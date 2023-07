पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय समारोह में बने मुख्य अतिथि, पेरिस की परेड में गूंजा ‘सारे जहां से अच्छा’

पीएम मोदी ने पेरिस में बैस्टिल दिवस परेड के दौरान ‘सारे जहां से अच्छा’की धुन पर मार्च करते हुए 269 सदस्यीय भारतीय सेना से सलामी ली.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर पेरिस में आयोजित बैस्टिल दिवस परेड के दौरान राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रों और प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न के साथ नजर आए. (REUTERS Photo)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए. इस अवसर पर राजधानी पेरिस में आयोजित एन्युअल बैस्टिल दिवस परेड में पीएम मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Frances President Emmanuel Macron), फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रों और प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न के साथ नजर आए. परेड के दौरान भारत की तीनो सेना की टुकड़ी आकर्षण का केंद्र बना. समारोह के दौरान आयोजित परेड में शामिल 269 सदस्यीय भारत की तीनों सेना 'सारे जहां से अच्छा' की धुन पर मार्च करते हुए अपने पराक्रम और साहस का परिचय देते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शुक्रवार को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए. इस वक्त दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर वह फ्रांस पहुंचे हैं. पेरिस में गूंजा 'सारे जहां से अच्छा', पीएम मोदी ने ली सलामी एन्युअल बैस्टिल दिवस परेड में फ्रांसीसी जेट विमानों के साथ इंडियन एयरफोर्स का लड़ाकू विमान राफेल भी फ्लाईपास्ट में शामिल हुए. 'सारे जहां से अच्छा' की धुन पर मार्च करते हुए 269 सदस्यीय भारत की तीनो सेना की टुकड़ी ने परेड में हिस्सा लिया. इस दौरान मंच से गुजरते समय भारतीय सेना के दस्ते से पीएम मोदी ने सलामी ली. इस दौरान मंच पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों समेत कई दिग्गज शामिल थे. परेड के दौरान मैक्रों प्रधानमंत्री मोदी को बैस्टिल दिवस परेड की बारीकियां समझाते हुए नजर आए. फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस यानी बैस्टिल दिवस फ्रांसीसी चेतना में एक विशेष स्थान रखता है क्योंकि यह 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बैस्टिल जेल पर हमले की याद दिलाता है. पेरिस में आयोजित बैस्टिल दिवस परेड इस समारोह का प्रमुख आकर्षण है. एएनआई के मुताबिक पंजाब रेजिमेंट ने मार्च का नेतृत्व किया और उसके बाद भारतीय नौसेना और वायु सेना ने ऐतिहासिक परेड में अपनी छाप छोड़ी. कैप्टन अमन जगताप के अगुवाई में पंजाब रेजिमेंट,कमांडर व्रत बघेल के नेतृत्व में भारतीय नौसेना की टुकड़ी परेड में शामिल हुई. भारतीय वायु सेना दल की कमान स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने संभाली. मुख्य अतिथि के तौर पर फांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में आयोजित परेड के दौरान मार्च करते हुए भारतीय सेना के दस्ते से सलामी ली.