New Labour Code: 2025:अपॉइंटमेंट लेटर अब बना कानूनी दस्तावेज, जानें कर्मचारियों पर क्या होगा असर

इसका मतलब है कि नियुक्ति पत्रों में “व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त कार्य” जैसे अस्पष्ट वाक्य अब पर्याप्त नहीं होंगे. सामान्य कार्य समय और ओवरटाइम से जुड़े नियमों को स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा, ताकि कर्मचारी कानूनी रूप से अपने अधिकारों को लागू कर सकें.

अवकाश नियम अधिक पारदर्शी होंगे

अवकाश नीतियों में भी बदलाव देखने को मिलेगा. वर्तमान में कई कंपनियाँ अवकाश से जुड़े नियम केवल अपनी एचआर नीतियों में शामिल करती हैं. लेकिन नए श्रम संहिताओं के तहत, अवकाश अर्जन ( rules for leave accrual), कैरी-फॉरवर्ड और नकदीकरण से जुड़े नियमों को नियुक्ति पत्र में अधिक स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाने की उम्मीद है.

इससे विशेष रूप से उन कर्मचारियों को लाभ होगा जो मल्टी-स्टेट आर्गेनाईजेशन में काम करते हैं या जिन्हें नौकरी बदलते समय अवकाश निपटान को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है.

सोशल सिक्योरिटी का पूरा विवरण

नई श्रम संहिताएँ सोशल सिक्योरिटी पर विशेष जोर देती हैं. पीएफ, ईएसआईसी (जहाँ लागू हो), ग्रेच्युटी और अन्य वैधानिक लाभों का स्पष्ट उल्लेख अपॉइंटमेंट लेटर में किया जाएगा. फिक्स्ड-टर्म और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी औपचारिक रूप से इन कानूनों के दायरे में शामिल किया गया है, जिससे उनके अधिकार लिखित रूप में दर्ज और सुरक्षित होंगे.

क्या नए अपॉइंटमेंट लेटर अनिवार्य होंगे?

लेबर कोड्स मौजूदा कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से नए अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने का आदेश नहीं देती हैं. हालांकि, जैसे ही राज्य के नियम लागू होंगे, व्यावहारिक और कानूनी रूप से कंपनियों के लिए ऐसा करना अनिवार्य हो जाएगा. ऐसी स्थिति में, भविष्य में निरीक्षण या संभावित कानूनी देनदारियों से बचने के लिए कंपनियों के लिए संशोधित नियुक्ति पत्र या परिशिष्ट (एडेंडम) जारी करना एक व्यावहारिक आवश्यकता बन जाएगा.

कर्मचारियों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए

यदि किसी कर्मचारी को रिवाइज्ड अपॉइंटमेंट लेटर या एडेंडम (Addendum) प्राप्त होता है, तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए. सबसे पहले वेतन संरचना की जांच करें — क्या कुल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा वेतन (wages) के रूप में दिखाया गया है, और क्या पीएफ का कैलकुलेशन सही आधार पर किया जा रहा है.

ग्रेच्युटी से जुड़े प्रावधान स्पष्ट होने चाहिए, खासकर फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए. कार्य समय और ओवरटाइम से संबंधित शर्तें भी राज्य के नियमों के अनुरूप और साफ़-साफ़ लिखी होनी चाहिए. इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि सोशल सिक्योरिटी कवरेज में किसी तरह की कटौती न की गई हो.

कर्मचारियों के लिए नए कानूनी रास्ते

नए लेबर कोड के साथ, अपॉइंटमेंट लेटर अब केवल ज्वाइनिंग की औपचारिकता नहीं रह जाएगा, बल्कि वेतन, कार्य स्थितियों और सोशल सिक्योरिटी के लिए कानूनी आधार बन जाएगा. जैसे-जैसे राज्यों के नियम अधिसूचित होंगे, ये बदलाव धीरे-धीरे स्पष्ट होंगे, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी होगा.

यह समय कर्मचारियों के लिए अपने अपॉइंटमेंट लेटर को समझने और उन पर ध्यान देने का है—क्योंकि आने वाला समय महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है.