ITR Refund Delays: क्या आपके लंबित ITR रिफंड पर मिलेगी ब्याज की रकम?

ITR Refunds 2025: देशभर में लाखों टैक्सपेयर्स अभी भी अपने आयकर रिफंड ( Income Tax Refund) का इंतजार कर रहे हैं, जिससे इस साल हुई असामान्य देरी को लेकर चिंता बढ़ गई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने इस समस्या को स्वीकार किया है और कुछ दावों में देरी के पीछे के कारणों को स्पष्ट किया है.



CBDT के अध्यक्ष रवि अग्रवाल के अनुसार, आयकर विभाग वर्तमान में कुछ रिफंड अनुरोधों का गहराई से मूल्यांकन कर रहा है, जिन्हें या तो उच्च-मूल्य वाला माना गया है या स्वचालित सिस्टम द्वारा संभावित असंगतियों के लिए चिह्नित किया गया है.

संदिग्ध दावों की जांच

अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश छोटे रिफंड पहले ही जारी कर दिए गए हैं. हालांकि, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ टैक्सपेयर्स ने अधिक या गलत कटौतियों का दावा किया है, जिसके कारण फंड जारी होने से पहले अतिरिक्त सत्यापन किया जा रहा है. अग्रवाल ने बताया कि यह प्रक्रिया गैर-योग्य भुगतान को रोकने और कर प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी है.

अग्रवाल ने हाल ही में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में टैक्सपेयर्स लाउंज का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा “कम-मूल्य वाले रिफंड जारी किए जा रहे हैं. हमने विश्लेषण किया और पाया कि कुछ गलत रिफंड या कटौतियों का दावा किया जा रहा था. इसलिए यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. हमें उम्मीद है कि बाकी रिफंड इस महीने या दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे.”

क्या टैक्सपेयर्स को देरी से रिफंड पर ब्याज मिलेगा?

चिंतित टैक्सपेयर्स के लिए राहत की बात यह है कि देरी का मतलब जरूरी नहीं कि उन्हें वित्तीय नुकसान हो. आयकर अधिनियम की धारा 244A के तहत विभाग को देरी से रिफंड पर सालाना 6% ब्याज देना होता है, जो उस तारीख से शुरू होता है जब रिफंड देय हो जाता है बशर्ते कि देरी गलत फाइलिंग या जानकारी के अभाव के कारण न हुई हो.