Multi-Asset Funds vs Aggressive Hybrid Funds: 10 साल के प्रदर्शन में कौन रहा आगे?

Multi-Asset Funds vs Aggressive Hybrid Funds: हम में से अधिकांश लोग म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में इस उम्मीद से निवेश करते हैं कि हमें इक्विटी में निवेश से जुड़े जोखिम उठाए बिना अच्छे रिटर्न मिलें. दूसरे शब्दों में कहें तो हम उच्च रिटर्न के साथ कम उतार-चढ़ाव (वोलेटिलिटी) चाहते हैं. यही कारण है कि हाइब्रिड फंड कई निवेशकों के लिए पसंदीदा विकल्प बन गए हैं.

पिछले दस सालों में दो तरह के फंड निवेशकों को बहुत पसंद आए हैं. एक हैं मल्टी-एसेट फंड जो पैसे को इक्विटीज, सोना और डेब्ट में बाँटते हैं. दूसरा है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो ज्यादा पैसे इक्विटीज में लगाकर जल्दी रिटर्न कमाने का मौका देते हैं.

Advertisment

इन दोनों का मकसद एक ही है: जोखिम कम रखते हुए स्थिर रिटर्न देना. लेकिन उनकी निवेश रणनीति, जोखिम स्तर और प्रदर्शन का तरीका काफी अलग है. यही कारण है कि इनकी तुलना करना दिलचस्प होता है.

Also Read: Titan, HUL, RBA समेत इन कंज्यूमर स्टॉक में पैसे डबल करने की है ताकत, मोतीलाल ओसवाल ने दिया हाई टारगेट

मल्टी-एसेट फंड: सुरक्षित और संतुलित तरीका

मल्टी-एसेट फंड थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं. ये सिर्फ़ इक्विटीज़ पर भरोसा नहीं करते. इनका नियम होता है कि पैसा कम से कम तीन जगहों में निवेश होना चाहिए- इक्विटीज़, डेब्ट और गोल्ड में. इससे पैसा ज्यादा सुरक्षित रहता है.

इक्विटीज़ से निवेश को बढ़ने का मौका मिलता है.

डेब्ट पोर्टफोलियो को स्थिर रखता है.

सोना मार्केट में गिरावट होने पर सुरक्षा की तरह काम करता है.

इस फंड का फायदा यह है कि जब बाजार गिरता है तो इन फंड्स में नुकसान सीमित रहता है, क्योंकि तीनों एसेट्स एक साथ नहीं गिरते. दूसरी तरफ, रिटर्न धीरे-धीरे मिलता है, लेकिन स्थिर रहता है. यह श्रेणी उन निवेशकों के लिए आदर्श है जो बढ़ोतरी चाहते हैं, लेकिन ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं सह सकते.

Also Read: SBI MODS vs Fixed Deposit : एसबीआई का मल्टी ऑप्‍शन डिपॉजिट स्कीम क्यों हो सकता है एफडी से बेहतर च्वॉइस

एग्रेसिव हाइब्रिड फंड: ज्यादा इक्विटीज़, ज्यादा बढ़ोतरी का मौका

एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का मकसद साफ़ है: लंबी अवधि में बेहतर ग्रोथ. इसलिए ये फंड अपने लगभग 65–80% निवेश को इक्विटीज़ में लगाते हैं. इसका मतलब है कि इनका प्रदर्शन इक्विटी फंड की तरह होता है, लेकिन थोड़ी डेब्ट भी रहती है जो बाजार गिरने पर पोर्टफोलियो को सुरक्षा देती है.

ज्यादा इक्विटीज़ का मतलब:

जब बाजार अच्छा चल रहा हो, तो रिटर्न ज्यादा होता है क्योंकि स्टॉक्स की कीमत तेजी से बढ़ती है.

लेकिन जब बाजार गिरता है, तो नुकसान भी ज्यादा होता है क्योंकि पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा इक्विटीज़ में लगा होता है.

इसका मतलब है कि यह फंड उन निवेशकों के लिए सही है जो थोड़ा उतार-चढ़ाव सह सकते हैं और लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न की उम्मीद रखते हैं.

10 साल की टक्कर: कौन आगे- एग्रेसिव हाइब्रिड या मल्टी-एसेट फंड?

हाइब्रिड फंड में निवेश करने वाले अक्सर सोचते हैं कि लंबी अवधि में कौन सा फंड बेहतर रिटर्न देता है. क्या ज्यादा इक्विटी वाला एग्रेसिव हाइब्रिड फंड बेहतर प्रदर्शन करता है, या विविध निवेश वाला मल्टी-एसेट फंड? आइए 10 साल के आंकड़ों को देखें और इस सवाल का जवाब ढूंढें.

