Forbes Rich List: अमेरिका की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल 4 का है भारत से नाता, इंद्रा नूयी और जयश्री उल्लाल के पास कितनी है संपत्ति

कुल 2.4 अरब डॉलर संपत्ति के साथ अरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ जयश्री उल्लाल फोर्ब्स की लिस्ट में 15वें पायदान पर हैं. इस लिस्ट में नीरजा सेठी 25वें, नेहा नारखेड़े 38वें और 77वें पायदान पर इंद्रा नूयी हैं.

बाएं से दाएं…नीरजा सेठी, नेहा नारखेड़े,जयश्री उल्लाल और इंद्रा नूयी (Forbes/IE File Photo)

Forbes List Richest Indian American Women: अमेरिका की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल 4 का नाता भारत से है. भारतीय मूल की ये चारों महिलाएं फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर महिलाओं ( Forbes among America’s 100 Richest Self-Made Women) की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रही हैं. इन चारों महिलाओं की संपत्ति सामूहिक रूप से 4.06 अरब डॉलर है. फोर्ब्स की लिस्ट में कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्म अरिस्टा नेटवर्क्स (Arista Networks) की अध्यक्ष एवं सीईओ जयश्री उल्लाल (Jayshree Ullal), आईटी परामर्श और आउटसोर्सिंग फर्म सिंटेल (Syntel) की कोफाउंडर नीरजा सेठी (Neerja Sethi), क्लाउड कंपनी कॉन्फ्लूएंट (cloud company Confluent) की को-फाउंडर एवं पूर्व चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (सीटीओ) नेहा नारखेड़े (Neha Narkhede) और पेप्सिको (PepsiCo) की पूर्व चेयरमैन एवं सीईओ इंद्रा नूयी (Indra Nooyi) शामिल हैं. बता दें कि साल 2019 फोर्ब्स की इस लिस्ट में भी नीरजा सेठी, नारखेड़े, जयश्री उल्लाल शामिल रही थी. पिछले महीने जारी अपने एनुअल लिस्ट में फोर्ब्स ने बताया कि शेयर बाजारों में जारी तेजी के बीच फोर्ब्स की अमेरिका में सबसे अमीर 100 महिलाओं की लिस्ट में शामिल महिला उद्यमियों की कुल संपत्ति एक साल पहले की तुलना में 12 फीसदी बढ़कर 124 अरब डॉलर पर पहुंच गई है. 15वें पायदान पर काबिज जयश्री उल्लाल के पास इतनी है संपत्ति अरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ जयश्री उल्लाल फोर्ब्स की इस लिस्ट में 15वें स्थान पर हैं और उनकी कुल संपत्ति 2.4 अरब डॉलर है. वह 2008 से सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले अरिस्टा नेटवर्क्स की अध्यक्ष और सीईओ हैं. 2022 में अरिस्टा नेटवर्क्स ने लगभग 4.4 अरब डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया. वह क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी स्नोफ्लेक के निदेशक मंडल में भी हैं, जो सितंबर 2020 में सार्वजनिक हुई. 62 साल की उम्र पार कर चुकी उल्लाल ने सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ( San Francisco State University) से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सांता क्लारा यूनिवर्सिटी (Santa Clara University) से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की पढ़ाई थी. Also Read: Oil, Gas Blocks: 10 ऑयल-गैस ब्लॉक के लिए लगीं 13 बोलियां, ONGC, Reliance-BP और वेदांता समेत 5 कंपनियां हुईं शामिल 99 करोड़ डॉलर संपत्ति के साथ 25वें पायदान पर हैं नीरजा सेठी इस लिस्ट में 25वें पायदान पर मौजूद 68 साल की नीरजा सेठी की कुल संपत्ति 99 करोड़ डॉलर है. सेठी और उनके पति भरत देसाई (Bharat Desai) द्वारा 1980 में सह-स्थापित सिंटेल को अक्टूबर, 2018 में फ्रांसीसी आईटी फर्म एटोस एसई ने 3.4 अरब डॉलर में खरीदा था. सेठी को अपनी हिस्सेदारी के लिए अनुमानित तौर पर 51 करोड़ डॉलर मिले थे. