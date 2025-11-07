scorecardresearch
निवेश-बचत

Corporate FD : कॉरपोरेट एफडी पर 9.20% तक मिल रहा है ब्याज, टॉप रेटिंग वाली 10 स्कीम

Highest corporate FD rates India : आम तौर पर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, कॉरपोरेट एफडी ऑफर करती हैं. इसमें बैंकों की तुलना में जोखिम भी शामिल होता है, क्‍योंकि ये निजी कंपनियों द्वारा ऑफर की जाने वाली स्‍कीम है.

Corporate FDs with high interest : अभी कुछ हाई रेटिंग वाली कॉरपोरेट एफडी में 9.20 फीसदी तक ब्याज मिल रहा है. (Image : Freepik)

High return fixed deposits India : बैंकों की तरह ही कॉरपोरेट एफडी (Corporate FD) भी होती है. कॉरपोरेट एफडी या कंपनी एफडी, जिसे कंपनी टर्म डिपॉजिट के रूप में भी जाना जाता है, एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम होती है, जिनमें बैंक एफडी की तुलना में कुछ ज्यादा ब्याज मिलता है. आम तौर पर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, कॉरपोरेट एफडी ऑफर करती हैं. हालांकि, इसमें बैंकों की तुलना में जोखिम भी शामिल होता है, क्‍योंकि ये निजी कंपनियों द्वारा ऑफर की जाने वाली स्‍कीम है. 

कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत होती है, जिसके चलते ये कॉरपोरेट एफडी (Fixed Deposit) लाती हैं, जिससे जनता से फंड जुटाया जा सके. वहीं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ये ज्‍यादा ब्‍याज ऑफर करती हैं. इन पर ब्‍याज दरें बैंक एफडी की तुलना में 1 से 1.50 फीसदी तक ज्यादा हो सकती हैं. इनकी फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट स्‍कीम का वैल्यूएशन ICRA, CARE और CRISIL सहित कई रेटिंग एजेंसियां करती हैं और उस आधार पर रेटिंग देती हैं. 

Shriram Finance

रेटिंग : ICRA - AA+ (Stable) और  इंडिया रेटिंग AA+/Stable 

हाइएस्‍ट इंटरेस्‍ट रेट स्‍लैब : 8.10% सालाना

1 साल की एफडी पर ब्‍याज : 7.00%
4 साल की एफडी पर ब्‍याज : 7.60%
5 साल की एफडी पर ब्‍याज : 7.60%
सीनियर सिटीजेंस को : 0.50% एक्‍स्‍ट्रा ब्‍याज 
सीनियर सिटीजेंस को हाइएस्‍ट ब्‍याज : 8.10% 

Manipal Housing Finance Syndicate

रेटिंग : ACUITE

हाइएस्‍ट इंटरेस्‍ट रेट स्‍लैब : 8.50% सालाना

1 साल की एफडी पर ब्‍याज : 8.25%
4 साल की एफडी पर ब्‍याज : 8.25%
5 साल की एफडी पर ब्‍याज : 7.75%
सीनियर सिटीजेंस को : 0.25% एक्‍स्‍ट्रा ब्‍याज 
सीनियर सिटीजेंस को हाइएस्‍ट ब्‍याज : 8.50%

Muthoot Capital Services 

रेटिंग : CRISIL - A+/Stable

हाइएस्‍ट इंटरेस्‍ट रेट स्‍लैब : 9.20% सालाना

1 साल की एफडी पर ब्‍याज : 7.90%
4 साल की एफडी पर ब्‍याज : 8.95%
5 साल की एफडी पर ब्‍याज : 8.50%
सीनियर सिटीजेंस को : 0.25% एक्‍स्‍ट्रा ब्‍याज 
सीनियर सिटीजेंस को हाइएस्‍ट ब्‍याज : 9.20%

