाउंसेस का रैशनलाइसेशन होगा जिनका उपयोग पहले वैधानिक भुगतानों (Statutory Payouts) को कम करने के लिए किया जाता था.”
यद्यपि इससे कुछ कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन इसके लॉन्ग-टर्म बेनिफिट्स कहीं अधिक होंगे. बेसिक सैलरी में वृद्धि से सीधे तौर पर पीएफ कंट्रिब्यूशंस, ग्रेच्युटी, ओवरटाइम वेतन, बोनस और लीव इनकैशमेंट जैसी चीजों में लाभ मिलेगा.
सैलरी स्लिप में बढ़ेगी पारदर्शिता
न केवल अपॉइंटमेंट लेटर, बल्कि सैलरी स्लिप का फॉर्मेट भी पूरी तरह बदल जाएगा. इसमें अलाउंसेस की संख्या कम कर दी जाएगी और वैधानिक कटौती (Statutory Deductions) व योगदान को अधिक स्पष्टता के साथ दिखाया जाएगा. इससे कर्मचारियों के लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि उनके वेतन का कौन सा हिस्सा कहां जा रहा है.
कार्य समय और ओवरटाइम अब स्पष्ट रूप से परिभाषित होंगे
नए श्रम कानून औपचारिक रूप से 8 घंटे के कार्यदिवस और 48 घंटे के कार्य सप्ताह को मान्यता देते हैं. इसके अलावा किया गया कोई भी कार्य ओवरटाइम माना जाएगा, जिसके लिए सामान्य वेतन का दोगुना भुगतान करना होगा, बशर्ते राज्य के नियम इसकी अनुमति देते हों.
इसका मतलब है कि नियुक्ति पत्रों में “व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त कार्य” जैसे अस्पष्ट वाक्य अब पर्याप्त नहीं होंगे. सामान्य कार्य समय और ओवरटाइम से जुड़े नियमों को स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा, ताकि कर्मचारी कानूनी रूप से अपने अधिकारों को लागू कर सकें.
अवकाश नियम अधिक पारदर्शी होंगे
अवकाश नीतियों में भी बदलाव देखने को मिलेगा. वर्तमान में कई कंपनियाँ अवकाश से जुड़े नियम केवल अपनी एचआर नीतियों में शामिल करती हैं. लेकिन नए श्रम संहिताओं के तहत, अवकाश अर्जन ( rules for leave accrual), कैरी-फॉरवर्ड और नकदीकरण से जुड़े नियमों को नियुक्ति पत्र में अधिक स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाने की उम्मीद है.
इससे विशेष रूप से उन कर्मचारियों को लाभ होगा जो मल्टी-स्टेट आर्गेनाईजेशन में काम करते हैं या जिन्हें नौकरी बदलते समय अवकाश निपटान को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है.
सोशल सिक्योरिटी का पूरा विवरण
नई श्रम संहिताएँ सोशल सिक्योरिटी पर विशेष जोर देती हैं. पीएफ, ईएसआईसी (जहाँ लागू हो), ग्रेच्युटी और अन्य वैधानिक लाभों का स्पष्ट उल्लेख अपॉइंटमेंट लेटर में किया जाएगा. फिक्स्ड-टर्म और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी औपचारिक रूप से इन कानूनों के दायरे में शामिल किया गया है, जिससे उनके अधिकार लिखित रूप में दर्ज और सुरक्षित होंगे.
क्या नए अपॉइंटमेंट लेटर अनिवार्य होंगे?
लेबर कोड्स मौजूदा कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से नए अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने का आदेश नहीं देती हैं. हालांकि, जैसे ही राज्य के नियम लागू होंगे, व्यावहारिक और कानूनी रूप से कंपनियों के लिए ऐसा करना अनिवार्य हो जाएगा. ऐसी स्थिति में, भविष्य में निरीक्षण या संभावित कानूनी देनदारियों से बचने के लिए कंपनियों के लिए संशोधित नियुक्ति पत्र या परिशिष्ट (एडेंडम) जारी करना एक व्यावहारिक आवश्यकता बन जाएगा.
कर्मचारियों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए
यदि किसी कर्मचारी को रिवाइज्ड अपॉइंटमेंट लेटर या एडेंडम (Addendum) प्राप्त होता है, तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए. सबसे पहले वेतन संरचना की जांच करें — क्या कुल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा वेतन (wages) के रूप में दिखाया गया है, और क्या पीएफ का कैलकुलेशन सही आधार पर किया जा रहा है.
ग्रेच्युटी से जुड़े प्रावधान स्पष्ट होने चाहिए, खासकर फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए. कार्य समय और ओवरटाइम से संबंधित शर्तें भी राज्य के नियमों के अनुरूप और साफ़-साफ़ लिखी होनी चाहिए. इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि सोशल सिक्योरिटी कवरेज में किसी तरह की कटौती न की गई हो.
कर्मचारियों के लिए नए कानूनी रास्ते
नए लेबर कोड के साथ, अपॉइंटमेंट लेटर अब केवल ज्वाइनिंग की औपचारिकता नहीं रह जाएगा, बल्कि वेतन, कार्य स्थितियों और सोशल सिक्योरिटी के लिए कानूनी आधार बन जाएगा. जैसे-जैसे राज्यों के नियम अधिसूचित होंगे, ये बदलाव धीरे-धीरे स्पष्ट होंगे, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी होगा.
यह समय कर्मचारियों के लिए अपने अपॉइंटमेंट लेटर को समझने और उन पर ध्यान देने का है—क्योंकि आने वाला समय महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है.
Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.
To read this article in English, click here.