पहली बड़ी बात: 10 साल की औसत रिटर्न के मामले में कौन सा फंड बेहतर रहा है?

मल्टी-एसेट फंड

10 साल का औसत रिटर्न: 11.10% CAGR

एग्रेसिव हाइब्रिड फंड

10 साल का औसत रिटर्न: 12.14% CAGR

तो, औसत रिटर्न के आधार पर, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने पिछले दशक में मामूली बढ़त बनाई है.

Also Read: वन रैंक-वन पेंशन से नोटबंदी तक: जानिए वे महत्वपूर्ण फैसले जिनमें जस्टिस सूर्य कांत की प्रमुख भूमिका रही

अब देखते हैं कि पिछले 10 साल में मल्टी-एसेट बनाम एग्रेसिव हाइब्रिड में से कौन सा फंड सिर्फ औसत ही नहीं बल्कि स्टार परफॉर्मर रहा है.

इसके लिए आइए पहले टॉप 5 मल्टी-एसेट फंड्स के 10 साल के वार्षिक औसत रिटर्न को देखें.

टॉप 5 मल्टी-एसेट फंड्स (डायरेक्ट प्लान)

क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड – 18.51% CAGR

ICICI प्रुडेंशियल मल्टी एसेट फंड – 17% CAGR

एक्सिस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड – 12.58% CAGR

SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड – 12.57% CAGR

HDFC मल्टी एसेट फंड – 12.45% CAGR

टॉप 5 एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स (डायरेक्ट प्लान)

ICICI प्रुडेंशियल इक्विटी & डेब्ट फंड – 17.09% CAGR

क्वांट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड – 16.86% CAGR

कोटक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड – 14.86% CAGR

Mirae एसेट एग्रेसिव हाइब्रिड फंड – 14.69% CAGR

Edelweiss एग्रेसिव हाइब्रिड फंड – 14.51% CAGR

स्पष्ट रूप से, टॉप परफॉर्मर्स ने श्रेणी के औसत रिटर्न से काफी बेहतर रिटर्न दिया.

परिणाम? मुकाबला कड़ा है, लेकिन कहानी दिलचस्प है…

औसत रिटर्न के मामले में एग्रेसिव हाइब्रिड फंड आगे हैं.

अगर टॉप परफॉर्मर्स की बात करें, तो मल्टी-एसेट श्रेणी में क्वांट म्यूच्यूअल फंड (Quant Mutual Fund) बाकी सभी से बेहतर प्रदर्शन करता है.

इससे एक बात स्पष्ट होती है:

दोनों श्रेणियों में शानदार विकल्प मौजूद हैं और सही फंड चुनना ही सफलता की कुंजी है.

Also Read: Delhi Pollution: "हो सके तो दिल्ली कि गलियां छोड़ दो": लंदन से आए टेकी ने ये बात क्यों कही?

जोखिम का मूल्यांकन: दोनों श्रेणियों का जोखिम कैसे अलग है?

एग्रेसिव हाइब्रिड और मल्टी-एसेट फंड दोनों में “हाइब्रिड” शब्द है, लेकिन इनका जोखिम स्तर बिल्कुल एक जैसा नहीं है.

एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स का जोखिम स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है क्योंकि ये अपने पोर्टफोलियो का 65–80% हिस्सा इक्विटीज़ में निवेश करते हैं. इसका मतलब है कि ये फंड बाजार के ऊपर जाने पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन नीचे आने पर अधिक संवेदनशील होते हैं. इनका मूवमेंट सीधे इक्विटी मार्केट से जुड़ा होता है—इसलिए इन फंड्स में शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव ज्यादा होता है.

इसके मुकाबले, मल्टी-एसेट फंड्स का जोखिम प्रोफाइल अपेक्षाकृत संतुलित माना जाता है. ये फंड इक्विटीज़ के साथ-साथ डेब्ट और सोने में भी निवेश करते हैं. इसलिए जब इक्विटी मार्केट गिरती है, तो डेब्ट और सोना अक्सर नुकसान को कम करने में मदद करते हैं. ये तीनों एसेट्स आमतौर पर एक साथ नहीं गिरते. इससे पूरे पोर्टफोलियो की उतार-चढ़ाव कम होती है और डाउनसाइड जोखिम सीमित रहता है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.