AI Free Courses Online : मुफ्त ऑनलाइन कोर्स से अब AI सीखना हुआ आसान, जानिए खुद को कैसे रजिस्टर करें

Best Free AI Courses by Government: भारतीय सरकार ने देश में डिजिटल शिक्षा और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक अहम पहल की है. मंत्रालय ने “YUVA AI for ALL” नामक मुफ्त ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस के मूलभूत ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाना है. यह कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा IndiaAI मिशन के तहत विकसित किया गया है. कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य AI सीखने को सरल, सुलभ और सभी के लिए दोस्ताना बनाना है, ताकि हर कोई डिजिटल युग की महत्वपूर्ण तकनीक में दक्ष हो सके.

बिगनर्स के लिए सरल और सहज तरीके से AI सीखने का अवसर

“YUVA AI for ALL” कोर्स को बिगनर्स के लिए पूरी तरह से सहज और आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह कोर्स छह छोटे मॉड्यूल में विभाजित है, जिन्हें लगभग 4.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है. प्रत्येक मॉड्यूल AI (Artificial Intelligence) की जटिल अवधारणाओं को सरल और स्पष्ट तरीके से समझाता है, साथ ही रोजमर्रा के उदाहरणों के माध्यम से भारत में आम परिस्थितियों को दर्शाता है. इससे लोग आसानी से AI के मूल सिद्धांतों को समझ सकते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन से जोड़ सकते हैं.

कोर्स विवरण के अनुसार सीखने वालों को यह समझाया जाता है कि AI कैसे काम करता है, इसे कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, और यह हमारे दैनिक जीवन में स्मार्टफोन और ऑनलाइन सेवाओं को कैसे प्रभावित करता है. साथ ही, इस कोर्स में सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से AI का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है, ताकि लोग डिजिटल टूल्स का सही और नैतिक तरीके से उपयोग कर सकें.

सभी के लिए उपलब्ध

हालाँकि यह पहल मुख्य रूप से छात्रों और युवा पेशेवरों पर केंद्रित है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो AI के बारे में सीखना चाहता है, उसके लिए ये कोर्स उपलब्ध है. कोर्स की छोटी अवधि और आसान तरीका इसे उन लोगों के लिए भी उपयोगी बनाता है जिनको पहले से कोई तकनीकी जानकारी नहीं है. चाहे कोई करियर के अवसर तलाश रहा हो या बस आधुनिक जीवन को आकार देने वाली तकनीक के बारे में जानने में रुचि रखता हो, यह कोर्स आसान और सुलभ शुरुआत प्रदान करता है.

आसान पहुँच और सरकारी सर्टिफिकेट

यह कोर्स प्रमुख सरकारी लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे FutureSkills Prime और iGOT Karmayogi के साथ ही अन्य शैक्षणिक पोर्टल्स पर भी पर उपलब्ध है. सभी मॉड्यूल और असेसमेंट्स पूरे करने के बाद, प्रतिभागियों को आधिकारिक सरकारी सर्टिफिकेट मिलता है जो उनके अकादमिक पोर्टफोलियो में जोड़ने के लिए एक उपयोगी प्रमाणपत्र है.

राष्ट्रीय AI जागरूकता पहल

सरकार का एक मुख्य लक्ष्य है कि 1 करोड़ लोग AI की मूलभूत क्षमताएँ सीखें. इस कोर्स को मुफ्त में उपलब्ध कराकर, यह पहल डिजिटल गैप को कम करने और अलग-अलग क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों के लोगों को नई तकनीकों का लाभ देने का प्रयास करती है.

देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे इस कोर्स को अपने प्रोग्राम्स में शामिल करें, ताकि अधिक से अधिक छात्र अपने अकादमिक सफर की शुरुआत में ही जरूरी डिजिटल कौशल हासिल कर सकें.

YUVA AI for All में साइन अप करने का आसान तरीका

आधिकारिक वेबसाइट futureskillsprime.in/course/yuva-ai-for-all पर जाएँ.

होमपेज पर दाईं ओर नीले “Enrol” बटन पर क्लिक करें.

अपने Google या LinkedIn अकाउंट से साइन इन करें, अगर अकाउंट नहीं है तो नया अकाउंट बनाएं.

अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और लिंग भरें.

अपना मोबाइल नंबर दें और रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए बाकी स्टेप्स फॉलो करें.

