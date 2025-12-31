कनाडा की स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, वेटिंग रूम में हुई भारतीय मूल के 44 वर्षीय शख्स की दर्दनाक मौत

कनाडा के एडमॉन्टन स्थित अस्पताल में इलाज के लिए आठ घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद दम तोड़ने वाले 44 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति प्रशांत श्रीकुमार की पत्नी ने मेडिकल लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है. श्रीकुमार की मृत्यु अल्बर्टा प्रांत की राजधानी एडमॉन्टन के 'ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल' में हुई.

'मुझे न्याय चाहिए': पत्नी की पुकार

प्रशांत की पत्नी निहारिका ने डीडी न्यूज़ से बात करते हुए कहा, "मैं अपने पति के लिए न्याय चाहती हूं. मेरे बच्चों का भविष्य अब अंधकार में है. उन्होंने मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है. हमसे सब कुछ छीन लिया गया है. वह हमारे परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और कम्युनिटी के एक बहुत सम्मानित व्यक्ति थे."

उन्होंने बताया कि प्रशांत और उनका परिवार पिछले 25 वर्षों से कनाडा में रह रहा था और वे देश के रेग्युलर टैक्सपेयर थे. उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "उन्हें कनाडा में केवल एक दिन के इलाज की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने उन्हें चिकित्सा सहायता नहीं दी.

उन्होंने आगे कहा, 'अगर यह भारत में हुआ होता, तो उन्हें 10 मिनट के भीतर इलाज मिल जाता और प्रशांत की जान बचाई जा सकती थी.' इसके बाद उन्होंने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, 'मेरे पति को बचाया जा सकता था. हालात बिल्कुल अलग हो सकते थे."

अस्पताल में क्या हुआ?

22 दिसंबर को काम के दौरान सीने में दर्द की शिकायत होने पर श्रीकुमार को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. 'ग्रे नन्स अस्पताल' में उनकी शुरुआती जांच (ट्राइएज) की गई और उन्हें वेटिंग रूम में इंतजार करने के लिए कहा गया.

अस्पताल के कर्मचारियों ने उनका ईसीजी (ECG) किया और दर्द के लिए उन्हें 'टाइलेनॉल' की गोली दी. बार-बार ब्लड प्रेशर की जांच किए जाने के बावजूद, उन्हें कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा.

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आठ घंटे से अधिक समय के बाद, श्रीकुमार को आखिरकार ट्रीटमेंट एरिया के अंदर बुलाया गया, जहां वे गिर पड़े और कुछ ही सेकंड में उनकी मृत्यु हो गई. बताया गया है कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा पड़ने) के कारण हुई.

श्रीकुमार के परिवार में उनकी पत्नी निहारिका और उनके तीन बच्चे हैं, जिनकी उम्र तीन, 10 और 14 वर्ष है."

अपने सबसे छोटे बच्चे की चौबीसों घंटे देखभाल करने की आवश्यकता के कारण निहारिका, जो पेशे से एक अकाउंटेंट हैं अपनी नौकरी छोड़ चुकी थीं, जिससे श्रीकुमार परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य बन गए थे.

कनाडा में भारतीय समुदाय के नेता वरिंदर भुल्लर ने कहा कि अस्पताल के कर्मचारियों ने ईसीजी (ECG) और ब्लड टेस्ट्स किए थे, जो किसी भी तत्काल समस्या का पता लगाने में विफल रहे, जिससे उन्हें वह मिला जिसे उन्होंने फॉल्स इंडिकेशन बताया.

उन्होंने आगे कहा कि स्टाफ ने उनके हाई ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज किया. उन्होंने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, 'हालांकि, उनका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता रहा. और मुझे लगता है कि उस हिस्से को नजरअंदाज कर दिया गया; हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स द्वारा उस चेतावनी को अनसुना कर दिया गया.

उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रेशियल नहीं थे. उन्होंने एक फेसबुक कमेंट का हवाला देते हुए दावा किया कि एक अन्य मरीज, जो कि एक श्वेत व्यक्ति (white man) था और सीने में दर्द से जूझ रहा था, उसे भी नौ घंटे तक इंतजार कराया गया था.

'पोस्टमीडिया' को दिए एक बयान में, 'कोवनेंट हेल्थ' में एक्यूट और प्राइमरी केयर की अंतरिम मुख्य परिचालन अधिकारी (COO), करेन मैकमिलन ने कहा कि वह फिलहाल इस मामले पर टिप्पणी नहीं कर सकतीं क्योंकि इसकी जांच की जा रही है."

बयान में कहा गया, "हम 22 दिसंबर, 2025 को एडमॉन्टन के 'ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल' में एक 44 वर्षीय पुरुष मरीज की मृत्यु से गहरे दुख में हैं. हम मरीज के परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं. हमारे मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा और देखभाल से महत्वपूर्ण हमारे लिए और कुछ भी नहीं है."

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि श्रीकुमार एक कनाडाई नागरिक थे और यह मामला कनाडा सरकार की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है.

जायसवाल ने 26 दिसंबर को एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, "वह व्यक्ति भारतीय मूल के हैं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार, वे एक कनाडाई नागरिक हैं. इसलिए, कनाडा सरकार को इस मामले में जिम्मेदारी लेनी चाहिए."

(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)

