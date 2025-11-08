Free Aadhaar Update: ये लोग फ्री में करा सकते हैं आधार अपडेट, डाक्यूमेंट अपडेशन भी बिना पैसे के संभव, जानिए हर जरूरी डिटेल

Aadhaar Free Update: आज बैंक में खाता खुलवाना हो, सरकारी योजनाओं का लाभ पाना हो, ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करनी हो या फिर स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाना हो, हर काम के लिए आधार एक खास दस्तावेज बन गया है. इसमें नाम, पता और अन्य डिटेल में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर परेशानी बढ़ जाती है. ऐसे में आधार होल्डर को सपोर्टिंग डाक्यूमेंट के साथ उसे अपडेट कराने की जरुरत पड़ती है. जिसके एवज में लोगों को कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं. हालांकि आधार जारी करने वाली गवर्नमेंट बॉडी यूआईडीएआई (UIDAI) ने लोगों की सुविधा के लिए कई सेवाएं पूरी तरह फ्री कर रखी हैं. हालांकि ये सेवाएं सीमित हैं. आधार में कौन से अपडेट और किसके लिए फ्री हैं, कौन से नहीं, और यह सुविधा कब तक उपलब्ध रहेगी? आज हम इसके बारे में जानेंगे.
कौन से लोग फ्री में अपडेट करा सकते हैं अपान आधार
आधार एनरोलमेंट यानी नया आधार बनवाना शुरू से ही मुफ्त है. इसके साथ ही, कुछ लोगों को अपने आधार में उंगलियों के निशान (Fingerprint), आंख की पुतली (Iris) या चेहरे (Face) से जुड़ा बायोमेट्रिक अपडेट करवाना है, उनके लिए भी यह सेवा बिलकुल फ्री है.
UIDAI के मुताबिक जब बच्चा 5 और 15 साल का हो जाए तो उसके नाम से बने आधार में मेंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट (Mandatory Biometric Update - MBU) जरूरी है. 5 से 7 साल की उम्र के बीच और 15-17 साल की उम्र के बीच बायोमेट्रिक अपडेट करवाना पूरी तरह से फ्री है.
इस बात और आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए आपने बहुत कम उम्र में बच्चे का ब्लू आधार बनवा लिया था और जब आपका बच्चा 5 साल या 15 साल की आयु पूरी करता है, तब उसका बायोमेट्रिक डेटा जैसे उंगलियों के निशान, आंखों की पुतली (Iris) और फोटो, अपडेट करना अनिवार्य होता है.
अपडेटेड आधार कार्ड के साथ अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें!— Aadhaar Office UP (@UIDAILucknow) October 19, 2025
05-17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) 1 अक्टूबर 2025 से एक वर्ष के लिए निःशुल्क कर दिया गया है जिससे देश भर के लगभग 6 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे।#Aadhaar#MBU#BiometricUpdatepic.twitter.com/iCrVJjttux
UIDAI ऐसे बच्चों को, जो 5 से 7 साल की उम्र के बीच हो रहे हैं या 15 से 17 साल की उम्र के बीच के हो रहे हैं. इन बच्चों के लिए आधार में बायोमेट्रिक अपडेट (Mandatory Biometric Update - MBU) पूरी तरह से फ्री है. खास उम्र के बच्चों के लिए ये फ्री सुविधा 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर अगले एक साल तक यानी 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी. UIDAI के इस फैसले से देशभर के करीब 6 करोड़ बच्चों लाभ होगा. उनके पेरेंट्स के पैसे बचेंगे.
अगर आपके बच्चे ने 5 या 15 साल की उम्र हाल ही में पूरी की है तो आज ही अपने नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर उसका मेंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट की प्रक्रिया पूरी कराए. इसके लिए आपको किसी प्रकार का खर्च नहीं करना होगा. यहा सुविधा ऐसे बच्चों के लिए पूरी तरह से फ्री है.
Also read : Life Certificate : 67.94 लाख पेंशनर्स ने जमा किए जीवन प्रमाण, घर बैठे आप भी मोबाइल से ऐसे जनरेट कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट
डाक्यूमेंट अपडेशन सभी के लिए है फ्री
इसके अलावा, आधार में पता और पहचान से जुड़ा डाक्यूमेंट अपडेट अभी बिना किसी खर्च के किया जा सकता है. यानी लोग अपने पता और पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को फ्री में अपडेट कर सकते हैं. लाखों आधार होल्डर्स को लाभ पहुंचाने के लिए यूआइडीएआई ने ऑनलाइन फ्री डाक्यूमेंट अपलोड सुविधा बढ़ाकर 14 जून 2026 तक रखी है.
#यूआइडीएआई ने लाखों आधार नंबर धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए 14 जून 2026 तक मुफ्त ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड सुविधा बढ़ा दी है। यह निःशुल्क सेवा केवल #myAadhaar पोर्टल पर उपलब्ध है। यूआइडीएआई ने लोगों को अपने #आधार में दस्तावेज़ अपडेट रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। pic.twitter.com/Ni0QvYnV9m— Aadhaar Office UP (@UIDAILucknow) June 14, 2025
ध्यान देने वाली बात है कि यह फ्री आधार अपडेट सर्विस सिर्फ myAadhaar पोर्टल पर उपलब्ध है. लोगों को अपने आधार में डाक्यूमेंट अपडेट रखने के लिए यूआइडीएआई ने यह खास सुविधा दी है.
Also read : PM Kisan Yojana: क्या 4.33 करोड़ किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त? लाभार्थी हैं तो जानिए वजह?
उपरोक्त दोनों सेवाएं फ्री हैं लेकिन बाकी आधार अपडेट से जुड़ी सर्विसेज के लिए कुछ न कुछ पैसे खर्च करने होंगे.