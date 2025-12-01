Income Tax Refund Fraud : इनकम टैक्स रिफंड की आड़ में हो रही धोखाधड़ी, ठगों से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

Income Tax Refund Scam : इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद रिफंड आने का मैसेज किसी टैक्सपेयर के लिए खुशखबरी से कम नहीं होता. लेकिन अगर इस खुशखबरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़े तो कई बार बेचैनी बढ़ जाती है. इंतज़ार और बेचैनी के इसी दौर को साइबर ठग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. वे लोगों को रिफंड का लालच देने वाले मैसेज भेजकर उन्हें अपने ठगी के जाल में फंसा रहे हैं. इस तरह के सॉफिस्टिकेटेड फ्रॉड के मामलों की बढ़ती शिकायतों ने अब अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है.

रिफंड का लालच देने वाले फर्जी मैसेज और ईमेल

देश भर में टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) के झूठे मैसेज भेजकर ठगी करने के मामले तेजी से बढ़े हैं. राजस्थान पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि कई साइबर अपराधी खुद को इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी बताकर बड़े रिफंड का झांसा दे रहे हैं. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, इन मैसेज में लोगों से कहा जाता है कि रिफंड पाने के लिए तुरंत बैंक डिटेल या कार्ड की जानकारी भेजें.

अधिकांश मैसेज इतने असली लगते हैं कि लोग जल्दबाज़ी में लिंक पर क्लिक कर देते हैं या उसमें मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा देते हैं. उनकी इसी जल्दबाज़ी का फायदा उठाकर ठग टैक्सपेयर्स के बैंक अकाउंट की सेंसिटिव जानकारी चुरा लेते हैं.

सावधानी बरतने की हिदायत

राजस्थान पुलिस के एडिशनल डीजीपी (साइबर क्राइम) विजय कुमार सिंह ने PTI से कहा, “फ्रॉडस्टर्स खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर भारी रिफंड का लालच दे रहे हैं.” उन्होंने आगे बताया कि ठग अक्सर खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर टैक्सपेयर्स से उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स, डेबिट-क्रेडिट कार्ड का ब्योरा, उनके CVV और OTP मांग लेते हैं. उन्होंने साफ कहा कि कुछ मैसेज में फिशिंग लिंक भी होते हैं, जो यूज़र्स को नकली वेबसाइट पर ले जाते हैं, जहां से उनके डिटेल्स चोरी कर लिए जाते हैं.

इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) साफ कर चुका है कि अधिकांश रिफंड दिसंबर 2025 तक प्रोसेस हो जाएंगे. विभाग ने यह भी दोहराया है कि वे कभी OTP, पासवर्ड, CVV या बैंक की जानकारी मैसेज या ईमेल के जरिए नहीं मांगते, क्योंकि आपके इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में ये सभी जानकारियां पहले से दी रहती हैं.

इनकम टैक्स रिफंड फ्रॉड से कैसे बचें?

रिफंड का इंतज़ार चाहे जितना भी लंबा लगे, साइबर क्राइम (Cyber Crime) से सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है. फर्जी मैसेज, लिंक और ईमेल अक्सर आपको फौरन कदम उठाने के लिए उकसाते हैं. ऐसे समय में सबसे पहले किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचें. रिफंड से जुड़ी कोई भी जानकारी केवल इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही चेक करें. कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पर होने का दावा क्यों न करे, उसके साथ OTP, CVV या पासवर्ड शेयर न करें. वरना आप ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online Fraud) के शिकार हो सकते हैं.