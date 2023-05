Govt Schemes: किसान पेंशन स्‍कीम फ्लॉप होने की कगार पर, मोदी सरकार की इन 3 योजनाओं की निकली हवा

Govt Pension Schemes: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सुस्त पड़ गई है. वहीं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और नेशनल पेंशन स्‍कीम फॉर ट्रेडर्स जैसी पेंशन योजनाओं की भी हवा निकल गई है.

Govt Schemes: मोदी सरकार ने किसानों, कामगारों और छोटे व्‍यापारियों के लिए कुछ पेंशन व अन्‍य योजनाएं शुरू की हैं.