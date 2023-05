केन्या में 47 लोगों ने भूखे रहकर दी जान, अंधविश्वास में फंसकर की खुदकुशी

केन्या में अंधविश्वास के चक्कर में करीब 47 लोगों ने भूखे रहकर सामुहिक सुसाइड कर ली है.

बताया जा रहा है कि गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च के पादरी की बातों में इन लोगों ने सामुहिक सुसाइड की.

अफ्रीकी मुल्क केन्या से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. इस देश में अंधविश्वास में फंसकर 45 से अधिक लोगों ने अपनी जान दे दी है. बताया जा रहा है एक पादरी के कहने पर इन लोगों ने भूखे रहकर सामुहिक खुदकुशी की. इन लोगों से पादरी ने कहा था कि भूखे रहकर खुद को दफन कर लेने से स्वर्ग में जगह मिलेगी और वहां जीसस से मुलाकात होगी. एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पादरी की सलाह पर करीब 47 लोगों ने भूखे रहकर एक साथ सुसाइड की है. स्थानीय पुलिस ने पादरी के स्वामित्व वाली जमीन से इनके शव बरामद किए हैं. अंधविश्वास के कारण जान गवाने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि केन्या के शाकाहोला से पुलिस को और भी शव मिल रहे हैं. 14 अप्रैल को मामले में केन्या पुलिस ने पादरी को किया था गिरफ्तार बताया जा रहा है कि गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च के पादरी की बातों में इन लोगों ने सामुहिक सुसाइड की. पिछले 3 दिनों से केन्या में घटनास्थल से मृतकों के शवों को स्थानीय पुलिस की ओर से निकाला जा रहा है. इस घटना के बारे में केन्या के मलिंदी उप काउंटी पुलिस प्रमुख जॉन केम्बोई ने बताया है. उन्होंने कहा कि पादरी पॉल माकेंजी के मालिकाना हक वाली जमीन पर अभी और कबरें खोदी जाएंगी. भारी संख्या में शव मिलने के बाद 14 अप्रैल को पादरी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस प्रमुख ने इसकी जानकारी दी. Innovation Theme: म्‍यूचुअल फंड में नया ट्रेंड, इनोवेशन थीम वाली स्‍कीम में क्‍यों करना चाहिए निवेश? जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर केन्या के मलिंदी में पादरी की संपत्ति पर स्थानीय पुलिस ने छापेमारी की. इस दौरान पुलिस को एक के बाद एक शव मिलते गए. केन्या डेली वेबसाइट के मुताबिक पुलिस घटना में मिले शवों का डीएनए सैंपल इकट्ठा करा रही है ताकि साबित हो सके लोगों की मृत्यु भूख के कारण हुई. अंधविश्वास से जुड़े एक अन्य मामले में भी हो चुकी है पादरी की गिरफ्तारी ऐसा पहली बार नहीं है जब पादरी पॉल माकेंजी का नाम अंधविश्वास से जुड़े मामले में सामने आया है. इससे पहले भी 2019 में दो बच्चों की मौत के मामले में पादरी का नाम आया था. घटना में नाम सामने आने के बाद पुलिस ने पादरी को गिरफ्तार किया. पैरेंट्स की शिकायत पर मामले में पुलिस ने पादरी के खिलाफ केस भी दर्ज की थी. उस दौरान पादरी को 10 हजार केन्यन शिलिंग यानी भारतीय करेंसी में 6 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर भरना पड़ा था. अब एक बार फिर बेहद गंभीर मामले में पादरी पॉल माकेंजी का नाम सामने आया है. इस बार पादरी के कहने पर स्वर्ग में जगह पाने और जीसस से मुलाकात की चाह में आकर अंधविश्वास के कारण भारी संख्या में एक कई लोगों ने सामुहिक सुसाइड कर ली है.