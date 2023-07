Mutual Fund SIP से चमकाएं किस्मत, ऐसे करें निवेश और पाएं तगड़ा रिटर्न

Mutual Fund SIP: बात अक्टूबर 2004 की है मैं अपने ऑफिस में शांति से काम कर रहा था. तभी मेरे एक सहकर्मी जो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट थे- वो मुझे बातचीत करने के लिए आए. अगले 15 मिनट तक उन्होंने मुझे एक नए प्रोडक्ट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के बारे में बताया. उनकी बात मुझे समझ में आ गई और मैं मासिक 3000 रुपये के निवेश के साथ इसे साइन-अप कर लिया. इस बात को करीब 20 साल बीत गए हैं और इस दौरान बाजार में औसतन 13 फीसदी का रिटर्न मिला है. उस वक्त कुछ हजार रुपये का निवेश आज लाखों में हो गया होगा. अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है.

इक्विटी म्यूचुअल फंड (Equity Mutual Fund)

जिन लोगों के पास इक्विटी में निवेश करने का समय या विशेषज्ञता नहीं है, उनके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड एक शानदार ऑप्शन है. आप अपना पैसा विशेषज्ञों को देते हैं और वो मार्केट, रिटर्न और जोखिम को देखते हुए आपके लिए स्टॉक का चयन करते हैं. ऐसे फंड्स सबसे पहले स्टॉक पोर्टफोलियो का भी चयन करते हैं, फिर आपके जैसे निवेशकों से सभी फंड इकट्ठा करते हैं और आपकी ओर से मार्केट में निवेश करते हैं. इसमें आप जब चाहें अपना निवेश वापस भी ले सकते हैं. ये बहुत ही ट्रांसपरेंट प्रोसेस है और आपको हमेशा पता रहता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है.

सिस्टमैटिक इनवेस्टमेंट प्लान (Systematic Investment Plan)

एक सामान्य धारणा यह है कि जब आपके पास एकमुश्त राशि हो, तभी निवेश करें. हालांकि एक चिंता का विषय यह भी है कि आप बाजार को कभी टाइम नहीं कर सकते हैं. हो सकता है आपको लगे कि अब बाजार नीचे जाएगा लेकिन बाजार उपर चला जाएगा और मुनाफा बनाने का सटीक मौका आपके हाथों से निकल जाए. SIP इसी समस्या का समाधान करता है. SIP में आपको बिना रुके हर महीने एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है. चाहे बाजार ऊपर हो, नीचे हो या सपाट हो-इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो के स्ट्रांग होने के चांसेस ज्यादा हैं. विभिन्न फंड हाउसों में सैकड़ों इक्विटी म्यूचुअल फंड ऑप्शन उपलब्ध हैं. आप अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड में सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) या अपने बैंक या वित्तीय सलाहकार के माध्यम से एसआईपी शुरू कर सकते हैं. कोई भी व्यक्ति कम से कम कुछ सौ रुपये प्रति माह के साथ एसआईपी शुरू कर सकता है. यह एक बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है, इसलिए आप किसी भी समय अपने एसआईपी को रोक सकते हैं.

(Article By Rishi Piparaiya, Best-Selling Author and Financial Mentor)

Disclaimer: This is the author’s personal opinion. Readers are advised to consult their financial planner before making any investment.