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स/साइंस और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए और अमेरिका के मैनचेस्टर स्थित ओकलैंड यूनिवर्सिटी (Oakland University) से मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई की है. 38 साल की नेहा नारखेड़े हैं 38वें पायदान पर वहीं 38 साल की नेहा नारखेड़े 52 करोड़ डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की इस लिस्ट में 38वें पायदान पर हैं. बतौर लिंक्डइन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में नारखेड़े ने नेटवर्किंग साइट के डेटा के विशाल प्रवाह को संभालने के लिए ओपन-सोर्स मैसेजिंग सिस्टम अपाचे काफ्का ( Apache Kafka) विकसित करने में मदद की है. साल 2014 में नेहा नारखेड़े लिंक्डइन से जुड़े दो सहकर्मियों के साथ मिलकर कंफ्लुएंट (Confluent) की स्थापना की. 2022 में 586 मिलियन डॉलर की रेवेन्यू वाली कंपनी जून 2021 में 9.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हैसियत पर पब्लिक हुई थी. जिसमें नारखेड़े की हिस्सेदारी लगभग 6 फीसदी है. मार्च 2023 में नारखेड़े ने फ्रॉड का पता लगाने वाली अपनी नई कंपनी ओस्सिलर (Oscilar) के नाम से बनाई. फिलहाल वह इस कंपनी की को-फाउंडर और सीईओ हैं. Also Read: Twitter vs Threads: ट्विटर से कितना है मेटा का थ्रेड्स अलग, दोनों में क्या है अंतर इंद्रा नूयी 35 करोड़ डॉलर संपत्ति के साथ 77वें पायदान पर हैं काबिज पेप्सिको की पूर्व चेयरमैन एवं सीईओ इंद्रा नूयी कंपनी के साथ 24 साल तक रहने के बाद 2019 में सेवानिवृत्त हुई थीं. 67 साल की नूयी की कुल संपत्ति 35 करोड़ डॉलर आंकी गई है और वह फोर्ब्स की लिस्ट में 77वें पायदान पर हैं. सीईओ रहते नूयी ने पेप्सिको की बिक्री लगभग डबल कर दी और हेल्थ प्रोडक्ट और पर्यावरण के अनुकूल मुहिम की पेशकश करती रही. पीटीआई ने बताया की नूयी की किस्मत उस स्टॉक से बदली जो उन्होंने पेप्सिको में रहते लिया था.भारत में पली बढ़ीं 2019 में अमेज़न के बोर्ड में शामिल हुईं. 2006 मेंअमेरिका की कुछ गिनी चुनी महिला सीईओ में वह शामिल हो गई जो इस पद काबिज होने से पहले येल यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की. इस सूची में एबीसी सप्लाई (ABC Supply) की को-फाउंडर डेन हेंड्रिक्स (Daine Hendricks) लगातार छठी बार पहले पायदान पर रही हैं. फोर्ब्स की तरफ से जारी लिस्ट के मुताबिक 76 साल की हेंड्रिक्स के पास कुल 15 अरब डॉलर की संपत्ति है. बता दें कि फोर्ब्स ने 12 मई, 2023 तक स्टॉक की कीमतों का इस्तेमान करके सार्वजनिक कंपनियों में हर एक शख्स की हिस्सेदारी सहित व्यक्तिगत संपत्तियों का मूल्यांकन किया और एक्सपर्ट मदद से निजी कंपनियों के स्टॉक प्राइस का मूल्यांकन और पब्लिक कंपनियों के स्टॉक से तुलना करके कुल संपत्ति से जुड़े आंकड़ें सामने रखा है.