EPFO से हायर पेंशन पाने का अंतिम मौका, मेंबर 3 मई तक कर सकते हैं अप्लाई

EPFO की हायर पेंशन के लिए मेंबर इस वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberInterfacePohw/ की मदद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

EPFO Higher Pension: हायर पेंशन के लिए जो ईपीएफओ सदस्य अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं उनके पास 3 मई 2023 यानी कल तक का समय है.

EPFO Higher Pension : एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ (EPFO) सदस्यों के पास हायर पेंशन (higher pension) के लिए ऑनलाइन ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख काफी नजदीक है. हायर पेंशन के लिए जो ईपीएफओ सदस्य अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं उनके पास 3 मई 2023 यानी कल तक का समय है. अंतिम तारीख का बिना इंतजार किए पात्र ईपीएफओ सदस्य अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट और ऑफलाइन दोनों माध्यम से मेंबर अप्लाई कर सकते हैं. पात्र सदस्यों की जानकारी के लिए बता दें कि डेडलाइन बढ़ाए जाने संबंधी कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है. बताया जा रहा है कि ईपीएफओ के सेंट्रल ट्रस्टीज बोर्ड में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के प्रतिनिधि अतुल सोबती ने सेंट्रल पीएफ कमिश्नर नीलम शमी राव को पत्र के जरिए पेंशन फंड मैनेजर से हायर पेंशन के ऑनलाइन ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म की अंतिम तिथि कम से कम 1 महीने बढ़ाए जाने के लिए रिक्वेस्ट किया है. मेंबर को सलाह है कि वह इस उम्मीद में ईपीएफओ की हायर पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करना न छोड़ दें कि अंतिम तारीख बढ़ाई ही जाएगी. यह मान के चलें कि 3 मई यानी कल तक आवेदन का मौका है. अगर आप पात्र हैं तो ईपीएफओ की हायर पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 2023 Toyota Innova Crysta: इनोवा क्रिस्टा डीजल का लेटेस्ट एडिशन लॉन्च, कीमत 19.99 लाख रुपये से शुरू, चेक करें डिटेल EPFO की हायर पेंशन स्कीम के लिए ऐसे करें अप्लाई हायर पेंशन का विकल्‍प चुनने के लिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां के HR से संपर्क करें आप चाहें तो खुद भी हायर पेंशन के लिए ऑनलाइन ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberInterfacePohw/ पर जाएं.

सामने स्क्रीन पर दो ऑप्शन नजर आएंगे.

अगर आप 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके कर्मचारी है तो हायर पेंशन के लिए पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें. आप अभी रिटायर नहीं हुए हैं किसी कंपनी में कार्यरत हैं तो फिर दूसरा विकल्प चुनें.

दूसरे विकल्प पर क्लिक करते ही सामने स्क्रीन पर Registration Request फॉर्म ओपन होगा. मांगी गई डिटेल जैसे UAN, Aadhaar और अन्य भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.

फॉर्म सबमिट करते ही कंपनी के पास कंफर्मेशन के लिए जाएगा कि आप उक्स कंपनी में कार्यरत हैं या नहीं?

कंपनी से पुष्टि मिलने के बाद हायर पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा. आप इस फार्म को महज 5 मिनट में ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं. Online Fraud: 3 साल में 39% भारतीय परिवारों के साथ हुआ फ्रॉड, ऑनलाइन पैसों की हुई ठगी ईपीएफओ की हायर पेंशन स्कीम विकल्प चुनने के लिए कंपनी की कोई भूमिका है. इपीएफओ सदस्य जैसे ही हायर पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई करते कंपनी इस बात की पुष्टि करती है कि कर्मचारी उसके संस्थान में कार्यरत है. बाकी हायर पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन इपीएफओ सदस्य को करना है. यह सुविधा ऑफलाइन भी उपलब्ध है, इसके लिए सदस्य अपने नजदीक EPFO ऑफिस जाना होगा. कुछ जगहों पर EPFO द्वारा हायर पेंशन के लिए कैंप लगाए गए हैं.इन कैंप से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं. ये ईपीएफओ मेंबर कर सकेंगे अप्लाई ईपीएफओ की ओर से 20 फरवरी 2023 को जारी सर्कुलर के मुताबिक पात्र सदस्य अपने कंपनी के साथ संबंधित रीजनल ऑफिस में हायर पेंशन के लिए ऑनलाइन ज्वाइंट ऑप्शन फार्म अप्लाई कर सकते हैं.

ऐसे ईपीएफओ सदस्य और कंपनी जिन्होंने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा (wage ceiling) से अधिक वेतन में योगदान दिया था.

ऐसे ईपीएफओ सदस्य और कंपनी जिन्होंने EPS मेंबर होने के दौरान पिछली विंडो में ज्वाइंट ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया था.

ऐसे ईपीएफओ सदस्य जो 1 सितंबर 2014 से पहले EPS मेंबर थे और उस तारीख को या उसके बाद भी सदस्य बने रहे. बता दें कि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2014 को बरकरार रखा था. इससे पहले 22 अगस्त 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये मंथली से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति महीने कर दिया था. साथ ही ईपीएफओ सदस्य और कंपनी को ईपीएस में उनके एक्चुअल सैलरी का 8.33 फीसदी योगदान करने की अनुमति दी थी. ईपीएफओ ने इस बारे में अपने रीजनल कार्यालयों को एक सर्कुलर जारी किया.