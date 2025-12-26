कनाडा में छात्र कितने सुरक्षित? शिवांक अवस्थी की हत्या ने खड़े किए सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल

हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कारबोरो कैंपस के पास भारतीय मूल के 20 साल के एक छात्र, शिवांक अवस्थी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस इसे कत्ल का मामला मानकर जांच कर रही है. टोरंटो में भारतीय दूतावास ने इस "दुखद घटना" पर गहरा दुख जताया है. दूतावास ने कहा, "हम इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ हैं और लोकल अधिकारियों की मदद से उन्हें हर जरूरी सहायता पंहुचा रहे हैं."

We express deep anguish over the tragic death of a young Indian doctoral student, Mr. Shivank Avasthi, in a fatal shooting incident near the University of Toronto Scarborough Campus. The Consulate is in touch with the bereaved family during this difficult time, and is extending… — IndiainToronto (@IndiainToronto) December 25, 2025

Advertisment

Also Read: "भारत लौटना पीछे हटना नहीं, खुद के करीब आना है": भारत वापसी पर ज़ील शाह के दिल छू लेने वाले विचार

कौन था शिवांक अवस्थी?

टोरंटो स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास ने उन्हें “एक युवा भारतीय डॉक्टरेट छात्र” बताया, जिससे संकेत मिलता है कि वह इस घटना के समय कनाडा में हायर स्टडीज कर रहे थे. जांच के तहत उसकी तस्वीर भी जारी की गई. अवस्थी लाइफ साइंसेज़ के छात्र थे और वे तीसरे वर्ष में पढ़ाई कर रहे थे.

Also Read: PAN Aadhaar लिंक 31 दिसंबर तक नहीं हुआ तो 1 जनवरी से बंद हो जाएंगे ये काम, कैसे ठीक करें डिटेल्स की गड़बड़ी, क्या है पूरी प्रॉसेस

क्या हुआ था?

टोरंटो पुलिस के अनुसार, मंगलवार 23 दिसंबर 2025 को दोपहर लगभग 3:34–3:40 बजे के बीच “अन नोन ट्रबल” से संबंधित एक कॉल मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों को हाइलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंग्स्टन रोड क्षेत्र में भेजा गया. मौके पर पहुंचने पर पुलिस को गोली लगने से घायल एक पुरुष मिला, जिसे बाद में घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया.

अपनी प्रेस रिलीज़ में पुलिस ने कहा कि अधिकारियों के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही संदिग्ध मौके से फरार हो चुका था.

Also Read: सेवा न्यूज़ीलैंड की, पर सजा परिवार को? ऑटिस्टिक बेटे को देश से निकालने की तैयारी, सदमे में भारतीय नर्स पिता

सीबीसी की एक रिपोर्ट में, ड्यूटी इंस्पेक्टर जेफ एलिंगटन के हवाले से बताया गया कि जंगल वाले इलाके से गुजर रहे एक व्यक्ति ने पक्के ट्रेल पर अवस्थी को पड़ा हुआ देखा और 911 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी. एलिंगटन ने पत्रकारों से यह भी कहा कि उस समय विश्वविद्यालय में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए किसी तत्काल खतरे का संकेत देने वाली कोई जानकारी उनके पास नहीं थी.

सीपी24 की एक रिपोर्ट के अनुसार, टोरंटो विश्वविद्यालय के स्कारबोरो कैंपस के एक प्रवक्ता ने कहा कि संस्थान अपने परिसर के पास हुई इस मौत की खबर से “बेहद दुखी” है, हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि मृतक वहां नामांकित छात्र था या नहीं.

टोरंटो पुलिस ने यह अपील भी की है कि जिस किसी के पास भी इस घटना से संबंधित कोई जानकारी हो, वह 'होमिसाइड एंड मिसिंग पर्सन्स यूनिट' से 416-808-7400 पर संपर्क करे.

Also Read: TMMTMTTM Day 1: उम्मीद से कम रही ओपनिंग! क्या कार्तिक आर्यन अपना 'भूल भुलैया' वाला जादू दोहरा पाएंगे?

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.