Mid Cap MF Returns: इन मिडकैप म्यूचुअल फंड्स ने 10 साल में दिए 19% से ज्यादा रिटर्न, रेगुलर प्लान में भी हुआ शानदार मुनाफा

Best Mid Cap Funds with highest returns in 10 Years for SIP: पिछले 10 सालों में कई मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ने बेहतर रिटर्न दिए हैं. एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) की वेबसाइट पर 21 अप्रैल तक के आंकड़ों से पता चलता है कि कम से कम 11 मिड कैप फंड ऐसे हैं जिन्होंने बीते 10 साल में डायरेक्ट प्लान के तहत 19 फीसदी से अधिक रिटर्न दिया है. इन्हीं मिड कैप फंड में से ज्यादातर स्कीम्स के रेगुलर प्लान्स से भी 18 फीसदी से ज्यादा रिटर्न मिला है. हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये मिड कैप फंड भविष्य में भी बेहतर रिटर्न देते रहेंगे. ऐसे में निवेशक अपने वित्तीय सलाहकार से राय-मशविरा लेने के बाद इन MF स्कीम्स में SIP शुरू करने पर विचार कर सकते हैं. बीते 10 साल में 19% से अधिक रिटर्न वाले बेस्ट 11 मिड कैप फंड के बारे में आइए जानते हैं.

Kotak Emerging Equity Fund

कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड (Kotak Emerging Equity Fund) के डायरेक्ट प्लान ने 10 साल में 21.61% का रिटर्न दिया है जबकि रेगुलर प्लान से 20.16% रिटर्न मिला है. यह स्कीम निफ्टी मिडकैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करती है.

Edelweiss Mid Cap Fund



एडलवाइस मिड कैप फंड (Edelweiss Mid Cap Fund) के डायरेक्ट प्लान ने 10 साल में 21.43% का रिटर्न दिया है जबकि रेगुलर प्लान के तहत 19.97% रिटर्न मिला है. यह स्कीम निफ्टी मिडकैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करती है.

SBI Magnum Midcap Fund

एसबीआई मैग्नम मिडकैप फंड (SBI Magnum Midcap Fund) के डायरेक्ट प्लान ने 10 साल में 20.77 फीसदी का रिटर्न दिया है जबकि रेगुलर प्लान के तहत 19.65 फीसदी रिटर्न मिला है. यह स्कीम निफ्टी मिडकैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करती है.

Invesco India Mid Cap Fund

इंवेस्को इंडिया मिड कैप फंड (Invesco India Mid Cap Fund) के डायरेक्ट प्लान ने 10 साल में 20.51% रिटर्न दिया है जबकि रेगुलर प्लान के तहत 18.67% का रिटर्न मिला है. यह स्कीम S&P BSE 150 मि़डकैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करती है.

HDFC Mid Cap Opportunities Fund

एचडीएफसी मिड कैप ऑपर्च्युनिटीज फंड (HDFC Mid Cap Opportunities Fund) के डायरेक्ट प्लान ने 10 साल में 20.31 फीसदी का रिटर्न दिया है जबकि रेगुलर प्लान के तहत 17.23 फीसदी का रिटर्न मिला है. यह स्कीम निफ्टी मिडकैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करती है.

Tata Midcap Growth Fund

टाटा मिडकैप ग्रोथ फंड (Tata Midcap Growth Fund) के डायरेक्ट प्लान ने 10 साल में 19.96% का रिटर्न दिया है जबकि रेगुलर प्लान के तहत 18.76% रिटर्न मिला है. यह स्कीम निफ्टी मिडकैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करती है.

UTI Midcap Fund

यूटीआई मिडकैप फंड (UTI Midcap Fund) के डायरेक्ट प्लान ने 10 साल में 19.92% का रिटर्न दिया है जबकि रेगुलर प्लान के तहत 18.90% का रिटर्न मिला है. यह स्कीम निफ्टी मिडकैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करती है.

Baroda BNP Paribas Midcap Fund

बड़ौदा बीएनपी पारिबा मिडकैप फंड (Baroda BNP Paribas Midcap Fund) के डायरेक्ट प्लान ने 10 साल में 19.66 फीसदी का रिटर्न दिया है जबकि रेगुलर प्लान के तहत 18.02 फीसदी रिटर्न मिला है. यह स्कीम निफ्टी मिडकैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करती है.

ICICI Prudential Midcap Fund

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिडकैप फंड (ICICI Prudential Midcap Fund) के डायरेक्ट प्लान ने 10 साल में 19.10 फीसदी का रिटर्न दिया है जबकि रेगुलर प्लान के तहत 17.99 फीसदी रिटर्न मिला है. यह स्कीम निफ्टी मिडकैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करती है.

HSBC Midcap Fund

एचएसबीसी मिडकैप फंड (HSBC Midcap Fund) के डायरेक्ट प्लान ने 10 साल में 19.38 फीसदी का रिटर्न दिया है जबकि रेगुलर प्लान के तहत 18.23 फीसदी रिटर्न मिला है. यह स्कीम निफ्टी मिडकैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करती है.

Axis Midcap Fund

एक्सिस मिडकैप फंड (Axis Midcap Fund) के डायरेक्ट प्लान ने 10 साल में 19.53% का रिटर्न दिया है जबकि रेगुलर प्लान के तहत 18.06% रिटर्न मिला है. यह स्कीम S&P BSE 150 मिडकैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करती है.

(Disclaimer: The above content is for information purposes only based on AMFI website data as of April 21, 2023. Mutual Funds are subject to market risks. Investors are advised to consult their financial advisors before investing)