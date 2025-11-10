रूस में बढ़ेंगे भारतीयों के लिए रोजगार अवसर, पुतिन की भारत यात्रा के दौरान नया श्रमिक समझौता होने की संभावना

भारत और रूस अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्रमिक गतिशीलता (वर्कर मोबिलिटी) पर एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है. यह समझौता रूस में बढ़ती भारतीय श्रमिकों की संख्या के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता आने वाले वर्षों में रूस में काम करने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ाने में भी मदद कर सकता है.

रिपोर्ट्स के अनुसार यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब रूस से भारत के तेल आयात में अगले महीने गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं.

भारत-रूस के बीच नया मोबोलिटी समझौता

रूस, जो वर्तमान में जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है, अपनी कार्यशक्ति (वर्कफोर्स) का विस्तार करना चाहता है. वर्तमान में रूस में भारतीय श्रमिक मुख्यतः निर्माण (कंस्ट्रक्शन) और वस्त्र (टेक्सटाइल) क्षेत्रों में कार्यरत हैं, लेकिन मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की मांग लगातार बढ़ रही है.

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक रूस के श्रम मंत्रालय द्वारा तय कोटे के तहत 70,000 से अधिक भारतीयों के रूस में रोजगार पाने की उम्मीद है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ वार्षिक शिखर बैठक करने के लिए भारत आने वाले हैं. वहीं, हाल ही में भारत के श्रम मंत्री ने दोहा में अपने रूसी समकक्ष से मुलाकात की, जहां भारतीय श्रमिकों के मुद्दे पर चर्चा हुई. रूसी मामलों के एक विशेषज्ञ ने कहा कि रूस में बढ़ता भारतीय समुदाय भविष्य में भारत-रूस संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है.

मास्को स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार, वर्तमान में रूस में लगभग 14,000 भारतीय रहते हैं, इनके अलावा 1,500 अफगान मूल के भारतीय नागरिक भी यहाँ हैं.

भारत-रूस आर्थिक संबंध और हीरा व्यापार

भारत और रूस के बीच आर्थिक सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है. इस वर्ष भारत ने रूस से रिकॉर्ड स्तर पर हीरे और सोने का आयात किया है. अगस्त 2025 में रूस से भारत का हीरा आयात बढ़कर 31.3 मिलियन डॉलर हो गया, जो अगस्त 2024 के 13.4 मिलियन डॉलर से दोगुने से भी ज्यादा है.

हालांकि, वर्ष के पहले आठ महीनों में रूस से कुल हीरा आयात में लगभग 40% की गिरावट दर्ज की गई है. रूस विश्व का सबसे बड़ा कच्चे हीरों का उत्पादक देश है. पश्चिमी प्रतिबंधों का इस व्यापार पर बड़ा प्रभाव पड़ा है. यूरोपीय संघ और G7 देशों ने रूस से हीरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. यहां तक कि वे हीरे भी प्रतिबंधित हैं जो अन्य देशों में काटे-तराशे गए हैं लेकिन मूल रूप से रूस से आए हैं.

दूसरी ओर, भारतीय हीरा उद्योग अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% शुल्क का सामना कर रहा है. इसमें 25% का दंडात्मक शुल्क भी शामिल है, जो भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने से जुड़ा हुआ है.

रूस में भारतीय समुदाय

मास्को स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट के अनुसार, रूस में लगभग 500 भारतीय व्यापारी रहते हैं, जिनमें से अधिकांश मॉस्को में हैं. रूस में लगभग 300 पंजीकृत भारतीय कंपनियाँ हैं, जो मुख्यतः “चाय, कॉफी, तंबाकू, फार्मास्यूटिकल्स, चावल, मसाले, चमड़े के जूते, ग्रेनाइट, आईटी सेवाएं और वस्त्र” के व्यापार में लगी हैं.

शिक्षा के क्षेत्र में, लगभग 4,500 भारतीय छात्र रूस में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें से 90% छात्र 20 विश्वविद्यालयों में मेडिकल कोर्स कर रहे हैं. अन्य छात्र इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल डिजाइन, कंप्यूटर साइंस, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, प्रबंधन, कृषि और वित्त जैसे विषयों में अध्ययन कर रहे हैं.

‘हिंदुस्तानी समाज’, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी, रूस में सबसे पुराना भारतीय संगठन है और यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसके अलावा रूस में कई अन्य भारतीय संगठन भी भारतीय दूतावास के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिनमें भारतीय सांस्कृतिक समाज, ब्रह्मकुमारीज, इस्कॉन, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और रामकृष्ण सोसाइटी शामिल हैं.