Mahindra Finance    

रेटिंग : CRISIL - AAA/Stable, IND AAA/Stable - इंडिया रेटिंग्‍स 

हाइएस्‍ट इंटरेस्‍ट रेट स्‍लैब : 7.25% सालाना

1 साल की एफडी पर ब्‍याज : 6.60%
4 साल की एफडी पर ब्‍याज : 7.00%
5 साल की एफडी पर ब्‍याज : 7.00%
सीनियर सिटीजेंस को : 0.25% एक्‍स्‍ट्रा ब्‍याज 
सीनियर सिटीजेंस को हाइएस्‍ट ब्‍याज : 7.25%

PNB Housing Finance 

रेटिंग : CRISIL - AA+ (Stable), CARE - AA+ (Stable)

हाइएस्‍ट इंटरेस्‍ट रेट स्‍लैब : 7.35% सालाना

1 साल की एफडी पर ब्‍याज : 6.85%
4 साल की एफडी पर ब्‍याज : 7.10%
5 साल की एफडी पर ब्‍याज : 7.10%
सीनियर सिटीजेंस को : 0.25% एक्‍स्‍ट्रा ब्‍याज 
सीनियर सिटीजेंस को हाइएस्‍ट ब्‍याज : 7.35%

Sundaram Home Finance

रेटिंग : CRISIL - AAA/Stable, ICRA - AAA/Stable

हाइएस्‍ट इंटरेस्‍ट रेट स्‍लैब : 7.65% सालाना

1 साल की एफडी पर ब्‍याज : 6.70%
4 साल की एफडी पर ब्‍याज : 7.00%
5 साल की एफडी पर ब्‍याज : 7.15%
सीनियर सिटीजेंस को : 0.50% एक्‍स्‍ट्रा ब्‍याज 
सीनियर सिटीजेंस को हाइएस्‍ट ब्‍याज : 7.35%

ICICI Home Finance

रेटिंग : CRISIL - AAA/Stable, ICRA - AAA/Stable, CARE - AAA/Stable

हाइएस्‍ट इंटरेस्‍ट रेट स्‍लैब : 7.35% सालाना

1 साल की एफडी पर ब्‍याज : 6.75%
4 साल की एफडी पर ब्‍याज : 6.90%
5 साल की एफडी पर ब्‍याज : 7.00%
सीनियर सिटीजेंस को : 0.50% एक्‍स्‍ट्रा ब्‍याज 
सीनियर सिटीजेंस को हाइएस्‍ट ब्‍याज : 7.35%

Bajaj Finance Ltd

रेटिंग : CRISIL - AAA/Stable, ICRA - AAA/Stable

हाइएस्‍ट इंटरेस्‍ट रेट स्‍लैब : 7.30% सालाना

1 साल की एफडी पर ब्‍याज : 6.60%
4 साल की एफडी पर ब्‍याज : 6.95%
5 साल की एफडी पर ब्‍याज : 6.95%
सीनियर सिटीजेंस को : 0.35% एक्‍स्‍ट्रा ब्‍याज 
सीनियर सिटीजेंस को हाइएस्‍ट ब्‍याज : 7.30%

LIC Housing Finance

रेटिंग : CRISIL - AAA/Stable

हाइएस्‍ट इंटरेस्‍ट रेट स्‍लैब : 7.15% सालाना

1 साल की एफडी पर ब्‍याज : 6.70%
4 साल की एफडी पर ब्‍याज : 6.85%
5 साल की एफडी पर ब्‍याज : 6.90%
सीनियर सिटीजेंस को : 0.25% एक्‍स्‍ट्रा ब्‍याज 
सीनियर सिटीजेंस को हाइएस्‍ट ब्‍याज : 7.15%

Can Fin Homes Ltd.    

रेटिंग : ICRA - AAA/Stable

हाइएस्‍ट इंटरेस्‍ट रेट स्‍लैब : 8.00% सालाना

1 साल की एफडी पर ब्‍याज : 6.50%
4 साल की एफडी पर ब्‍याज : 7.50%
5 साल की एफडी पर ब्‍याज : 6.75%
सीनियर सिटीजेंस को : 0.50% एक्‍स्‍ट्रा ब्‍याज 
सीनियर सिटीजेंस को हाइएस्‍ट ब्‍याज : 8.00%

(Source: Paisabazaar.com, data as 6 nov 2025) 

