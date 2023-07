Arunachal Pradesh is integral part of India says US Senate committee resolution: अरुणाचल प्रदेश के मसले पर चीन को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है. अमेरिकी सीनेट की विदेशी मामलों की कमेटी ने बाकायदा एक प्रस्ताव पारित करके कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है. चीन लंबे अरसे से अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों पर जबरन दावा करता रहा है. अपनी इसी कोशिश के तहत उसने कुछ महीने पहले अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम बदलने का एलान भी कर दिया था. लेकिन अमेरिका की संसदीय समिति ने न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग माना है, बल्कि प्रस्ताव में इस बात की फिर से पुष्टि भी की गई है कि अमेरिका मैकमोहन लाइन को चीन और भारत के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के तौर पर मान्यता देता है.

पीएम मोदी की यात्रा के कुछ ही दिन बाद पारित हुआ प्रस्ताव

अमेरिकी सीनेट कमेटी ने यह महत्वपूर्ण कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के कुछ दिनों बाद ही उठाया है. अमेरिकी संसद की एक समिति में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताने वाला प्रस्ताव सांसद जेफ मर्कले, बिल हेगेर्टी, टिम काइने और क्रिस वान होलेन ने गुरुवार को पेश किया था. कमेटी की तरफ से मीडिया को जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रस्ताव में एक बार फिर से इस बात पर जोर दिया गया है कि अमेरिका मैकमोहन लाइन को भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सरहद के तौर पर मान्यता देता है. अमेरिकी सीनेट कमेटी के इस कदम से अरुणाचल के कई हिस्सों पर झूठा दावा करने वाले चीन की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है. सीनेट कमेटी में पारित होने के बाद अब इस प्रस्ताव को वोटिंग के लिए अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में पेश किया जाएगा.

भारत-अमेरिका की मजबूत साझेदारी : अमेरिकी सांसद

अरुणाचल प्रदेश पर भारत के रुख का समर्थन करने वाला प्रस्ताव पेश करने वाले अमेरिकी सांसद मर्कले अमेरिकी संसद की चीन से जुड़े मामलों की एक समिति के को-चेयरमैन यानी सह-अध्यक्ष भी हैं. मर्कले का कहना है कि अमेरिका दुनिया भर में स्वतंत्रता और नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करने की नीति पर चलता है, लेकिन चीन का रास्ता इससे काफी अलग है. मर्कले ने कहा, ‘‘समिति में अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर पारित प्रस्ताव इस बात को और पुष्ट करता है कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानता है न कि चीन का. इसके साथ ही यह भारत के साथ समान विचारधारा पर आधारित अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने के बारे में अमेरिकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है.

एक और अमेरिकी सांसद कॉर्ने ने कह कि भारत और चीन के बीच आपसी सीमा के मसले पर तनाव बढ़ रहा है. ऐसे में अमेरिका को लोकतंत्र की रक्षा के लिए मजबूती से खड़े रहना होगा.’’ उन्होंने कहा कि समिति में पारित प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न हिस्से के तौर पर मान्यता देता है और मैं अपने साथियों से इसे सीनेट में भी बिना देर किए पारित करते का अनुरोध करता हूं.’