Airtel बना 5 साल का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर, BSE फास्टेस्ट तो HAL नंबर 1 आलराउंड परफॉर्मर : स्टडी

Motilal Oswal Wealth Creation Study : साल 2020 का मार्च महीना भारत के शेयर बाजार के लिए सबसे कठिन दौर था. कोरोना लॉकडाउन के कारण बाजार ऐतिहासिक गिरावट पर था. लेकिन अगले 5 सालों में उसी बाजार ने निवेशकों की जेब भर दी. मोतीलाल ओसवाल की लेटेस्ट वेल्थ क्रिएशन रिपोर्ट के मुताबिक, 2020–25 का यह समय भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा दौलत बनाने वाला दौर साबित हुआ है.
इन 5 सालों में टॉप 100 कंपनियों ने मिलकर 148 ट्रिलियन रुपये की वेल्थ क्रिएट की, यह अब तक का ऑल-टाइम हाई है. तेजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस दौरान वेल्थ क्रिएशन का CAGR 38% रहा, जो BSE Sensex की 21% CAGR रिटर्न से भी कहीं आगे है.
ICICI Pru AMC IPO : निवेशकों का कैसा है रिस्पांस, जीएमपी बढ़कर 7%, ब्रोकरेज ने दी निवेश की सलाह
इन 5 साल में कई कंपनियों ने कमाल का प्रदर्शन किया. भारती एयरटेल सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर बनी. BSE सबसे तेज वेल्थ क्रिएटर के रूप में उभरा, और Hindustan Aeronautics (HAL) ने लगातार 5 साल टॉप परफॉर्म कर सबसे भरोसेमंद कंपनी का ताज अपने नाम किया.
2020–25 में 148 ट्रिलियन रुपये का वेल्थ क्रिएशन
मोतीलाल ओसवाल की वेल्थ क्रिएशन स्टडी रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 से 2025 के बीच, भारत की टॉप 100 कंपनियों ने मिलकर 148 ट्रिलियन रुपये की सबसे अधिक संपत्ति (वेल्थ) बनाई. मार्च 2020 में कोविड लॉकडाउन के कारण बाजार बहुत नीचे था, इसलिए इसके बाद तेजी से वेल्थ क्रिएशन हुआ. वेल्थ क्रिएशन की रफ्तार 38% CAGR रही, यह BSE Sensex की 21% CAGR रिटर्न से भी काफी अधिक है.
Bharti Airtel सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर
साल 2000 से 2025 के बीच 7.9 ट्रिलियन रुपये की वेल्थ बनाने के साथ, भारती एयरटेल (Bharti Airtel) सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर रही. इसके तुरंत बाद ICICI Bank का स्थान है, जिसने 7.4 ट्रिलियन रुपये की वेल्थ बनाई.
High Return : 5 साल में 168 से 265% एबसॉल्यूट रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की टॉप 5 इक्विटी स्कीम
BSE सबसे तेज वेल्थ क्रिएटर
BSE ने 2020–25 के दौरान 124% CAGR का रिटर्न दिया, जो इसे सबसे तेज वेल्थ क्रिएटर बनाता है. अगर किसी ने 2020 में टॉप 10 सबसे तेज वेल्थ क्रिएटर कंपनियों में बराबर-बराबर 1 करोड़ रुपये (10 मिलियन रुपये) लगाए होते, तो 2025 में वह बढ़कर 24 करोड़ रुपये हो जाता. यह 88% CAGR का रिटर्न बनता है, जबकि इसी अवधि में Nifty TRI का रिटर्न सिर्फ 24% था.
HAL सबसे कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) ने पिछले लगातार 5 सालों में हर बार Nifty TRI से बेहतर प्रदर्शन किया है. इसका कुल रिटर्न CAGR 75% रहा है, जो इसे सबसे कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर बनाता है. HAL ही बेस्ट आल राउंड वेल्थ क्रिएटर भी रहा.
2020-25 : बिगेस्ट 10 वेल्थ क्रिएटर्स
(कंपनी और क्रिएटेड वेल्थ)
Bharti Airtel, 7,944 बिलियन रुपये
ICICI Bank, 7,417 बिलियन रुपये
SBI, 5,593 बिलियन रुपये
Bajaj Finance, 4,206 बिलियन रुपये
Larsen & Toubro, 3,974 बिलियन रुपये
ITC, 3,765 बिलियन रुपये
HCL Technologies, 3,708 बिलियन रुपये
Sun Pharma, 3,459 बिलियन रुपये
M&M, 3,055 बिलियन रुपये
NTPC, 2,997 बिलियन रुपये
SIP Miracle : 30 साल में 23% CAGR का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड, 7 लाख का कुल निवेश बन गया 5 करोड़ से ज्यादा
2020-25 : फास्टेस्ट (सबसे तेज) 10 वेल्थ क्रिएटर्स
(कंपनी और CAGR %)
BSE : 124% CAGR
Rail Vikas Nigam : 95% CAGR
Jindal Stainless : 90% CAGR
GE Vernova T&D : 85% CAGR
Persistent Systems : 83% CAGR
FACT : 82% CAGR
Dixon Technologies : 79% CAGR
Adani Power : 79% CAGR
Adani Enterprises : 76% CAGR
Hitachi Energy : 76% CAGR
पोस्ट ऑफिस MIS : सिर्फ एक बार निवेश करें और हर महीने पाएं फिक्स मुनाफा, क्या हैं नियम
2020-25 : लगातार मजबूत परफॉर्म करने वाले 10 स्टॉक
(5 साल के दौरान हर साल टॉप परफॉर्मेंस)
Hindustan Aeronautics : 75% CAGR
Welspun Corp : 70% CAGR
Bharat Dynamics : 70% CAGR
Indian Bank : 69% CAGR
Bharat Electronics : 66% CAGR
Jindal Steel : 62% CAGR
Patanjali Foods : 61% CAGR
Cholamandalam Invt. : 58% CAGR
Minda Corp : 57% CAGR
Radico Khaitan : 56% CAGR
(Source : MOFSL Study)