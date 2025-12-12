Car Loan: नए साल में कार खरीदने का है प्लान? इन बैंकों में सबसे सस्ते दर पर मिल रहा लोन

Cheapest Car Loan Rates : रेपो रेट में कटौती के बाद आम लोगों की जेब पर सीधा असर दिखना शुरू हो गया है. कार खरीदने का सपना देखने वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि भारत के कई बड़े सरकारी बैंकों ने अपने ऑटो लोन सस्ते कर दिए हैं. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक ने ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है. नतीजा अब कार लोन 7.45% की शुरुआती ब्याज दर पर मिल रहा है.

अगर आप नए साल पर नई कार घर लाने की सोच रहे हैं, तो इस बदलाव को जरूर जानें क्योंकि इससे आपकी EMI पर हजारों रुपये की बचत हो सकती है.:

Advertisment

बैंक का नाम सालाना ब्याज दर (%) 5 साल के लिए 5 लाख तक के लोन पर EMI प्रासेसिंग फीस

(लोन अमाउंट परसेंटेज में % हिस्सा) Union Bank of India 7.80-9.70 10,090 - 10,550 Up to Rs 1,000 Punjab National Bank 7.80-9.70 10,090 - 10,550 Up to 0.25% (Rs. 1,000 - Rs. 1,500) Bank of Baroda 8.15-11.60 10,174 - 11,021 Up to Rs. 2,000 Canara Bank 7.70-11.70 10,067 - 11,047 100% waiver till 31.12.2025 Bank of India 7.85-12.15 10,102 - 11,160 Up to 0.25% (Rs. 2,500 - Rs. 10,000) UCO Bank 7.60-10.25 10,043 - 10,685 NIL on all cars & electric vehicle loans State Bank of India 8.75 10,319 Rs 750 - Rs 1,500 IDBI Bank 7.95-9.10 10,126 - 10,403 Rs 2,500 Bank of Maharashtra* 7.45-11.75 10,007 - 11,059 0.25% (Rs 1,000 - Rs 15,000) Indian Overseas Bank 7.80-12.00 10,090 - 11,122 0.50% (Rs 500 - Rs 5,000) ICICI Bank 8.50 onwards 10,258 onwards Up to 2% HDFC Bank 9.32 onwards 10,428 onwards Up to 0.5% (Rs. 3,500 - Rs. 8,000) Karnataka Bank 8.00-11.50 10,138 - 10,996 Up to 0.60% (Rs. 2,500 - Rs. 11,000) Federal Bank 10.00 onwards 10,624 onwards Rs. 2,000 - Rs. 4,500 Punjab and Sind Bank** 7.50-14.00 10,019 - 11,634 0.25% (Rs. 1,000 - Rs. 15,000) Indian Bank 7.50-9.85 10,019 - 10,587 Rs. 1,200 IDFC FIRST Bank 9.99 onwards 10,621 onwards Up to Rs. 10,000 Central Bank of India 7.60-9.20 10,043 - 10,428 No processing fees till 31.03.2026 बैंक ऑफ महाराष्ट्र - पुराने होम लोन ग्राहकों और बैंक से 6 महीने से जुड़े ग्राहकों को 0.25% अतिरिक्त ब्याज छूट

पंजाब एंड सिंध बैंक - PSB अपना वाहन सुगम के तहत प्रोसेसिंग फीस पर 50% तक की छूट

ब्याज दर में कटौती से लोन लेने वालों को मिली बड़ी राहत

रेपो रेट घटते ही बैंकों ने अपने लेंडिंग रेट को भी कम करना शुरू कर दिया है. कुछ प्रमुख सरकारी बैंकों ने ऑटो लोन सस्ता कर दिया है, जिससे ग्राहकों की EMI पहले के मुकाबले कम हो जाएगी. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपनी ब्याज दरों में कटौती की है. इससे अब कार लोन की शुरुआती दर 7.45% से शुरू होती है, जो मौजूदा समय में मार्केट की सबसे कम दरों में से एक है.

खास बात यह है कि कुछ बैंक प्रोसेसिंग फीस पर भी भारी छूट दे रहे हैं. कुछ ने पूरी तरह माफ भी कर दी है. हालांकि यह लिमिटेड अवधि के लिए हैं. कैनरा बैंक ग्राहकों को कार लोन पर 100 फीसदी छूट दे रहा है और यह छूट इन महीने यानी 31 दिसंबर 2025 तक के लिए है. यूको बैंक के कार लोन पर फिलहाल प्रासेसिंग फीस जीरो है. जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज 31 मार्च 2025 तक के लिए शून्य है.

(नोट: कोर लोन ब्याज दर से जुड़ी ये लिस्ट पैसा बाजार डॉट कॉम टीम द्वारा तैयार की गई है, जो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है. लिस्ट में विभिन्न बैंकों के ब्याज दर अपडेट 11 दिसंबर 2025 तक के हैं. बैंक अपने ब्याज दरों में समय-समय पर बदलाव करते रहते हैं. ऐसे में उपरोक्त में से किसी भी बैंक की कार लोन स्कीम में चुनने से पहले ब्याज दर और अन्य शर्तों के बारे में समझ लें.)