FD Rates: 1 साल की एफडी पर ये बैंक दे रहे हैं 7.4% तक रिटर्न, फिक्स रेट पर कमाई का अच्छा मौका

बचत पर बेहतर रिटर्न पाने का मौका तलाश रहे लोगों के लिए यह समय खास है. बाजार में ब्याज दरें ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन कई स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी भी सामान्य नागरिकों को एक साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.4 फीसदी तक का आकर्षक ब्याज दे रहे हैं. 3 करोड़ रुपये तक की जमा राशि पर मिलने वाली यह दरें ऐसे वक्त में राहत देती हैं जब बड़े बैंक धीरे धीरे अपनी एफडी दरें कम कर रहे हैं.

1 साल की एफडी पर मिल रहा है 7.4% तक ब्याज

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक एक साल की एफडी पर 7.25 फीसदी ब्याज दे रहा है.

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक साल की एफडी पर 7.25 फीसदी ब्याज दे रहा है.

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एक साल की एफडी पर आम लोगों को 7.4 फीसदी ब्याज दे रहा है.

SFB में रखने से पहले समझ लें जरूरी बात

स्मॉल फाइनेंस बैंकों में जमा राशि डी आई सी जी सी बीमा के तहत 5 लाख रुपये तक सुरक्षित रहती है. इन बैंकों का संचालन मॉडल पारंपरिक बैंकों से अलग होता है और जोखिम थोड़ा अधिक होता है. इसी कारण निवेशकों को सलाह दी जाती है कि अपनी एफडी राशि वही रखें जो बीमा कवरेज सीमा के भीतर आती हो. इससे किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में मूलधन और ब्याज सुरक्षित रहते हैं.

एफडी पर कब कटता है TDS

यदि किसी बैंक में आपकी एफडी से मिलने वाला कुल ब्याज एक लाख रुपये से अधिक हो जाए तो बैंक टी डी एस काट देता है. टी डी एस कोई अलग टैक्स नहीं है. इसे आयकर रिटर्न दाखिल करते समय एडजस्ट किया जा सकता है या रिफंड प्राप्त किया जा सकता है.