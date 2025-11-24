Cheapest Car Loan : ये बैंक दे रहे हैं सबसे कम दरों पर कार लोन, हर 5 लाख पर कितनी बनेगी EMI?

Cheapest Car Loans: अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं और कम ब्याज दर पर सस्ता लोन ढूंढ रहे हैं, तो अभी का समय आपके लिए शानदार हो सकता है. कई सरकारी और प्राइवेट बैंक इस समय बेहद कम ब्याज दर पर कार लोन दे रहे हैं। कुछ बैंकों में ब्याज दर 7.60 फीसदी से शुरू है. वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और यूको बैंक प्रोसेसिंग फीस पर भी भारी छूट दे रहे हैं. हालांकि ये ऑफर सीमित समय के लिए हैं.

5 लाख के लोन पर कितनी बनेगी EMI

कार खरीदते समय ज्यादातर लोग 5 साल के लिए 5 लाख रुपये तक का कार लोन लेते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किस बैंक में EMI सबसे कम बनती है और कहां प्रोसेसिंग फीस कम है. यहां प्रमुख बैंकों की ब्याज दरें, पांच लाख रुपये पर पांच साल की EMI और प्रोसेसिंग फीस का पूरा ब्योरा दिया गया है.

Union Bank of India

ब्याज दर: 7.80% – 9.70%

EMI: 10,090 – 10,550 रुपये

प्रोसेसिंग फीस: 1,000 रुपये तक

Punjab National Bank

ब्याज दर: 7.80% – 9.70%

EMI: 10,090 – 10,550 रुपये

प्रोसेसिंग फीस: 0.25% (1000–1500 रुपये)

Bank of Baroda

ब्याज दर: 8.15% – 11.60%

EMI: 10,174 – 11,021 रुपये

प्रोसेसिंग फीस: 2000 रुपये तक

Canara Bank

ब्याज दर: 7.70% – 11.70%

EMI: 10,067 – 11,047 रुपये

प्रोसेसिंग फीस: 31 दिसंबर 2025 तक 100% छूट

Bank of India

ब्याज दर: 7.85% – 12.15%

EMI: 10,102 – 11,160 रुपये

प्रोसेसिंग फीस: 0.25% (2500–10,000 रुपये)

UCO Bank

ब्याज दर: 7.60% – 10.25%

EMI: 10,043 – 10,685 रुपये

प्रोसेसिंग फीस: पूरी तरह फ्री

State Bank of India (SBI)

ब्याज दर: 8.75%

EMI: 10,319 रुपये

प्रोसेसिंग फीस: 750–1500 रुपये

IDBI Bank

ब्याज दर: 7.95% – 9.10%

EMI: 10,126 – 10,403 रुपये

प्रोसेसिंग फीस: 2500 रुपये

Bank of Maharashtra

ब्याज दर: 7.70% – 12.00%

EMI: 10,067 – 11,122 रुपये

प्रोसेसिंग फीस: 0.25% (1000–15,000 रुपये)

मौजूदा ग्राहकों को 0.25% ब्याज छूट

Indian Overseas Bank

ब्याज दर: 7.80% – 12.00%

EMI: 10,090 – 11,122 रुपये

प्रोसेसिंग फीस: 0.50% (500–5000 रुपये)

ICICI Bank

ब्याज दर: 8.50% से शुरू

EMI: 10,258 रुपये से शुरू

प्रोसेसिंग फीस: 2% तक

HDFC Bank

ब्याज दर: 9.20% से शुरू

EMI: 10,428 रुपये से शुरू

प्रोसेसिंग फीस: 1% (3500–9000 रुपये)

Karnataka Bank

ब्याज दर: 9.00% – 11.69%

EMI: 10,379 – 11,044 रुपये

प्रोसेसिंग फीस: 0.60% तक (2500–11000 रुपये)

Federal Bank

ब्याज दर: 10% से शुरू

EMI: 10,624 रुपये से शुरू

प्रोसेसिंग फीस: 2000–4500 रुपये

Punjab and Sind Bank

ब्याज दर: 7.75% – 14.25%

EMI: 10,078 – 11,699 रुपये

प्रोसेसिंग फीस: 0.25% (1000–15000 रुपये)

PSB Apna Vahan Sugam योजना में 50% छूट

Indian Bank

ब्याज दर: 7.75% – 9.85%

EMI: 10,078 – 10,587 रुपये

प्रोसेसिंग फीस: 1200 रुपये

IDFC FIRST Bank

ब्याज दर: 9.99% से शुरू

EMI: 10,621 रुपये से शुरू

प्रोसेसिंग फीस: 10,000 रुपये तक

Central Bank of India

ब्याज दर: 7.85% – 9.45%

EMI: 10,102 – 10,489 रुपये

प्रोसेसिंग फीस: 31 मार्च 2026 तक फ्री

Tata Capital

ब्याज दर: 9.49% से शुरू

EMI: 10,498 रुपये से शुरू

प्रोसेसिंग फीस: 2.95% तक

Bajaj Finserv

ब्याज दर: 19% तक

EMI: 12,970 रुपये तक

प्रोसेसिंग फीस: 2.95% तक

Shriram Finance

ब्याज दर: 10% – 28%

EMI: 10,624 – 15,568 रुपये

प्रोसेसिंग फीस: 5% तक

HDB Financial Services

ब्याज दर: 8% – 26%

EMI: 10,138 – 14,970 रुपये

प्रोसेसिंग फीस: 3.54% तक

Sundaram Finance

ब्याज दर: 8% – 20%

EMI: 10,138 – 13,247 रुपये

प्रोसेसिंग फीस: 1% – 5%

(नोट: कोर लोन ब्याज दर से जुड़ी ये लिस्ट पैसा बाजार डॉट कॉम टीम द्वारा तैयार की गई है, जो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है. बैंक अपने ब्याज दरों में समय-समय पर बदलाव करते रहते हैं. ऐसे में उपरोक्त में से किसी भी बैंक की कार लोन स्कीम में चुनने से पहले ब्याज दर और अन्य शर्तों के बारे में समझ लें.)