बैंक एफडी नहीं दे रही मनचाहा रिटर्न? इन पोस्ट ऑफिस स्कीम में मिल रहा 7% से ज्यादा ब्याज

Bank FD vs Post Office Schemes: भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी ताज़ा बैठक में रेपो रेट में 0.25% की कटौती का फैसला लिया है. इस साल यह चौथी बार है जब सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में कमी की है. रेपो रेट कम होने का सीधा असर बैंकों की लेंडिंग और डिपॉजिट दरों पर पड़ता है, और यही वजह है कि FD के ब्याज दरों में फिर गिरावट आने की आशंका है. यानी बैंक एफडी से मिलने वाला रिटर्न अब और कम हो सकता है, जिससे आम निवेशकों की कमाई पर असर पड़ेगा.

ऐसे समय में बेहतर रिटर्न चाहने वाले निवेशक पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ओर रुख कर सकते हैं, क्योंकि जहां बैंक औसतन 7% के आसपास FD रिटर्न दे रहे हैं, वहीं पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स 7% से ज्यादा ब्याज दे रही हैं. इन स्कीमों की ब्याज दरें हर तीन महीने में रिवाइज होती हैं और सरकार इस तिमाही के अंत में दरों की समीक्षा करने वाली है, इसलिए फिलहाल निवेशकों के पास अच्छा अवसर है कि वे इन स्कीमों में निवेश कर आकर्षक रिटर्न लॉक कर सकें.

इन पोस्ट ऑफिस स्कीम में मिल रहा 7% से ज्यादा रिटर्न

पोस्ट ऑफिस की कई स्मॉल सेविंग स्कीम्स न सिर्फ बैंकों की तुलना में बेहतर ब्याज देती हैं, बल्कि इनमें निवेश पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और सरकारी गारंटी होने से सुरक्षा का स्तर भी ज्यादा होता है. इनमें सुकन्या समृद्धि योजना 8.2% की सबसे ऊंची ब्याज दर देती है. हालांकि यह स्कीम सिर्फ बच्चियों के लिए है. 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस की सीनिय सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) है. जिसमें उन्हें 8.2% ब्याज दर मिल रही है.

इसके अलावा दो और सरकारी स्कीम - नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और किसान विकास पत्र (KVP) है जिसमें निवेशक तमाम प्रमुख बैंकों के एफडी स्कीम से बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं. मौजूदा तिमाही में पोस्ट की NSC स्कीम में 7.7% और KVP स्कीम में 7.5% ब्याज दर मिल रहा है.

इन स्कीम में पैसे लगाने से पहले लोगों को अपने भरोसेमेंद वित्तीय सलाहकार या पोस्ट ऑफिस में तैनात कर्मचारियों से सभी शर्तों व जरूरी पहलुओं के बारे में समझने की सलाह है.