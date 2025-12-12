Car Loan: नए साल में कार खरीदने का है प्लान? इन बैंकों में सबसे सस्ते दर पर मिल रहा लोन

Cheapest Car Loan Rates : रेपो रेट में कटौती के बाद आम लोगों की जेब पर सीधा असर दिखना शुरू हो गया है. कार खरीदने का सपना देखने वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि भारत के कई बड़े सरकारी बैंकों ने अपने ऑटो लोन सस्ते कर दिए हैं. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक ने ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है. नतीजा अब कार लोन 7.45% की शुरुआती ब्याज दर पर मिल रहा है.
अगर आप नए साल पर नई कार घर लाने की सोच रहे हैं, तो इस बदलाव को जरूर जानें क्योंकि इससे आपकी EMI पर हजारों रुपये की बचत हो सकती है.:
|बैंक का नाम
|सालाना ब्याज दर (%)
|5 साल के लिए 5 लाख तक के लोन पर EMI
|प्रासेसिंग फीस
(लोन अमाउंट परसेंटेज में % हिस्सा)
|Union Bank of India
|7.80-9.70
|10,090 - 10,550
|Up to Rs 1,000
|Punjab National Bank
|7.80-9.70
|10,090 - 10,550
|Up to 0.25% (Rs. 1,000 - Rs. 1,500)
|Bank of Baroda
|8.15-11.60
|10,174 - 11,021
|Up to Rs. 2,000
|Canara Bank
|7.70-11.70
|10,067 - 11,047
|100% waiver till 31.12.2025
|Bank of India
|7.85-12.15
|10,102 - 11,160
|Up to 0.25% (Rs. 2,500 - Rs. 10,000)
|UCO Bank
|7.60-10.25
|10,043 - 10,685
|NIL on all cars & electric vehicle loans
|State Bank of India
|8.75
|10,319
|Rs 750 - Rs 1,500
|IDBI Bank
|7.95-9.10
|10,126 - 10,403
|Rs 2,500
|Bank of Maharashtra*
|7.45-11.75
|10,007 - 11,059
|0.25% (Rs 1,000 - Rs 15,000)
|Indian Overseas Bank
|7.80-12.00
|10,090 - 11,122
|0.50% (Rs 500 - Rs 5,000)
|ICICI Bank
|8.50 onwards
|10,258 onwards
|Up to 2%
|HDFC Bank
|9.32 onwards
|10,428 onwards
|Up to 0.5% (Rs. 3,500 - Rs. 8,000)
|Karnataka Bank
|8.00-11.50
|10,138 - 10,996
|Up to 0.60% (Rs. 2,500 - Rs. 11,000)
|Federal Bank
|10.00 onwards
|10,624 onwards
|Rs. 2,000 - Rs. 4,500
|Punjab and Sind Bank**
|7.50-14.00
|10,019 - 11,634
|0.25% (Rs. 1,000 - Rs. 15,000)
|Indian Bank
|7.50-9.85
|10,019 - 10,587
|Rs. 1,200
|IDFC FIRST Bank
|9.99 onwards
|10,621 onwards
|Up to Rs. 10,000
|Central Bank of India
|7.60-9.20
|10,043 - 10,428
|No processing fees till 31.03.2026
ब्याज दर में कटौती से लोन लेने वालों को मिली बड़ी राहत
रेपो रेट घटते ही बैंकों ने अपने लेंडिंग रेट को भी कम करना शुरू कर दिया है. कुछ प्रमुख सरकारी बैंकों ने ऑटो लोन सस्ता कर दिया है, जिससे ग्राहकों की EMI पहले के मुकाबले कम हो जाएगी. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपनी ब्याज दरों में कटौती की है. इससे अब कार लोन की शुरुआती दर 7.45% से शुरू होती है, जो मौजूदा समय में मार्केट की सबसे कम दरों में से एक है.
खास बात यह है कि कुछ बैंक प्रोसेसिंग फीस पर भी भारी छूट दे रहे हैं. कुछ ने पूरी तरह माफ भी कर दी है. हालांकि यह लिमिटेड अवधि के लिए हैं. कैनरा बैंक ग्राहकों को कार लोन पर 100 फीसदी छूट दे रहा है और यह छूट इन महीने यानी 31 दिसंबर 2025 तक के लिए है. यूको बैंक के कार लोन पर फिलहाल प्रासेसिंग फीस जीरो है. जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज 31 मार्च 2025 तक के लिए शून्य है.
(नोट: कोर लोन ब्याज दर से जुड़ी ये लिस्ट पैसा बाजार डॉट कॉम टीम द्वारा तैयार की गई है, जो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है. लिस्ट में विभिन्न बैंकों के ब्याज दर अपडेट 11 दिसंबर 2025 तक के हैं. बैंक अपने ब्याज दरों में समय-समय पर बदलाव करते रहते हैं. ऐसे में उपरोक्त में से किसी भी बैंक की कार लोन स्कीम में चुनने से पहले ब्याज दर और अन्य शर्तों के बारे में समझ लें.)