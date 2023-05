FD vs MSSC: 2 साल की बैंक एफडी या महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, कहां लगाने चाहिए पैसे?

मौजूदा समय में देश के सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक 2 साल मैच्योरिटी वाले बैंक FD पर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना की तुलना में बेहतर रिटर्न दे रहे हैं. निवेश से पहले यहां बताए गए बैंक एफडी का ब्योरा देख सकते हैं.

सुरक्षित निवेश के लिए केंद्र सरकार ने 2023 बजट में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट (MSSC) स्कीम की पेशकश की है.

Mahila Samman Saving Certificate Vs 2 Year Bank FD: महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट (MSSC) योजना सुरक्षित निवेश का एक विकल्प है. सरकार ने 2023 बजट में इसकी पेशकश की है. पोस्ट ऑफिस द्वारा MSSC चलाई जा रही है. सरकारी स्कीम के मैच्‍योर होने की अवधि 2 साल है. इस स्कीम पर सालाना 7.5 फीसदी ब्‍याज मिल रहा है. MSSC स्‍कीम में कम से कम 1000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए तक निवेश करने की सुवधिा है. इसमें निवेशक को 2 साल बाद डिपॉजिट अमाउंट और ब्‍याज मिलाकर पूरा पैसा मिल जाता है. MSSC स्कीम में 31 मार्च 2025 तक ही निवेश किया जा सकता है. दो साल मैच्‍योरिटी पीरियड वाली सरकारी स्‍कीम में सबसे ज्‍यादा ब्‍याज देने वाली योजनाओं में MSSC शामिल है. पोस्ट ऑफिस द्वारा पेश की गई MSSC स्कीम के अलावा बेहतर रिटर्न पाने के कई और भी विकल्प मौजूद हैं. निवेशक 2 साल मैच्योरिटी वाले बैंक FD पर भी बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं मौजूदा समय में देश के सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक 2 साल मैच्योरिटी वाले बैंक FD कितना ब्याज दे रहे हैं. TechM vs Wipro: आईटी सेक्‍टर का फ्लॉप शो जारी, किस शेयर में निवेश को लेकर कैसे बनाएं स्‍ट्रैटेजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) MSSC स्कीम के मुकाबले 2 साल मैच्योरिटी वाले बैंक FD पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आम नागरिकों को 2 करोड़ रुपये से कम के निवेश पर 6.80% ब्याज की पेशकश कर रहा है. बैंक बाजार डॉट कॉम के मुताबिक समान अवधि के बैंक एफडी पर सीनियर सिटिजन को 7.30% ब्याज मिल रहा है. एचडीएफसी बैंक (HDFC) एचडीएफसी बैंक अपने सीनियर सिटिजन ग्राहकों को 2 करोड़ से कम के निवेश पर पोस्ट ऑफिस के MSSC स्कीम के समान 7.50% मिल रहा है. 60 साल से कम उम्र के निवेशकों को बैंक 7.00% ब्याज की पेशकश कर रहा है. इस ब्याज दर का लाभ पाने के लिए निवेशकों को 21 महीने से दो साल के लिए बैंक एफडी में जमा करना होगा. Wipro Share Buyback: विप्रो का सबसे बड़ा बायबैक ऑफर, क्या कमजोर आउटलुक के बीच 19% प्रीमियम पर बेच दें शेयर आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) आईसीआईसीआई बैंक 2 साल मैच्योरिटी वाले फिक्स्ड डिपॉजिट पर अपने आम ग्राहकों को सालान 7.10% ब्याज दे रहा है. वहीं सीनियर सिटिजन ग्राहकों को बैंक के समान टेन्योर वाले एफडी पर सालाना 7.60% का ब्याज मिल रहा है. पैसा बाजार डॉट कॉम के मुताबिक निवेशकों को अपनी सेविंग पर लाभ पाने के लिए 18 महीने से 2 साल के लिए निवेश करना होगा. 