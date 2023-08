इस साल देना पड़ा भारी इनकम टैक्स? अगले साल के लिए अभी से करें तैयारी, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग से मिलेगी मदद

How to lower your tax liability for next year : इस साल भले ही आपको ज्यादा इनकम टैक्स भरना पड़ा हो, लेकिन अभी से प्लानिंग करें तो आप अगले साल के लिए अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं.

How to reduce tax liability : अगर आप अगले साल के लिए अपनी टैक्स देनदारी घटाना चाहते हैं तो अभी से टैक्स प्लानिंग शुरू कर सकते हैं. टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की रणनीति इसमें बहुत काम आ सकती है. (Illustration : Financial Express)

शेयर बाजार हो या प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड में निवेश, मुनाफा कमाने के मकसद से किए गए ये इनवेस्टमेंट कई बार घाटा भी दे जाते हैं. खास तौर पर शेयर बाजार में किए गए निवेश पर तो घाटा होने की आशंका हमेशा बनी रहती है. कई बार ऐसा भी होता है कि कुल मिलाकर आपका इनवेस्टमेंट पोर्टफोलियो भले ही मुनाफे में चल रहा हो, लेकिन उसमें शामिल एक-दो निवेश वित्त वर्ष के अंत में घाटा दिखा रहे होते हैं. अपने पोर्टफोलियो का यह हिस्सा देखकर आमतौर पर निवेशकों को तकलीफ होती है. लेकिन हम आपको ऐसी रणनीति बताने जा रहे हैं, जिससे पोर्टफोलियो का घाटे वाला हिस्सा भी आपको कुछ न कुछ राहत दे जाएगा. टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग से कम होगा घाटे का दर्द! अपने पोर्टफोलियो में शामिल घाटे वाले शेयर, म्यूचुअल फंड या किसी और ऐसे ही निवेश का इस्तेमाल आप अपनी इनकम टैक्स की देनदारी में कमी लाने के लिए कर सकते हैं. टैक्स बचाने की इस रणनीति को टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग (Tax loss harvesting) कहते हैं. टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एक ऐसी रणनीति है, जिसका इस्तेमाल घाटे को मुनाफे से एडजस्ट करने के लिए किया जाता है. STCG और LTCG दोनों में कारगर है रणनीति टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का उपाय शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म – दोनों ही तरह के कैपिटल गेन्स और लॉस को एडजस्ट करने के लिए आजमाया जा सकता है. लेकिन आमतौर पर इसका इस्तेमाल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) को एडजस्ट करने में अधिक होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि STCG पर लागू इनकम टैक्स की दर 15 फीसदी है, जो LTCG पर लागू 10 फीसदी टैक्स की दर से ज्यादा है. कैसे काम करती है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग? टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के लिए आपको अपने किसी घाटा दे रहे निवेश को नुकसान उठाकर बेचना पड़ता है. इस ट्रांजैक्शन में हुए घाटे को आप किसी मुनाफे वाले निवेश पर बुक किए गए प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं. इससे आपकी कुल टैक्स देनदारी घट जाती है. उदाहरण की मदद से समझें टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की रणनीति कैसे काम करती है, इसे अच्छी तरह समझने के लिए एक आसान उदाहरण की मदद ले सकते हैं: मान लीजिए कि आपने एक वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न इक्विटी निवेशों पर 2,00,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) और 2,50,000 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) हासिल किया. लेकिन इसी साल के दौरान आपको अपने एक निवेश पर 50,000 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यानी घाटा भी उठाना पड़ा. ऐसे में अगर आपने टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग का उपाय नहीं आजमाया, तो आपकी टैक्स देनदारी इस तरह होगी: > STCG टैक्स = 2,00,000 का 15% = 30,000 रुपये > LTCG टैक्स = 2,50,000 का 10% = 25,000 रुपये > कुल टैक्स देनदारी = 30,000 + 25,000 = 55,000 रुपये लेकिन अगर आपने इसी वित्त वर्ष के दौरान टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग की रणनीति पर अमल किया, तो आप STCG को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से एडजस्ट कर सकते हैं. ऐसा करने पर STCG के लिए आपकी टैक्स देनदारी का कैलकुलेशन 2,00,000 रुपये – 50,000 रुपये – यानी 1,50,000 रुपये पर किया जाएगा. > STCG टैक्स = 15% (2,00,000 – 50,000)

= 1,50,000 का 15%

= 1,50,000 का 15%

= 22,500 रुपये > LTCG टैक्स = 2,50,000 का 10% = 25,000 रुपये > कुल टैक्स देनदारी = 22,500 + 25,000 = 47,500 रुपये टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग के कारण टैक्स की बचत : 55,000 – 47,500 = 7500 रुपये ऊपर दिए उदाहरण से साफ है कि टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग की रणनीति के कारण आप किस तरह टैक्स की बचत कर सकते हैं. इसका एक फायदा यह भी होता है कि घाटा दे रहे निवेश को बेचने पर उसमें फंसी पूंजी दोबारा किसी लाभदायक निवेश के लिए फ्री हो जाती है. यानी इससे आपको अपनी निवेश रणनीति में सुधार करने का मौका भी मिलता है. जिससे आप पहले से बेहतर रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं. टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में इन बातों का रखें ध्यान टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की रणनीति का पूरा फायदा उठाने के लिए इस पर अमल करते समय इन बातों पर खास ध्यान देना जरूरी है : आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं.

आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ नहीं.

हालांकि टैक्स-लॉस हार्वेस्टिंग एक फायदेमंद रणनीति है, लेकिन आपको अपने निवेश से जुड़े फैसले पूरी तरह इसी आधार पर नहीं करने चाहिए. अगर आपको लगता है कि आपका कोई निवेश तात्कालिक तौर पर भले ही घाटा दे रहा हो, लेकिन लंबे समय में अच्छा रिटर्न देगा और उसमें बने रहना आपकी ओवरऑल निवेश रणनीति के मुताबिक सही है,तो सिर्फ टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के लिए उसे बेचने का फैसला न करें.