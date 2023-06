LIC Dhan Vridhhi Plan: एलआईसी ने लॉन्च किया धन वृद्धि प्लान, 30 सितंबर तक सब्सक्राइब करने का है मौका, चेक करें हर डिटेल

LIC की धन वृद्धि इंश्योरेंस प्लान की बिक्री 23 जून से शुरू हो चुकी है. क्लोज एंडेड प्लान बच्चों के लिए भी उपलब्ध है. इसमें पॉलिसीहोल्डर कभी भी प्लान को सरेंडर कर सकता हैं.

LIC Dhan Vridhhi Plan: भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी (LIC) ने इसी शुक्रवार को निश्चित अवधि वाली एक नई इंश्योरेंस पाॉलिसी ‘धन वृद्धि’ (LIC’s Dhan Vridhhi) की पेशकश की. सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी ने एक बयान में कहा कि धन वृद्धि इंश्योरेंस पाॉलिसी की बिक्री 23 जून से शुरू हो गई है. एलआईसी के मुताबिक धन वृद्धि स्कीम एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टीसिपेटिंग, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, सेविंग और सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो पॉलिसीहोल्डर को प्रोटेक्शन देने के साथ-साथ सेविंग का फायदा भी देता है. धन वृद्धि इंश्योरेंस प्लान को ऑनलाइन या ऑफलाइन (एजेंट) के माध्यम से खरीदा जा सकता है. पॉलिसी खरीदारों के पास इस स्कीम को सब्सक्राइब करने के लिए 30 सितंबर 2023 तक का मौका है. धन वृद्धि प्लान की खूबियां यह इंश्योर्ड व्यक्ति को मेच्योरिटी की तारीख पर गारंटी के साथ एकमुश्त राशि भी प्रदान करता है.

इसके निवेशक कभी भी प्लान से बाहर निकल सकते हैं. मतलब वे कभी भी सरेंडर कर सकते हैं

अगर पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु एलआईसी धन वृद्धि इंश्योरेंस प्लान का टेन्योर जारी रहते समय हो जाती है तो उसके परिजनों को वित्तीय मदद देने का प्रावधान इस स्कीम में किया गया है.

यह प्लान 10, 15 और 18 साल की अवधि के लिए उपलब्ध है. इसमें न्यूनतम बुनियादी तयशुदा राशि 1.25 लाख रुपये की पेशकश की गई है जिसे 5,000 रुपये के मल्टीपल यानी गुणांक में बढ़ाया भी जा सकता है. कौन खरीद सकता है प्लान यह प्लान खरीदते समय सब्सक्राइबर की न्यूनतम आयु 90 दिन से 8 वर्ष तक होनी चाहिए मतलब अपने बच्चों के नाम भी प्लान सब्साक्राइब कर सकते हैं. धन वृद्धि प्लान में प्रवेश की अधिकतम आयु टेन्योर और विकल्प के आधार पर 32 से 60 वर्ष तक होती है. लोन और टैक्स में छूट का मिलता है लाभ धन वृद्धि प्लान के निवेशक पॉलिसी के 3 माह पूरा होने के बाद लोन की सुविधा ले सकते हैं.

इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट का लाभ भी मिलता है. पॉलिसीहोल्डर इस प्रावधान के तहत 1.5 लाख रुपये तक के इनकम पर टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं. अन्य खासियत यह प्लान न्यूनतम 1,25,000 रुपये की मूल सुनिश्चित राशि प्रदान करता है.

एलआईसी के मुताबकि यह प्लान चुनने के लिए दो विकल्प मिलते हैं, पहले में मृत्यु पर बीमा राशि या तो 1.25 गुना या दूसरे विकल्प में 10 गुना हो सकती है.

धन वृद्धि प्लान के पहले विकल्प में 60 रुपये से 75 रुपये तक और दूसरे विकल्प में प्रत्येक 1,000 रुपये की मूल बीमा राशि के लिए 25 रुपये से 40 रुपये अतिरिक्त की गांरटी मिलती है.

धन वृद्धि प्लान के साथ पॉलिसीहोल्डर बाकी टर्म पॉलिसी की तरह एक्सीडेंटल डेथ और डिसएबिलिटी बेनेफिट राइडर भी ले सकते हैं.

मेच्योरिटी या मृत्यु पर 5 साल के लिए मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना अंतराल पर निपटान विकल्प की सुविधा दी जाएगी.