UBS-Credit Suisse Rescue Deal: यूबीएस ने पूरा किया क्रेडिट सुइस का अधिग्रहण, 132 लाख करोड़ रुपये होगी नए मेगा-बैंक की बैलेंस शीट

UBS-Credit Suisse Mega Deal: इस मेगा-टेकओवर से बने विशाल ग्लोबल बैंक के कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट का आकार 5 ट्रिलियन डॉलर यानी 412 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक होगा.

UBS completes Credit Suisse takeover: स्विट्जरलैंड के ज्युरिख में यूबीएस और क्रेडिट सुइस के मुख्यालय. (FILE PHOTO: REUTERS)