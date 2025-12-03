scorecardresearch
निवेश-बचत

Lado Lakshmi Yojana: लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी, 7 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में 2100-2100 रुपये ट्रांसफर

Lado Lakshmi Yojana : लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी. इस बार 7,01,965 पात्र महिलाओं के खातों में 2100 रुपये भेजे गए, जो पिछली बार से 1,79,803 अधिक लाभार्थी हैं.

Written byMithilesh Kumar

Lado Lakshmi Yojana : लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी. इस बार 7,01,965 पात्र महिलाओं के खातों में 2100 रुपये भेजे गए, जो पिछली बार से 1,79,803 अधिक लाभार्थी हैं.

author-image
Mithilesh Kumar
New Update
Lado Laxmi Yojana ki Dusari Kist jari

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी की. Photograph: (Image : X/@DiprHaryana)

Deendayal Lado Lakshmi Yojana 2nd Installment Released: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी की. इस किस्त के तहत सरकार ने राज्य के 7,01,965 महिलाओं के खातों में 2100-2100 रुपये ट्रांसफर किए. पहली किस्त की तुलना में इस बार 1 लाख 79 हजार 803 अधिक महिलाओं को दूसरी किस्त भेजी गई. इस दौरान सरकार की ओर से आगामी किस्तों को लेकर नई प्लान भी बताई गई. जानिए तीसरी, चौथी और पाचवीं किस्त कैसे मिलेगी?

7,01,965 महिलाओं के खाते में दूसरी किस्त जारी

हरियाणा के सूचना विभाग ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी है. इस चरण में 7,01,965 महिलाओं के खातों में वित्तीय सहायता भेजी गई है.

Advertisment

इसस पहले, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के अवसर पर योजना की पहली किस्त जारी की गई थी, जिसमें 5,22,162 पात्र बहन-बेटियों को 2100 रुपये की सहायता प्रदान की गई थी. उस समय सरकार ने कुल 109.65 करोड़ रुपये लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए थे. महिलाओं को बेहतरी के लिए हरियाणा सरकार ने इस साल 25 सितंबर दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर लाडो लक्ष्मी योजना की शुरूआत की. अब तक सरकार लाभार्थी महिलाओं के खातें में दो किस्ते जारी कर दी है. 

Also read : Passport on DigiLocker : आधार, पैन की तरह अब पासपोर्ट भी आपके फोन में, जरूरत पड़ने पर तुरंत कर सकेंगे एक्सेस

लाडो लक्ष्मी योजना में अब एक साथ मिलेंगे 6300 रुपये!

हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना में अहम बदलाव किया है. सूचना विभाग के आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर पोस्ट में बताया गया है कि अब योजना का लाभ हर 3 महीने के अंतराल पर दिया जाएगा और 3 माह की राशि एक साथ खाते में डाली जाएगी.

इस हिसाब से पहली और दूसरी किस्त जारी करने के बाद सरकार आगामी किस्तों के तहत एक साथ तीन यानी कुल 6,300 रुपये एक साथ जारी करेगी. माना जा रहा है कि अब पात्र महिलाओं के खातों में सरकार योजना की तीसरी, चौथी और पाचवीं किस्त एक ही दिन एक साथ जारी करेगी.

इस दौरान विभाग ने यह भी बताया कि लाडो लक्ष्मी ऐप पर अबतक 9.05 लाख आवेदन मिले हैं, जिनमें 7.01 लाख पात्र पाई गईं. योजना से जुड़ी 5 लाख 58 हजार लाभार्थी महिलाओं ने पहचान वेरीफिकेशन के लिए e-KYC भी पूरी कर ली है. 

Haryana Nayab Singh Saini