2 करोड़ से कम के निवेश अमाउंट यह फायदा उठाया जा सकता है. जन स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी (Jana Small Finance Bank FD) जन बैंक अपने आम ग्राहकों को 2 साल मैच्योरिटी वाले एफडी पर 7.25% और सीनियर सिटिजन को 7.95% ब्याज दे रहा है. आरबीएल बैंक एफडी (RBL Bank FD) आरबीएल बैंक 2 साल मैच्योरिटी वाले एफडी पर 7.00% ब्याज और सीनियर सिटिजन को 7.50% ब्याज दे रहा है. बंधन बैंक (Bandhan Bank FD) बंधन बैंक 2 साल मैच्योरिटी वाले एफडी पर 7.25% और सीनियर सिटिजन को 7.75% ब्याज दे रहा है. डीसीबी बैंक एफडी (DCB Bank FD) डीसीबी बैंक एफडी पर आम निवेशकों को 8.00% और सीनियर सिटिजन को 8.50% ब्याज दे रहा है. इंडसइंड बैंक एफडी(IndusInd Bank FD) बैंक बाजार डॉट कॉम के मुताबिक इंडसइंड बैंक 60 साल से कम उम्र के ग्राहकों को 7.75% और सीनियर सिटिजन ग्राहकों को 8.25% ब्याज दे रहा है. सर्वोदय समॉल फाइनेंस बैंक एफडी (Suryoday Small Finance Bank FD) बैंक बाजार डॉट कॉम के मुताबकि यह बैंक 2 मैच्योरिटी वाले एफडी पर आम ग्राहकों को 8.01% और सीनियर सिटिजन ग्राहकों को 8.51% ब्याज दे रहा है. उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी (Utkarsh Small Finance Bank FD) उत्कर्ष बैंक 60 साल के कम उम्र के निवेशकों को एफडी पर 7.50% ब्याज दे रहा है. वहीं इस बैंक के सीनियर सिटिजन ग्राहकों को 2 साल मैच्योरिटी वाले एफडी पर 8.25% ब्याज मिल रहा है. फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी (Fincare Small Finance Bank FD) पोस्ट ऑफिस के MSSC स्कीम की तुलना में 2 साल मैच्योरिटी वाले फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के एफडी आम ग्राहकों को 7.80% ब्याज और सीनियर सिटिजन ग्राहकों को 8.40% ब्याज मिल रहा है. MSSC स्कीम की खासियतें MSSC के तहत किए गए निवेश पर इनकम टैक्‍स एक्‍ट के सेक्‍शन 80C के तहत छूट नहीं मिलती है. इस पर मिले ब्याज के लिए टैक्स देना होगा.

MSSC स्कीम केवल महिला निवेशकों के लिए है.इस योजना को पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंकों से सब्स्क्राइब किया जा सकता है.

इसमें किसी भी उम्र की महिलाएं निवेश कर सकती है. नाबालिग होने की स्थिति में पैरेंट्स के नाम पर MSSC स्कीम में निवेश किया जा सकता है.

फॉर्म-1 की मदद से अकाउंट MSSC ओपन करवा सकते हैं. केवाईसी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो ग्राफ जैसे जरूरी डाक्यूमेंट जमा करने होंगे.

मैच्‍योरिटी के समय निवेश राशि और ब्याज निकासी फॉर्म-2 की मदद से किया जा सकता है.

मैच्‍योरिटी पीरियड से पहले रकम निकालने की सुविधा 1 साल के बाद मिलती है. ऐसे में फॉर्म-3 जमा करके 40,000 रुपए तक निकाला जा सकता है. बैंक एफडी की खूबियां 5 साल से कम के बैंक एफडी पर टैक्‍स देय है. मतलब ये कि इस पर मिले ब्याज पर टैक्स में छूट का लाभ नहीं मिलता है.

बैंक एफडी में किया गया निवेश एक सुरक्षित निवेश है.