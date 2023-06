NFO: बजाज फिनसर्व एएमसी ने लॉन्च किया लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड, क्या है खासियत, किसे करना चाहिए निवेश?

Mutual Fund: बजाज फिनसर्व लिक्विड फंड एक ओपन-एंडेड स्कीम है. यह स्‍कीम 91 दिनों तक की अधिकतम मैच्‍योरिटी के साथ डेट और मनी मार्केट विकल्‍पों में निवेश करेगी.

NFO: Bajaj Finserv AMC ने लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड के लॉन्च की घोषणा की है.