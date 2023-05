EPFO Higher Pension: ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए समय सीमा बढ़ाई, अब 26 जून तक अप्लाई कर सकेंगे मेंबर

EPFO Higher Pension: मंगलवार शाम जारी एक बयान में ईपीएफओ ने कहा कि 3 मई को खत्म होने वाली समयसीमा को बढ़ाकर 26 जून, 2023 कर दी गई है.

इस तरह पात्र ईपीएफओ सदस्य अब 26 जून तक ज्यादा पेंशन पाने के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे.

EPFO Extends Deadline to Apply for Higher Pension Till June 26: ईपीएफओ ने हायर पेंशन पाने के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाकर 26 जून कर दी है. मंगलवार शाम जारी एक बयान में ईपीएफओ ने कहा कि 3 मई को खत्म होने वाली समयसीमा को बढ़ाकर 26 जून, 2023 कर दी गई है. इस तरह पात्र ईपीएफओ सदस्य अब 26 जून तक ज्यादा पेंशन पाने के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे. कर्मचारी संगठनों के रिक्वेस्ट पर ईपीएफओ ने बढ़ाई समयसीमा ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के पेंशन संबंधी एक महत्वपूर्ण निर्णय पर अमल करते हुए मौजूदा सदस्यों और रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी 3 मई, 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करने को कहा था. इस अहम फैसले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि ईपीएफओ को अपने मौजूदा एवं पूर्व सदस्यों को हायर पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर देना चाहिए. इसके लिए कुछ शर्तें और व्यवस्थाएं भी रखी गई थीं. हालांकि कर्मचारी संगठनों के कई प्रतिनिधियों ने ईपीएफओ से समयसीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था. इस बात को ध्यान में रखते हुए हायर पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समयसीमा को बढ़ाकर 26 जून करने का निर्णय किया गया है. ईपीएफओ ने कहा कि कर्मचारियों, कंपनियों और उनके संगठनों से आई मांगों पर विधिवत विचार करने के बाद समयसीमा बढ़ाई गई है. इससे पेंशनधारकों और मौजूदा सदस्यों को आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा. Unemployment rate report: भारत में बेरोजगारी दर 7.8% से बढ़कर 8.11% हुई, गांवों से ज्यादा शहर में हालात खराब ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन अप्लाई EPFO की हायर पेंशन के लिए ऑनलाइन ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भर इन स्टेप्स की मदद से भर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberInterfacePohw/ पर जाएं.

सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शन नजर आएंगे.

अगर आप 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके कर्मचारी है तो हायर पेंशन के लिए पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें. आप अभी रिटायर नहीं हुए हैं किसी कंपनी में कार्यरत हैं तो फिर दूसरा विकल्प चुनें.

दूसरे विकल्प पर क्लिक करते ही सामने स्क्रीन पर Registration Request फॉर्म ओपन होगा. मांगी गई डिटेल जैसे UAN, Aadhaar और अन्य भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.

फॉर्म सबमिट करते ही कंपनी के पास कंफर्मेशन के लिए जाएगा कि आप संबंधित कंपनी में कार्यरत हैं या नहीं?

कंपनी से पुष्टि मिलने के बाद हायर पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा.