Gold Rate Today : सोना 3,040 रुपये बढ़कर 1.33 लाख पर पहुंचा, चांदी में 5,800 रुपये का उछाल, क्या बता रहे हैं एक्सपर्ट

Gold Price Today : सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव 3,040 रुपये उछलकर 1.33 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी 5,800 रुपये बढ़कर 1,77,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई.

Viplav Rahi
Gold Price Today : Gold rate today, gold price jump, silver price surge, gold at all-time high, silver record rally, gold forecast, silver forecast, bullion market India, सोना भाव आज, सोना चांदी रेट

Gold Silver Price Today : सोना सोमवार को उछलकर 1.33 लाख के पार, चांदी में भी जबरदस्त तेजी. (AI Generated Image)

Gold Rate Today, Sone Chandi Ka Bhav Aaj Ka : सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेज़ी देखने को मिली है. सोमवार को सोने का दाम 3,040 रुपये उछल गया और राष्ट्रीय राजधानी में यह 1.33 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया. वहीं चांदी भी 5,800 रुपये बढ़कर 1,77,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. लगातार हो रही इस तेजी के पीछे ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट, कमजोर डॉलर और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट की बढ़ती उम्मीदों को बड़ी वजह माना जा रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा हालात सोने-चांदी को नई ऊंचाइयों की ओर धकेल रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय फैक्टर्स का असर

ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, 99.5% प्योरिटी वाले सोने का भाव 3,040 रुपये बढ़कर 1,32,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (टैक्स सहित) हो गया है, जबकि 99.9% प्योरिटी वाले सोने का रेट 1,33,200 रुपये तक पहुंच गया. सोना अब अपने ऑल टाइम हाई 1,34,800 रुपये के बेहद करीब दिख रहा है.

HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा, “पिछले हफ्ते की तेजी इस हफ्ते भी जारी रही है. कमजोर अमेरिकी डॉलर, फेड द्वारा अगले हफ्ते रेट कट की उम्मीदें, बड़े विदेशी बैंकों के पॉजिटिव फोरकास्ट और दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की बढ़ती खरीद—इन सभी वजहों ने सोने को ऊपर की ओर धकेला है.” गांधी का कहना है कि मौजूदा माहौल सोने को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह अनुकूल है.

शादी के सीजन ने भी बढ़ाई खरीदारी

देश में शादी का पीक सीजन चल रहा है, और ज्वेलरी की मांग लगातार बनी हुई है. ट्रेडर्स का कहना है कि घरेलू खरीदारी का यह सपोर्ट भी तेजी को मजबूत कर रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी स्पॉट गोल्ड 42 डॉलर बढ़कर 4,261 डॉलर प्रति औंस तक चढ़ गया है. डॉलर इंडेक्स 0.19% कमजोर होकर 99.27 पर आ गया, जिसका सीधा फायदा बुलियन को मिला है.

कोटक सिक्योरिटीज की AVP कमोडिटी रिसर्च, कायनात चैनवाला, ने कहा, “स्पॉट गोल्ड 4,230 डॉलर प्रति औंस के ऊपर टिके रहने में सफल रहा है. आज अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग PMI, ADP रोजगार डेटा, सर्विस PMI और कोर PCE इंडेक्स जैसे बड़े संकेत मिलने वाले हैं. इसके अलावा फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल और अन्य अधिकारियों के भाषण भी महत्वपूर्ण रहेंगे.” उन्होंने आगे कहा कि अगर अमेरिकी आर्थिक संकेत और कमजोर हुए तो केविन हैसेट (Kevin Hassett) जैसे व्यक्ति के यूएस फेड का चेयरमैन बनने की संभावना रेट कट उम्मीदों को और मजबूत कर सकती है.

चांदी की जबरदस्त रैली

चांदी भी लगातार पांचवें दिन उछाल पर रही और 5,800 रुपये बढ़कर 1,77,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट सिल्वर 2% उछलकर 57.85 डॉलर प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. सिर्फ एक हफ्ते में चांदी ने 15.7% की तेजी दिखाई है और साल 2025 की शुरुआत से अब तक यह 100% यानी दोगुनी कीमत पर पहुंच चुकी है.

ऑगमॉन्ट (Augmont) की हेड ऑफ रिसर्च रेनीशा चैनानी ने कहा, “पिछले 12 महीनों में चांदी की कीमत सोने से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है. 2025 में जहां सोना 60% बढ़ा है, वहीं चांदी 100% चढ़ चुकी है.” उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के 2026 तक धीमी रहने और यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट की संभावनाओं के बीच निवेशक चांदी की ओर तेजी से लौटे हैं.

चैनानी ने यह भी बताया, “कम सप्लाई, भारत से बढ़ती मांग, इंडस्ट्रियल डिमांड और टैक्स से जुड़े फैक्टर्स - इन सबने मिलकर 2025 की ‘सिल्वर रैली’ को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है. शॉर्ट स्क्वीज़ की वजह से भी चांदी में इस बार की तेजी कई निवेशकों को चौंका रही है.”

आगे क्या? एक्सपर्ट्स की राय 

सोने के दामों पर LKP सिक्योरिटीज के VP रिसर्च एनालिस्ट (कमोडिटी एंड करेंसी) जतिन त्रिवेदी ने कहा, “सोना 1,31,000 रुपये तक चढ़ गया है और दिवाली से पहले बने 1,32,250 रुपये के हाई के करीब पहुंच चुका है. फेड की रेट कट उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं और अमेरिका का कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर है, ऐसे में सेफ-हेवन मांग लगातार मजबूत बनी हुई है.” उन्होंने आगे कहा कि सोना 1,28,000 से 1,34,000 रुपये के पॉजिटिव रेंज में बना रह सकता है.

निवेशकों के लिए संकेत

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अगर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितता बनी रहती है और फेड रेट कट की दिशा में आगे बढ़ता है, तो आने वाले हफ्तों में भी सोना-चांदी में मजबूती देखने को मिल सकती है. खासतौर पर जब भारत में शादी का सीजन अपने चरम पर है, तब घरेलू मांग भी कीमतों को ऊंचा रखेगी. हालांकि, निवेशकों को तेजी के बीच सतर्क रहकर कदम बढ़ाना चाहिए क्योंकि रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंच चुके दाम किसी भी समय प्रॉफिट बुकिंग को ट्रिगर कर सकते हैं.

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला पूरी जानकारी हासिल करने और अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेने के बाद ही करें.)

