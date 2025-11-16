scorecardresearch
निवेश-बचत

Flexi Cap Fund : जियो ब्लैकरॉक vs पराग पारिख vs एचडीएफसी एमएफ, एसेट्स, NAV, पोर्टफोलियो, एक्सपेंस रेश्यो, हर डिटेल

Flexi Cap Funds Comparison 2025 : जियो ब्‍लैकरॉक फ्लेक्‍सी कैप फंड की बात करें तो ब्‍लैकरॉक की ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टमेंट एक्सपर्टीज और Jio की टेक्नोलॉजी ताकत के साथ, इसने बहुत जल्दी निवेशकों का ध्यान खींचा है.

Flexi Cap Funds Comparison 2025 : जियो ब्‍लैकरॉक फ्लेक्‍सी कैप फंड की बात करें तो ब्‍लैकरॉक की ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टमेंट एक्सपर्टीज और Jio की टेक्नोलॉजी ताकत के साथ, इसने बहुत जल्दी निवेशकों का ध्यान खींचा है.

Flexicap mutual funds comparison : इन फंड्स के बीच AUM, NAV, पोर्टफोलियो रणनीति, एक्सपेंस रेश्‍यो और जोखिम प्रोफ़ाइल को समझना जरूरी है. (Freepik)

Top Flexi Cap Fund Comparision, Which Flexi Cap Fund to Pick : New AI-Driven Jio BlackRock or Trusted Parag Parikh and HDFC : भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्‍ट्री की हो रही लगातार ग्रोथ में अब एक नया खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुका है, जो है जियो ब्‍लैकरॉक फ्लेक्‍सी कैप फंड. ब्‍लैकरॉक की ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टमेंट एक्सपर्टीज और Jio की टेक्नोलॉजी ताकत के साथ, इस फंड ने बहुत जल्दी निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. लेकिन क्या यह AI-आधारित और डेटा-ड्रिवन फंड, भारत के दो सबसे स्थापित दिग्गजों, पराग पारिख फ्लेक्‍सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्‍सी कैप फंड को मजबूत टक्‍कर दे सकता है. 

पराग पारिख फ्लेक्‍सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लेक्‍सी कैप फंड को लंबी अवधि की वैल्यू-इन्वेस्टिंग के साथ ही स्थिरता और मजबूत फडामेंटल के लिए भरोसेमंद माना जाता है. इसी वजह से जैसे-जैसे निवेशक ग्रोथ, इनोवेशन और भरोसे का सही मिक्‍स खोज रहे हैं, वैसे-वैसे इन तीनों फंड (Flexi Cap Funds) की तुलना भी लगातार हो रही है. चाहे आप नए निवेशक हों या अनुभवी, इन फंड्स के बीच AUM, NAV, पोर्टफोलियो रणनीति, एक्सपेंस रेश्‍यो और जोखिम प्रोफ़ाइल को समझना जरूरी है. जियो ब्‍लैकरॉक फ्लेक्‍सी कैप फंड नया है, इसलिए हमने रिटर्न की तुलना नहीं की है. 

Jio BlackRock Flexi Cap Fund

Fund Houser : Jio Blackrock Mutual Fund

कुल AUM : 1,846 करोड़ (31 अक्टूबर, 2025)
एक्सपेंस रेश्यो : 0.50% (31 अक्टूबर, 2025)
मिनमम SIP अमाउंट : 500 रुपये 
बेंचमार्क : Nifty 500 TRI
लॉक इन पीरियड : कुछ नहीं 
रिस्कोमीटर : वेरी हाई 
NAV : 10.22 रुपये (14 नवंबर, 2025)

पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्टॉक

HDFC Bank 
ICICI Bank
Reliance Industries
Infosys 
State Bank Of India
Larsen & Toubro Ltd
Tata Consultancy Services Ltd
Bharti Airtel Ltd
HCL Technologies Ltd
Adani Ports and Special Economic Zone 

पोर्टफोलियो में टॉप 10 सेक्टर

बैंक
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 
आईटी - सॉफ्टवेयर
कंस्ट्रक्शन
टेलिकॉम - सर्विसेज 
ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर
डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी
फेरस मेटल
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 
कैपिटल मार्केट

Parag Parikh Flexi Cap Fund

Fund House : Parag Parikh Mutual Fund

AUM : 1,25,800 Cr (31 अक्‍टूबर, 2025)
Expense Ratio  : 0.63% (31 अक्‍टूबर, 2025)
NAV  : ₹ 94.0058 (14 नवंबर, 2025)
बीटा : 0.57
स्टैंडर्ड डेविएशन : 8.50%
शार्प रेश्यो : 1.70
बेंचमार्क : NIFTY 500 TRI
रिस्‍कोमीटर : वेरी हाई 
मिनिमम लम्‍प सम : 1,000 रुपये 
मिनिमम एसआईपी : 1,000 रुपये
फंड का पहले नाम: पराग पारिख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड

पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्‍टॉक 

HDFC Bank 
Grid Corporation of India
Bajaj Holdings & Investment Limited
Coal India Limited    Consumable
ITC Limited
ICICI Bank 
Kotak Mahindra Bank
Maruti Suzuki India
Bharti Airtel
Mahindra & Mahindra

पोर्टफोलियो में टॉप 10 सेक्‍टर 

बैंक
कंप्‍यूटर सॉफ्टवेयर 
ऑटोमोबाइल्‍स 
पावर
फाइनेंस 
कंज्‍यूमर फ्यूल्‍स 
FMCG
फार्मा एंड बॉयोटेक 
टेलिकॉम 
आईटी 
कैपिटल मार्केट 

HDFC Flexi Cap Fund

Fund House : HDFC Mutual Fund

NAV : 2,263.97 रुपये (14 नवंबर, 2025)
कुल AUM : 91,041करोड़ रुपये (31 अक्‍टूबर, 2025)
एक्‍सपेंस रेश्‍यो : 0.67% (31 अक्‍टूबर, 2025)
बेंचमार्क : NIFTY 500 TRI
स्टैंडर्ड डेविएशन : 11.223%
Beta : 0.806
शार्प रेश्यो : 1.317

पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्‍टॉक 

ICICI Bank 
HDFC Bank
Axis Bank 
State Bank of India
Kotak Mahindra Bank 
SBI Life Insurance Company
Maruti Suzuki India 
Cipla 
HCL Technologies
Hyundai Motor India 

पोर्टफोलियो में टॉप 10 सेक्‍टर 

फाइनेंशियल सर्विसेज : 38.7%
ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट : 14.9%
हेल्‍थकेयर : 9.1%
इन्‍फॉर्मेशन टेक्‍नोलॉजी : 5.9%
मेटल्‍स एंड माइनिंग : 4.0%
कंज्‍यूमर सर्विसेज : 2.7%
टेलिकम्‍युनिकेशन : 2.5%
पावर : 2.0%
कंस्‍ट्रक्‍शन मैटेरियल्‍स : 1.8%
कंज्‍यूमर ड्यूरेबल्‍स : 1.4%

(डिस्क्लेमर : इस आर्टिकल का मकसद सिर्फ जानकारी देना है, किसी स्कीम में निवेश की सलाह देना नहीं. निवेश का कोई भी फैसला अपने इनवेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह-मशविरा करने के बाद ही करें)

