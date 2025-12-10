44,000 क्रिप्टो ट्रेडर्स पर आयकर विभाग की नज़र : वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में काले धन पर सरकार का सख्त रुख

सरकार ने संसद को जानकारी दी कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने वाले उन 44,000 से अधिक लोगों को टैक्स नोटिस जारी किए गए हैं जिन्होंने अपने आयकर रिटर्न में इन लेन-देन की जानकारी नहीं दी.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, यह संख्या दर्शाती है कि कई निवेशकों ने डिजिटल संपत्तियों की खरीद और बिक्री की, लेकिन उनके लाभ आयकर रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए गए.

क्रिप्टो अनियंत्रित, लेकिन निगरानी में

सरकार ने क्रिप्टो नियमों से जुड़े सवालों के जवाब में कहा, “क्रिप्टो-संपत्तियाँ/वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) भारत में अनियंत्रित हैं और सरकार इनका डेटा एकत्र नहीं करती. चूंकि ये संपत्तियाँ स्वाभाविक रूप से सीमा-रहित हैं, इसलिए रेगुलेटरी अरबीट्रेज़ (नियामक अंतर का लाभ उठाना) रोकने के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय समन्वय की आवश्यकता होती है. इसलिए, क्रिप्टो संपत्तियों के लिए कोई भी नियामक ढांचा केवल तब ही प्रभावी हो सकता है जब इसके लिए जोखिम और लाभ के मूल्यांकन, सामान्य टैक्सोनॉमी और मानकों के मूल्यांकन में पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय सहयोग हो.”

अनियंत्रित क्रिप्टो के बावजूद टैक्स चोरी पर कड़ी नजर

टैक्स अधिकारियों ने तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान क्रिप्टो लेन-देन से छिपाई गई 888.82 करोड़ रुपये की आय का पता लगाया है. जब अधिकारियों ने ट्रेडिंग रिकॉर्ड को टैक्स रिटर्न्स के साथ मिलाया, तो गुम सूचना स्पष्ट हो गई जिसके बाद बड़ी संख्या में नोटिस जारी किए गए.

आयकर विभाग चोरी का पता लगाने के लिए प्रोजेक्ट इनसाइट, इंटरनल एनालिटिक्स सिस्टम और क्रिप्टो एक्सचेंजों के TDS फाइलिंग डेटा का उपयोग कर रहा है.

ये उपकरण क्रिप्टो लेन-देन को ITRs के साथ मिलाने में मदद करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि कौन ट्रेडिंग कर रहा था लेकिन रिपोर्ट नहीं कर रहा था.

क्रिप्टो पर मनी लॉन्ड्रिंग की नजर

सरकार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत लाया है, जिससे वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में शामिल हो गए हैं और उन्हें FIU-IND को निर्दिष्ट और संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता है. इन रिपोर्टों का विश्लेषण किया जाता है और आगे की कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है.

एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने PMLA के तहत कई क्रिप्टो से जुड़े मामलों की जांच की है, जिसमें 4189.89 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त/अटैच/फ्रीज की गई, 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 22 अभियोजन शिकायतें दायर की गईं.

संसद को सूचित किया गया कि एक आरोपी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है. प्रतिबंधित बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांसक्शन्स एक्ट, 1988 और ब्लैक मनी (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और इमपोजीशन ऑफ टैक्स एक्ट, 2015 सभी संपत्तियों पर लागू होते हैं, जिनमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) भी शामिल हैं.

अन्य कानून भी लागू

क्रिप्टो भले ही वर्चुअल दिखे, लेकिन कानूनी तौर पर इसे किसी अन्य संपत्ति की तरह माना जाता है. इसके लिए नीचे दिए एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है:

बेनामी एक्ट (यदि संपत्तियाँ किसी और के नाम पर हैं)

ब्लैक मनी एक्ट (अघोषित विदेशी संपत्तियों के लिए)

डिजिटल अपराध पकड़ने के लिए टीमें तैयार

चूंकि क्रिप्टो अपराध में तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, अधिकारियों को निम्नलिखित में प्रशिक्षण दिया जा रहा है:

ब्लॉकचेन जांच

डिजिटल फोरेंसिक्स

साइबर कानून और एविडेंस ट्रैकिंग

प्रशिक्षण कार्यक्रम और विशेष कार्यशालाएँ जिनमें गोवा का NFSU भी शामिल है, चल रही हैं.

बड़ा संदेश: क्रिप्टो नया हो सकता है, लेकिन टैक्स कानून नहीं

सरकार द्वारा जारी 44,000 नोटिस यह साफ दिखाते हैं कि “चुपचाप ट्रेड करें और अछूते रहें” का दौर समाप्त हो चुका है.

हालांकि भारत अभी पूरी तरह से नियामक ढांचे पर काम कर रहा है लेकिन निगरानी, मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधान, टैक्स प्रवर्तन और कौशल विकास यह दर्शाते हैं कि क्रिप्टो भले ही सीमा-रहित हो लेकिन अब यह अदृश्य नहीं रहा और इसकी आड़ में चल रही काली धनराशि पूरी तरह से सरकार की नज़र में है.

