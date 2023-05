LinkedIn ने 716 लोगों को जॉब से निकाला, चीन में ऑपरेशन किया बंद

LinkedIn के सीईओ रयान रोसलैंस्की ने एक पत्र में कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की जानकारी दी. इसके साथ ही इसने चीन में अपने इनकैरियर ऐप को भी बंद कर दिया है.

LinkedIn द्वारा एक ईमेल का हवाला देते हुए न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस बात की जानकारी दी.

LinkedIn Layoff: कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का क्रम लगातार जारी है. अब LinkedIn नौकरी में कटौती करने वाली अगली टेक कंपनी बन गई है. कंपनी ने कहा है कि मांग में कमी के कारण 716 नौकरियों में कटौती करेगी. इसके अलावा कंपनी चीन में अपने इनकैरियर ऐप को भी बंद करने का एलान किया है. LinkedIn द्वारा एक ईमेल का हवाला देते हुए न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस बात की जानकारी दी. LinkedIn का क्या है कहना? LinkedIn के सीईओ रयान रोसलैंस्की ने एक पत्र में लिखा है कि इस कदम का उद्देश्य कंपनी के ऑपरेशन को ठीक करना है. रोसलैंस्की ने लिखा, “तेजी से बदलते परिदृश्य के बीच हम अपने वैश्विक व्यापार संगठन (GBO) और हमारी चीन की रणनीति में बदलाव कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप 716 कर्मचारियों की भूमिका अब कम हो जाएगी.” LinkedIn में वर्तमान में 20,000 कर्मचारी हैं. नौकरी में कटौती सेल्स और आपरेशन टीमों को प्रभावित करेगी. पत्र में, सीईओ ने यह भी कहा कि इस बदलाव से LinkedIn में 250 नई नौकरियां भी पैदा होंगी. WhatsApp Update: व्हाट्सऐप का नया अपडेट, अब ग्रुप में कोई भी मैसेज डिलीट कर सकता है एडमिन, ऐसे करें सेटिंग दुनियाभर में 2 लाख 70 हजार लोगों की गई नौकरी LinkedIn ने जानकारी दी है कि छंटनी से जितने भी कर्मचारी प्रभावित हुए हैं वो नए जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दूसरे कंपनियों द्वारा निकाले जाने वाले जॉब की सूचना अपने प्लेटफार्म पर साझा करता है.चीन के कारोबार के बारे में लिंक्डइन ने कहा कि वह देश में अपने जॉब्स ऐप को बंद कर रहा है. LinkedIn ने 2021 में ‘चुनौतीपूर्ण’ माहौल का हवाला देते हुए ज्यादातर चीन से हटने का फैसला किया था. पिछले छह महीनों में, Amazon, Microsoft, और Alphabet सहित कंपनियों ने छंटनी की घोषणा की है और Layoffs.fyi के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 270,000 से अधिक तकनीकी नौकरियों में कटौती की गई है.