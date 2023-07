Credit Card: इंटरेस्ट फ्री पीरियड के क्या हैं फायदे? क्रेडिट कार्ड यूजर कैसे करें इस फीचर का इस्तेमाल

क्रेडिट कार्ड के लिए इंटरेस्ट फ्री पीरियड बेहद खास है. इसमें कार्डहोल्डर को पेमेंट के लिए 20 से 50 दिनों का अवसर मिलता है. इस पीरियड के दौरान कार्डहोल्डर बिना किसी ब्याज के खरीदारी कर सकते हैं.

Interest Free Period for Credt Card: इंटरेस्ट फ्री पीरियड को ग्रेस पीरियड के नाम से भी जानते हैं.

Credit Card Payments; Maximise Benefits of Interest Free Period: डिजिटल पेमेंट के दौर में क्रेडिट कार्ड एक अहम फाइनेंशियल टूल बनकर उभरा है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सहज बनाने के साथ यह ट्रांजेक्शन की प्रकिया को आसान करता है. क्रेडिट कार्ड यूजर को सिक्योरिटी, रिवार्ड्स प्वाइंट समेत तमाम बेनिफिट भी देता हैं. इस सब के बावजूद ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड के कुछ खास फीचर को नज़रअंदाज कर देते हैं. इन्हीं में से एक अहम फीचर है जिस पर इंटरेस्ट-फ्री पीरियड जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं. अगर आप कर्ज के जाल में बिना फंसे क्रेडिट कार्ड के लाभों का आनंद लेना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट-फ्री पीरियड फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां इसके बारे में जानकारी दी गई है. क्या है क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट फ्री पीरियड इंटरेस्ट फ्री पीरियड को ग्रेस पीरियड के नाम से भी जानते हैं. यह वह पीरियड है जिसमें क्रेडिट कार्ड यूजर को पेमेंट के लिए 20 से 50 दिनों का इंट्रेस्ट फ्री पीरियड मिलता है. इसके लिए एक बिलिंग डेट और दूसरा पेमेंट ड्यू डेट होता है. इस पीरियड के दौरान कार्डहोल्डर बिना किसी ब्याज के खरीदारी कर सकते हैं. इंटरेस्ट ग्रेस पीरियड के दौरान कार्डहोल्डर के पास बिना किसी इंटरेस्ट चार्ज के पूरी बकाया राशि (outstanding balance) चुकाने (repay) का मौका देता है. इंटरेस्ट फ्री पीरियड क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी की पॉलिसी और स्पेसिफिक बिलिंग साइकिल के आधार पर अलग भी हो सकती है. Also Read: RIL Q1 Results: रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा 11% घटकर 16,011 करोड़ रहा, जियो को हुआ 4,863 करोड़ का प्रॉफिट कैसे करना है इस पीरियड का इस्तेमाल इंटरेस्ट सेविंग ग्रेस पीरियड का लाभ उठाने का मुख्य कारण ब्याज लागत यानी इंरेस्ट कॉस्ट (interest costs) से बचना है. ग्रेस पीरियड के दौरान पूरी बकाया राशि (entire outstanding balance) का भुगतान करके क्रेडिट कार्डहोल्डर अपनी खरीदारी पर किसी भी तरह का ब्याज चुकाने से बचते हैं, जिससे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पैसे की बचत करने में हो जाता है. बैंक बाजार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी बताते हैं कि ग्रेस पीरियड या इंटरेस्ट फ्री-पीरियड’ के भीतर अपने क्रेडिट कार्ड के बचे हुए अमाउंट का भुगतान करें. ऐसा करने से न सिर्फ इंटरेस्ट बचता है बल्कि आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़िया होता है. अधिक दिनों तक इंटरेस्ट-फ्री खर्चे का आनंद लेने के लिए अपने प्रमुख एक्सपेंस की रणनीतिक योजना बनाएं और उन्हें अपने बिलिंग साइकिल के साथ अलाइन करें. अधिकतम लाभ हासिल करने के लिए मिनिमम पेमेंट करने से परहेज करें और वक्त पर बकाया राशि करें. आदिल शेट्टी कहते हैं कि अगर आप जिम्मेदारी से क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और एक उज्जवल वित्तीय भविष्य बनाने में सक्षम भी होंगे.” फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए ग्रेस पीरियड फाइनेंशियल तौर पर को राहतभरा समय है. कार्डहोल्डर तत्काल रिपेमेंट की चिंता किए बगैर आवश्यक खरीदारी कर सकते हैं, बशर्ते वे ग्रेस पीरियड के दौरान शेष राशि का भुगतान कर दें. बेहतर क्रेडिट स्कोर ग्रेस पीरियड का इस्तेमाल करने से क्रेडिट स्कोर पर पॉजिटिव असर पड़ता है. समय पर भुगतान और समझदारीपूर्वक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने से बेहतर क्रेडिट हिस्ट्री बनाने में मदद मिलती है. बढ़िया क्रेडिट स्कोर होने पर यूजर कार्ड जारी करने वाली कंपनियों की नजर में बना रहता है. कैश फ्लो मैनेजमेंट सैलरीड पर्सन के लिए ग्रेस पीरियड उनके मंथली पे साइकिल से मेल खाती है. ऐसे यूजर क्रेडिट कार्ड खर्चों को सैलरी क्रेडिट के बराबर रखकर अपने कैश फ्लो को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं. (Article : Sanjeev Sinha)