Flexi Cap Fund : जियो ब्लैकरॉक vs पराग पारिख vs एचडीएफसी एमएफ, एसेट्स, NAV, पोर्टफोलियो, एक्सपेंस रेश्यो, हर डिटेल

Top Flexi Cap Fund Comparision, Which Flexi Cap Fund to Pick : New AI-Driven Jio BlackRock or Trusted Parag Parikh and HDFC : भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्‍ट्री की हो रही लगातार ग्रोथ में अब एक नया खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुका है, जो है जियो ब्‍लैकरॉक फ्लेक्‍सी कैप फंड. ब्‍लैकरॉक की ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टमेंट एक्सपर्टीज और Jio की टेक्नोलॉजी ताकत के साथ, इस फंड ने बहुत जल्दी निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. लेकिन क्या यह AI-आधारित और डेटा-ड्रिवन फंड, भारत के दो सबसे स्थापित दिग्गजों, पराग पारिख फ्लेक्‍सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्‍सी कैप फंड को मजबूत टक्‍कर दे सकता है.

पराग पारिख फ्लेक्‍सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्‍सी कैप फंड को लंबी अवधि की वैल्यू-इन्वेस्टिंग के साथ ही स्थिरता और मजबूत फडामेंटल के लिए भरोसेमंद माना जाता है. इसी वजह से जैसे-जैसे निवेशक ग्रोथ, इनोवेशन और भरोसे का सही मिक्‍स खोज रहे हैं, वैसे-वैसे इन तीनों फंड (Flexi Cap Funds) की तुलना भी लगातार हो रही है. चाहे आप नए निवेशक हों या अनुभवी, इन फंड्स के बीच AUM, NAV, पोर्टफोलियो रणनीति, एक्सपेंस रेश्‍यो और जोखिम प्रोफ़ाइल को समझना जरूरी है. जियो ब्‍लैकरॉक फ्लेक्‍सी कैप फंड नया है, इसलिए हमने रिटर्न की तुलना नहीं की है.

Jio BlackRock Flexi Cap Fund

Fund Houser : Jio Blackrock Mutual Fund

कुल AUM : 1,846 करोड़ (31 अक्टूबर, 2025)

एक्सपेंस रेश्यो : 0.50% (31 अक्टूबर, 2025)

मिनमम SIP अमाउंट : 500 रुपये

बेंचमार्क : Nifty 500 TRI

लॉक इन पीरियड : कुछ नहीं

रिस्कोमीटर : वेरी हाई

NAV : 10.22 रुपये (14 नवंबर, 2025)

पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्टॉक

HDFC Bank

ICICI Bank

Reliance Industries

Infosys

State Bank Of India

Larsen & Toubro Ltd

Tata Consultancy Services Ltd

Bharti Airtel Ltd

HCL Technologies Ltd

Adani Ports and Special Economic Zone

पोर्टफोलियो में टॉप 10 सेक्टर

बैंक

पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स

आईटी - सॉफ्टवेयर

कंस्ट्रक्शन

टेलिकॉम - सर्विसेज

ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर

डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी

फेरस मेटल

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स

कैपिटल मार्केट

Parag Parikh Flexi Cap Fund

Fund House : Parag Parikh Mutual Fund

AUM : 1,25,800 Cr (31 अक्‍टूबर, 2025)

Expense Ratio : 0.63% (31 अक्‍टूबर, 2025)

NAV : ₹ 94.0058 (14 नवंबर, 2025)

बीटा : 0.57

स्टैंडर्ड डेविएशन : 8.50%

शार्प रेश्यो : 1.70

बेंचमार्क : NIFTY 500 TRI

रिस्‍कोमीटर : वेरी हाई

मिनिमम लम्‍प सम : 1,000 रुपये

मिनिमम एसआईपी : 1,000 रुपये

फंड का पहले नाम: पराग पारिख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड

पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्‍टॉक

HDFC Bank

Grid Corporation of India

Bajaj Holdings & Investment Limited

Coal India Limited Consumable

ITC Limited

ICICI Bank

Kotak Mahindra Bank

Maruti Suzuki India

Bharti Airtel

Mahindra & Mahindra

पोर्टफोलियो में टॉप 10 सेक्‍टर

बैंक

कंप्‍यूटर सॉफ्टवेयर

ऑटोमोबाइल्‍स

पावर

फाइनेंस

कंज्‍यूमर फ्यूल्‍स

FMCG

फार्मा एंड बॉयोटेक

टेलिकॉम

आईटी

कैपिटल मार्केट

HDFC Flexi Cap Fund

Fund House : HDFC Mutual Fund

NAV : 2,263.97 रुपये (14 नवंबर, 2025)

कुल AUM : 91,041करोड़ रुपये (31 अक्‍टूबर, 2025)

एक्‍सपेंस रेश्‍यो : 0.67% (31 अक्‍टूबर, 2025)

बेंचमार्क : NIFTY 500 TRI

स्टैंडर्ड डेविएशन : 11.223%

Beta : 0.806

शार्प रेश्यो : 1.317

पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्‍टॉक

ICICI Bank

HDFC Bank

Axis Bank

State Bank of India

Kotak Mahindra Bank

SBI Life Insurance Company

Maruti Suzuki India

Cipla

HCL Technologies

Hyundai Motor India

पोर्टफोलियो में टॉप 10 सेक्‍टर

फाइनेंशियल सर्विसेज : 38.7%

ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट : 14.9%

हेल्‍थकेयर : 9.1%

इन्‍फॉर्मेशन टेक्‍नोलॉजी : 5.9%

मेटल्‍स एंड माइनिंग : 4.0%

कंज्‍यूमर सर्विसेज : 2.7%

टेलिकम्‍युनिकेशन : 2.5%

पावर : 2.0%

कंस्‍ट्रक्‍शन मैटेरियल्‍स : 1.8%

कंज्‍यूमर ड्यूरेबल्‍स : 1.4%

