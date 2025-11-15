Life Certificate Rejected? अगर आपको भी बैंक से आया है ऐसा मैसेज, तो घबराएं नहीं तुरंत करें ये काम

Received ‘Life Certificate Rejected’ SMS? Check Reasons and Easy Solutions: हर महीने पेंशन मिलती रहे, इसके लिए साल में एक बार जीवन प्रमाण देना जरूरी होता है. पहले यह प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए बैंकों और पेंशन दफ्तरों में लंबी लाइनें लगती थीं, और कई पेंशनरों को बार-बार चक्कर भी लगाने पड़ जाते थे. लेकिन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र के आने से तस्वीरें बदली हैं और पेंशनर्स के लिए यह जरूरी प्रक्रिया पूरा करना काफी आसान हुआ है. आज वे बिना बैंक और पेंशन दफ्तर के चक्कर लगाए घर बैठे अपने स्मार्टफोन से मिनटों में जीवन प्रमाण जमा कर सकते हैं लेकिन कुछ मामलों में पेंशनर्स को यह मैसेज मिल जाता है कि आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) रिजेक्ट हो गया है, और ऐसी स्थिति में उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें.

अगर आप या आपके घर के कोई पेंशनर ऐसी परेशानी से जूझ रहा है, तो जीवन प्रमाण के रिजेक्शन की वजह जानना जरूरी हो जाता है. आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेट हुआ है या रिजेक्ट कैसे पता लगाएं. अगर DLC रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जिस पेंशनर ने अब तक अपना जीवन प्रमाण जमा नहीं किया है और वह इसे घर बैठे मोबाइल से जमा करने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि इन महत्वपूर्ण बातों को पहले समझ लें, ताकि बाद में कोई परेशानी न आए.

Digital Life Certificate: डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट क्या है?

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जिसे जीवन प्रमाण पत्र भी कहते हैं, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन पर आधारित एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट है. इसकी मदद से केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनर बिना कहीं जाए डिजिटल तरीके से यह साबित कर सकते हैं कि वे जीवित हैं. पेंशनर का आधार और बायोमेट्रिक लेकर इसका एक यूनिक सर्टिफिकेट बनता है, जिसे सीधे उस बैंक या संस्था को भेज दिया जाता है जो पेंशन देती है.

कैसे पता करें कि आपका DLC स्वीकार हुआ है या रिजेक्ट?

अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो यह तरीका अपनाएं:

जीवन प्रमाण की आधिकारिक वेबसाइट jeevanpramaan.gov.in पर जाएं.

अपनी प्रमान आईडी डालकर DLC डाउनलोड करें

स्क्रीन पर साफ दिख जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट स्वीकृत, पेंडिंग, या रिजेक्ट है

यह तरीका सबसे भरोसेमंद है, भले ही आपको एसएमएस न मिला हो.

जीवन प्रमाण रिजेक्ट क्यों होता है?

आम तौर पर DLC तभी रिजेक्ट होता है जब सबमिशन के समय गलत जानकारी भर दी जाती है. जैसे:

PPO नंबर गलत

बैंक या ट्रेजरी की जानकारी गलत

आधार से डेटा नहीं मिलना

फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन ठीक से न होना

नाम या जन्मतिथि में गलती

उम्र बढ़ने या स्वास्थ्य कारणों से बायोमेट्रिक मैच न होना

जीवन प्रमाण रिजेक्ट होने पर क्या करें?

सबसे पहले अपनी पेंशन देने वाली एजेंसी (PDA) से संपर्क करें. वे बताएंगे कि गलती कहां हुई है. अक्सर पेंशनर की छोटी-सी जानकारी गलत भरने या बायोमेट्रिक ठीक से न मिलने की वजह से सर्टिफिकेट रिजेक्ट होता है. समाधान यह है कि आपको नया डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाना होगा, यानी नई प्रमान आईडी जनरेट करनी होगी. इस बार ध्यान रखें कि

PPO नंबर से लेकर नाम, जन्मतिथि, बैंक जानकारी—सब बिल्कुल सही भरी हो

आधार की जानकारी से हर विवरण मेल खाता हो

फिंगरप्रिंट/आईरिस स्कैन साफ और सही तरीके से लिया जाए

जीवन प्रमाण की आधिकारिक गाइडलाइन भी यही कहती है कि गलत जानकारी के कारण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी DLC रिजेक्ट हो जाए, तो नई जीवन प्रमाण आईडी बनाकर फिर से सबमिट करना चाहिए.