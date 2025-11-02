SIP 15×15×15 strategy : कम समय में 1 करोड़ रुपये जुटाने के लिए एसआईपी की परफेक्ट स्ट्रैटेजी

SIP compounding benefits long term : क्या आपका रिटायरमेंट नजदीक है? या आप समय से पहले रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और 15 साल में 1 करोड़ रुपये फंड (Retirement Corpus) तैयार करने का टारगेट है? तो आपके मन में यह भी सवाल होगा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए कौन सी स्कीम बेहतर होंगी और उनमें हर महीने कितना निवेश करना पड़ेगा.

कुछ ऐसी ही प्लानिंग (Retirement Planning) एक निजी कंपनी में काम करने वाले अभिनव (काल्पनिक नाम) की भी है. अभिनव 40 साल के हो रहे हैं और 55 साल की उम्र में वह रिटायरमेंट चाहते हैं. रिटायरमेंट पर उनका प्रोविडेंट फंड भी है, साथ ही कुछ सेविंग्स योजनाओं में भी निवेश है. लेकिन ये ब पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने अगले बचे 15 साल के लिए 1 करोड़ रुपये का अलग से कॉर्पस तैयार करने का लक्ष्य रखा है. महंगाई को देखते हुए उनकी ये प्लानिंग ठीक भी लगती है. लेकिन अब सवाल है कि 1 करोड़ 15 साल में कैसे बनेंगे.

हर महीने कितने निवेश की है प्लानिंग?

अभिनव ने जब फाइनेंशियल एडवाइजर से इस बारे में चर्चा किया तो उन्होंने SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) करने की सलाह दी. क्योंकि अभिनव एक मुश्त निवेश की बजाया, छोटी छोटी रकम हर महीने निवेश करना चाहते हैं.

अभिनव अपना टारगेट पूरा करने के लिए हर महीने 15,000 रुपये निवेश करने को तैयार हैं. एसआईपी लंबी अवधि के निवेश के लिए बेहतर विकल्प होता है, जहां कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है. इसके जरिए छोटी छोटी रकम निवेश कर भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयसार कर सकते हैं. इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने पर डबल डिजिट में रिटर्न हासिल करना आसान है. जबकि पीपीएफ या इस तरह की ट्रेडिशनल सेविंग्स स्कीम पर अधिकतम रिटर्न 7 से 8 फीसदी सालाना के बीच ही है.

एसआईपी का फायदा यह भी है कि औसत वेतन वाला व्यक्ति भी इसे आसानी से अपना सकता है. बस उसे SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) और इसके साथ टाइमिंग व कंपाउंडिंग की ताकत को सही से समझना होगा.

कितना रिटर्न होगा जरूरी

अगर आप 15,000 रुपये की एसआईपी 15 साल चलाना चाहते हैं और इसके जरिए 1 करोड़ रुपये फंड बनाने का प्लान है, तो आपको ऐसी स्किीम चुननी पड़ेगी, जहां 15 फीसदी सालाना रिटर्न (SIP Return) मिल रहा हो.

₹15,000 मंथली × 15 साल × 15% सालाना रिटर्न = 1 करोड़ रुपये

Sip Calculator : यानी यहां 15 × 15 × 15 फॉर्मूला काम आएगी.

मंथली SIP अमाउंट : 15,000 रुपये

अनुमानित रिटर्न : 15 फीसदी सालाना

अवधि : 15 साल

15 साल में कुल निवेश : 27,00,000 रुपये (27 लाख)

15 साल बाद SIP की वैल्यू : 1,01,52,946 रुपये (1.02 करोड़)

क्या इतना रिटर्न देने वाली स्कीम बाजार में हैं?

वैल्यू रिसर्च पर रिटर्न चार्ट चेक करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की कई स्कीम ऐसी हैं, जो 15 साल में 15 फीसदी सालाना से अधिक रिटर्न दे रही हैं.

Nippon India Small Cap Fund : 20.59%

SBI Small Cap Fund : 19.15%

Mirae Asset Large & Midcap Fund : 18.91%

Edelweiss Mid Cap Fund : 18.00%

HDFC Mid Cap Fund : 18.00%

Invesco India Mid Cap Fund : 17.78%

ICICI Pru Technology Fund : 17.44%

Quant Small Cap Fund : 17.44%

Franklin Build India Fund : 17.37%

DSP Small Cap Fund : 17.20%

(फंड का रिटर्न सोर्स : वैल्यू रिसर्च)

क्या सिर्फ रिटर्न पर ध्यान दें?

ध्यान रहे कि फंड का चुनाव करते समय सिर्फ रिटर्न पर ध्यान न दें. अपने लेवल पर एडवाइजर की सलाह जरूर लें. जरूरी नहीं कि किसी फंड का पुराना प्रदर्शन आगे भी जारी रहे.

फंड के प्रदर्शन के अलावा, एक्सपेंस रेश्यो, शार्प रेश्यो, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, कुल एयूएम और रेटिंग जरूर जांच लें. साथ ही फंड का पोर्टफोलियो चेक करें कि किन शेयरों मे एक्सपोजर ज्यादा है.

(नोट : इस आर्टिकल का उद्देश्य जानकारी देना है. जिस फंड के बारे में जानकारी दी गई है, वह सिर्फ रिटर्न दिखाने के लिए. किसी भी फंड में पुराना रिटर्न आगे भी जारी रहेगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है. यह भविष्य में कायम भी रह सकता है और नहीं भी. बाजार में जोखिम होता है, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.)