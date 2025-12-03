Putin Visits India: जानिए शिखर सम्मेलन, निजी डिनर और व्यापारिक फोरम सहित पूरा कार्यक्रम

Putin’s India Trip: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत का दौरा करेंगे. यह उनके चार वर्षों में भारत का पहला दौरा होगा. इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 23वें भारत-रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में मुलाकात करेंगे. यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है. इसके अलावा पुतिन व्यापारिक नेताओं से मुलाकात करेंगे और एक राज्यभोज में भी भाग लेंगे.

पुतिन का भारत दौरा: जानें जरूरी बातें

पुतिन भारत कब पहुंचेंगे: जानें समय और अहमियत

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) 4 दिसंबर की शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे. उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) करेंगे जो 7 लोक कल्याण मार्ग पर पुतिन के सम्मान में निजी डिनर की मेजबानी करेंगे. इस दौरे का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के अवसर पर हो रहा है. साथ ही रूस (Russia) के 2022 में यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद यह पुतिन का पहला भारत दौरा है. यह दौरा दोनों देशों के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

पुतिन का 5 दिसंबर का कार्यक्रम

मुख्य कार्यक्रम 5 दिसंबर को होंगे. सुबह पुतिन का स्वागत राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं की मानद गार्ड के साथ किया जाएगा. इसके बाद वह राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

भारत-रूस शिखर सम्मेलन कब होगा?

23वां भारत-रूस शिखर सम्मेलन 5 दिसंबर को सुबह लगभग 11 बजे हैदराबाद हाउस में आयोजित होगा. इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करने की संभावना है, जिनमें रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और रणनीतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों पर जोर होगा. दोनों नेता अपनी वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी करेंगे.

भारत-रूस बिजनेस फोरम कब शुरू होगा?

23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन के बाद 5 दिसंबर की दोपहर लगभग 4 बजे दोनों नेता भारत मंडपम में आयोजित भारत-रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस दौरान दोनों नेता व्यापारिक नेताओं से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे. पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग में काफी वृद्धि देखी गई है.

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, दोनों देश एक श्रम गतिशीलता समझौते को अंतिम रूप दे रहे हैं, जिसके तहत कुशल और अर्ध-कुशल भारतीय श्रमिक रूस के निर्माण, स्वास्थ्य सेवा और आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) क्षेत्रों में काम कर सकेंगे.

इसके अलावा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ संभावित मुक्त व्यापार समझौते, नागरिक परमाणु सहयोग, रूसी सैन्य क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी और रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा होगी.

पुतिन राष्ट्रपति मर्मु से कब मिलेंगे?

शाम लगभग 7 बजे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में एक राज्यभोज का आयोजन करेंगी. भारत में करीब 30 घंटे बिताने के बाद, पुतिन 5 दिसंबर की देर रात भारत से रवाना होंगे.

नया क्या है

इस दौरे के दौरान रूस टुडे भी भारत में अपनी गतिविधियां शुरू करेगा, जिसमें 100 सदस्यों का ब्यूरो देश से रिपोर्टिंग करेगा.

तुरंत जानने योग्य बातें

पिछला दौरा: दिसंबर 2021, यूक्रेन संघर्ष से पहले

इस दौरे की अवधि: लगभग 30 घंटे

मुख्य कार्यक्रम: निजी डिनर, द्विपक्षीय वार्ता, बिजनेस फोरम, रूस टुडे का लॉन्च, राज्यभोज

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.