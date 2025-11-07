scorecardresearch
विदेश

'हर भारतीय को देश से निकाला जाए’ पोस्ट करने वाला अमेरिकी पत्रकार बर्खास्त, भारतीय मूल की CEO पर पर की थी रेसियल टिप्पणी

अमेरिकी पत्रकार मैट फॉर्नी को भारतीय मूल CEO कृति पटेल गोयल पर विवादित और नस्लवादी पोस्ट्स के बाद द ब्लेज़ ने बर्खास्त किया. उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स पर तीखी आलोचना हुई, और फॉर्नी ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

Written byArfa

अमेरिकी पत्रकार मैट फॉर्नी को भारतीय मूल CEO कृति पटेल गोयल पर विवादित और नस्लवादी पोस्ट्स के बाद द ब्लेज़ ने बर्खास्त किया. उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स पर तीखी आलोचना हुई, और फॉर्नी ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

author-image
Arfa
New Update
Journalist Matt Forney

अमेरिकी पत्रकार मैट फॉर्नी, विवादित भारत-विरोधी पोस्ट्स के बाद द ब्लेज़ से बर्खास्त. Photograph: (Instagram/Matt Forney)

अमेरिका के पत्रकार मैट फॉर्नी को द ब्लेज़ ने एक सप्ताह के भीतर ही बर्खास्त कर दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार यह कदम उनके सोशल मीडिया पर “चिंताजनक” पोस्ट्स के कारण उठाया गया. फॉर्नी ने बताया कि मीडिया हाउस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस विशेष पोस्ट के आधार पर उन्हें निकालने का निर्णय लिया गया.

बताया जा रहा है कि फॉर्नी की बर्खास्तगी उनके भारत-विरोधी और नस्लवादी टिप्पणियों के बाद हुई. फॉर्नी ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “मुझे द ब्लेज़ से हटा दिया गया है.”

Advertisment

उन्होंने आगे कहा, “मेरे ट्वीट्स को ‘चिंताजनक’ बताया गया. मुझे यह नहीं बताया गया कि वे किन विशेष ट्वीट्स को लेकर ‘चिंतित’ थे, और द ब्लेज़ ने मुझसे पहले ही मेरे ट्वीट्स के कारण संपर्क किया था.”

उन्होंने आगे कहा, “मैं उन्हें शुभकामनाएँ देता हूँ और इस मामले में मेरी कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं है.”

Also Read: अवैध सट्टेबाजी पर कार्रवाई: ED ने क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की संपत्तियां जब्त कीं

मैट फॉर्नी का भारतीय मूल की CEO पर विवादित पोस्ट

4 नवंबर को मैट फॉर्नी ने X (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट कर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. उन्होंने लिखा कि अमेरिका को “हर भारतीय को देश से निकाल देना चाहिए.” उन्होंने Etsy की आगामी CEO को “अयोग्य” बताया. यह टिप्पणियाँ भारतीय मूल की कृति पटेल गोयल की Etsy Inc. की अगली CEO नियुक्ति के ऐलान के बाद आईं.

उन्होंने आगे कहा, “एक और अयोग्य भारतीय एक अमेरिकी कंपनी की बागडोर संभाल रहा है. और मैं गारंटी देता हूँ कि उनका पहला कदम हर अमेरिकी कर्मचारी को निकालकर सीधे या बॉडीशॉप के माध्यम से उनकी जगह भारतीयों का लाना होगा.”

यह उनके प्रोफाइल पर केवल एक भारत-विरोधी पोस्ट नहीं थी. वास्तव में, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर इसी तरह के कई पोस्ट मौजूद हैं, जिनमें “Operation Chimp Out” हैशटैग का उपयोग किया गया है. यह एक अपमानजनक और नस्लवादी शब्द है जो भारतीयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

Also Read: HDFC Bank Rate Cut : एचडीएफसी बैंक ने घटाई ब्याज दरें, घटेगी होम लोन की EMI, ये हैं नए रेट

मैट फॉर्नी की विवादित टिप्पणियों पर विरोध 

मैट फॉर्नी के पोस्ट के बाद तेजी से प्रतिक्रियाएं आईं. मैनहट्टन इंस्टीट्यूट की फेलो रेणु मुखर्जी ने लिखा, “खैर, द ब्लेज़ ने एक ऐसे ‘रिपोर्टर’ को नियुक्त किया है, जिसका पूरा काम स्पष्ट रूप से अमेरिका में एक ही जातीय समूह- भारतीय अमेरिकी को नकारात्मक रूप में पेश करना है. इसीलिए उन्होंने लिखा है, ‘DEI’ या ‘Deport Every Indian’.“

मुखर्जी ने आगे कहा, “यह GOP के लिए बेहद नुकसानदेह होगा, जिन्होंने 2024 में भारतीय मतदाताओं के बीच महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की थी.”

एक सोशल मीडिया यूजर ने भी सवाल उठाया, “आप कैसे जानते हैं कि वह अयोग्य हैं? क्या आपने उनका रिज़्यूमे अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले देखा है?”

एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, “हाहा. शक हो रहा है कि आपने कॉर्पोरेट में काम किया है. किसी को इतनी ऊँची पदोन्नति मिली है, इसका मतलब है कि उन्होंने सही काम किए हैं. वह आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं.”

एक और यूजर ने टिप्पणी की, “आइए उनके 27 वर्षों के समर्पित अनुभव को एक तरफ रखते हैं और पहले उनकी  योग्यताएँ देखें! सोचिए, क्या आपके रिज़्यूमे में उनके सेवा वर्षों जितनी लाइनें भी हैं?”

Also Read: HDFC मिड कैप फंड 3, 5, 10 और 15 साल में अपनी कैटेगरी में बना टॉपर, क्या है विनिंग स्ट्रैटेजी

X (पूर्व ट्विटर) पर पिन किए गए एक पोस्ट में फॉर्नी ने द ब्लेज़ के साथ अपने एसोसिएशन की घोषणा की. उन्होंने लिखा, “मैं यह घोषणा करते हुए प्रसन्न हूँ कि द ब्लेज़ ने मुझे H-1B/भारतीय मुद्दों पर रिपोर्टर के रूप में नियुक्त किया है,” और अपने लेख का लिंक साझा किया, जिसमें H-1B और DEI-प्रेरित USAA के पतन पर चर्चा की गई है.

Also Read: Groww IPO : ग्रो का आईपीओ 350% सब्‍सक्राइब, रिटेल हिस्सा 7 गुना से ज्यादा भरा, आपने किया सब्सक्राइब?

मैट फॉर्नी कौन हैं?

मैट फॉर्नी न्यूयॉर्क (New York) में रहने वाले लेखक और संपादक हैं, जो मूल रूप से सिरेक्यूज़ से हैं. उनकी वेबसाइट के अनुसार, उन्होंने स्वतंत्र साहित्यिक प्रकाशक Terror House Press की स्थापना की और 2018 से 2024 तक इसके संपादक-in-chief रहे. उनका कार्य Misery Tourism, The Peach और कई अन्य प्रकाशनों में प्रकाशित हो चुका है.

उनके पास लीगल फर्म, टूरिज्म कंपनियों और हेल्थ वेबसाइट जैसे बिज़नेससेज के लिए कंटेंट राइटिंग करने का दस से अधिक वर्षों का अनुभव है. वह कंटेंट राइटिंग के लिए प्रति शब्द $0.10 शुल्क लेते हैं. इसके अलावा, वह प्रति शब्द $0.05 दर से कॉपीएडिटिंग और बुक एडिटिंग सर्विसेज भी प्रदान करते हैं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

New York US