देश का बिगेस्ट लार्ज कैप फंड, 17 साल की जर्नी में 11 गुना दिया रिटर्न, पावरफुल परफॉर्मेंस के पीछे की स्ट्रैटेजी

ICICI Pru Large Cap Fund Performance : भारत का सबसे बड़ा लार्ज-कैप म्यूचुअल फंड आईसीआईसीआई प्रू लार्जकैप फंड का रेगुलर प्‍लान एक भरोसेमंद लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर बनकर उभरा है. 17 साल से भी ज्यादा की अपनी यात्रा में इस फंड ने 1 लाख रुपये को बढ़ाकर 11 लाख रुपये बना दिया है. यानी करीब 15% का मजबूत सालाना रिटर्न (CAGR). इसने अपने बेंचमार्क और अल्टरनेट बेंचमार्क, दोनों से बेहतर प्रदर्शन किया है.7

5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा AUM, वैल्यू रिसर्च की 5-स्टार रेटिंग, और हर मार्केट साइकिल में लगातार अच्छा प्रदर्शन, ये सब मिलकर इस फंड को लार्ज-कैप कैटेगरी में एक मजबूत और विश्वसनीय ऑप्शन बनाते हैं. इसकी मजबूती की वजह है, स्टेबल पोर्टफोलियो, अनुशासित स्टॉक सिलेक्शन और अनुभवी फंड मैनेजमेंट.

निवेश की खास रणनीति

ICICI Prudential Large Cap Fund एक स्थिर, अनुशासित और बेंचमार्क-फोकस्ड रणनीति अपनाता है. यह उन कंपनियों में निवेश करता है जो अपने सेक्टर में लीडर हैं, जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है और लंबी अवधि में ग्रोथ की अच्छी संभावना है.

1. लार्ज-कैप मार्केट लीडर्स में ज्यादा निवेश

यह फंड भारत की टॉप 100 कंपनियों में निवेश करता है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद स्थिरता बनी रहती है. इसकी बड़ी होल्डिंग्स में शामिल हैं : HDFC Bank, ICICI Bank, Reliance Industries, Larsen & Toubro और Bharti Airtel. ये सभी मजबूत कमाई और अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियां हैं.

(सोर्स : फैक्ट शीट)

2. ग्रोथ + वैल्यू का बैलेंस

फंड ग्रोथ वाली और सस्ती (वैल्यू) दोनों तरह की कंपनियों में निवेश करता है. इससे तेजी वाले बाजार में ज्यादा फायदा मिलता है और गिरावट में नुकसान कम होता है.

3. कम पोर्टफोलियो टर्नओवर

फंड का टर्नओवर सिर्फ 0.14x है, यानी यह बार-बार ट्रेडिंग नहीं करता. इसकी रणनीति लंबी अवधि तक अच्छे स्टॉक को होल्ड करना और कंपाउंडिंग का फायदा लेना है.

4. मजबूत रिस्क मैनेजमेंट

इस फंड का बीटा (0.87) कम है, यानी मार्केट की तुलना में कम उतार-चढ़ाव

शार्प रेशियो (1.02) बेहतर है, यानी रिस्क के मुकाबले बेहतर रिटर्न

यह इसे अपने कैटेगरी के फंड्स से ज्यादा स्थिर बनाता है.

5. रिसर्च-बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन

ICICI Prudential Mutual Fund की स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम इस फंड को सपोर्ट करती है. सेलेक्ट की गई कंपनियों में ये खूबियां देखी जाती हैं:

लगातार कमाई का ग्रोथ

मजबूत कैश फ्लो

सेक्टर में लीडरशिप

लंबी अवधि की प्रतिस्पर्धी बढ़त

6. लंबी अवधि वाले निवेशकों के लिए बेस्ट ऑप्शन

यह फंड उन निवेशकों के लिए सही है जिनकी निवेश अवधि कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा है. साथ ही जो लगातार कंपाउंडिंग, स्थिरता, मिड और स्मॉल-कैप फंड्स के मुकाबले कम जोखिम चाहते हैं.

लम्प सम रिटर्न : 1 लाख को बनाया 11 लाख

आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप फंड रेगुलर प्लान को 23 मई 2008 को लॉन्च किया गया था. यह फंड 17 साल 6 महीने पुराना है. लॉन्च के बाद से फंड ने लम्प सम निवेश पर 14.95 फीसदी सालाना रिटर्न दिया है. इस लिहाज से इस फंड ने 1 लाख रुपये के निवेश को करीब 11.37 लाख रुपये बना दिया.

लॉन्च डेट : 23 मई 2008

लॉन्च के बाद से रिटर्न : 14.79 फीसदी सालाना

वन टाइम इन्वेस्टमेंट : 1,00,000 रुपये

1 लाख निवेश की वैल्यू : 11,36,900 रुपये

(सोर्स : फैक्ट शीट)

फंड का SIP रिटर्न

आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप फंड के SIP के आंकड़े 17 साल के वैल्यू रिसर्च पर मौजूद हैं. 17 साल में फंड का एसआईपी रिटर्न 16.10% सालाना रहा है. इस फंड ने अपफ्रंट 1 लाख निवेश के साथ मंथली 10,000 रुपये की एसआईपी को 1.06 करोड़ रुपये बना दिया.

17 साल में एसआईपी रिटर्न : 16.1% सालाना

मंथली एसआईपी अमाउंट : 10,000 रुपये

अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट : 1,00,000 रुपये

17 साल में आपका कुल निवेश : 21,40,000 रुपये

17 साल में एसआईपी की वैल्यू : 1,06,89,154 रुपये

फंड के बारे में डिटेल

एवरेज डिविडेंड यील्ड : 1.23%

एनुअल पोर्टफोलियो टर्नओवर रेश्यो : 0.14 गुना

स्टेंडर्ड डेविएशन : 11.20%

शार्प रेश्यो : 1.02

पोर्टफोलियो बीटा : 0.87

NAV (18 नवंबर 2025 तक) : 115.09 रुपये

मंथली AUM (31 अक्‍टूबर 2025 तक) : 75,095.09 करोड़ रुपये

एक्‍सपेंस रेश्‍यो - रेगुलर प्‍लान : 1.41%

एक्‍सपेंस रेश्‍यो - डायरेक्‍ट प्‍लान : 0.85%

एग्जिट लोड : 1 साल के पहले भुनाने पर 1%

लॉक इन पीरियड : कुछ नहीं

फंड मैनेजर्स : अनीश तवाकले, वैभव दुसाद