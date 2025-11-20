Franklin Templeton Mutual Fund : जानिए फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड के 3 सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले इक्विटी फंड

Franklin Templeton Mutual Fund: फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड देश के सबसे पुराने फंड हाउसों में से एक है, जिसका 30 साल से अधिक का ट्रैक रिकॉर्ड है.

इसने जुलाई 2002 में कोठारी पायनियर म्यूचुअल फंड का अधिग्रहण करके भारत में अपनी एंट्री की, जो 1993 में लॉन्च किया गया कोठारी पायनियर भारत का पहला निजी क्षेत्र का म्यूचुअल फंड था. उन दिनों केवल नौ ही फंड हाउस थे जो लगभग 470 अरब रुपये (Rs 470 billion) की संपत्ति का प्रबंधन कर रहे थे.

पहली दो स्कीमें, कोठारी पायनियर ब्लूचिप फंड और कोठारी पायनियर प्राइमा फंड, दिसंबर 1993 में लॉन्च की गई थीं.

फ्रैंकलिन टेम्पलटन द्वारा अधिग्रहण के बाद ये फंड्स फ्रैंकलिन इंडिया ब्लूचिप फंड (अब फ्रैंकलिन इंडिया लार्ज कैप फंड के नाम से जाना जाता है) और फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड (अब फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप फंड के नाम से जाना जाता है) बन गए. दोनों फंड्स ने 30 साल से अधिक का समय पूरा कर लिया है.

फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड के तीन-चौथाई फंड्स का 10 साल से अधिक का ट्रैक रिकॉर्ड है. आज, फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड भारत में 1.22 ट्रिलियन रुपये (Rs 1.22 trillion) से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करता है.

यह फंड हाउस इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, साथ ही सोना और चांदी जैसे विभिन्न एसेट क्लासेस में उत्पाद प्रदान करता है. इसके पास स्कीम्स की विभिन्न श्रेणियों में 2.3 मिलियन (2.3 मिलियन) से अधिक फोलियोज़ हैं और इसका भारतभर में प्रचलन है.

साल 2020 में, COVID-19 महामारी के दौरान, इस फंड हाउस ने अचानक छह डेब्ट म्यूचुअल फंड (mutual fund) स्कीम्स बंद कर दीं. इसका कारण था कि इन फंड्स की क्रेडिट क्वालिटी और लिक्विडिटी प्रभावित हो गई थी. इससे निवेशकों में शुरू में चिंता फैल गई. हालांकि, फंड ने इन निवेशों को खत्म नहीं किया और जब रेगुलेटर ने हस्तक्षेप किया, तो लगभग 3 साल में उसने अपने यूनिटहोल्डर्स को भुगतान कर दिया.

यह ये भी बताता है कि स्कीम चुनते समय सिर्फ रिटर्न्स नहीं, बल्कि फंड के अंडरलाइनिंग पोर्टफोलियो (Portfolio) की खासियतें (जैसे क्रेडिट क्वालिटी और लिक्विडिटी) कितनी महत्वपूर्ण होती हैं.

इस संपादकीय में, हम फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड की टॉप तीन इक्विटी स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं, जो अलग-अलग निवेश मैनडेट के साथ आती हैं. इसमें हम लंबी अवधि के रोलिंग रिटर्न्स, इससे जुड़े जोखिम और रिस्क-रिवार्ड अनुपात पर भी चर्चा करेंगे.

#1 फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप फंड

जैसा कि पहले बताया गया, यह फंड पहले फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड के नाम से जाना जाता था और दिसंबर 1993 में लॉन्च हुआ था. हालांकि, अपने निवेश दृष्टिकोण को स्पष्ट दिखाने और निवेशकों के लिए इसे आसानी से पहचानने लायक बनाने के लिए इसे जुलाई 2025 में फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप फंड नाम दे दिया गया.

अक्टूबर 2025 तक, इस फंड के तहत 127 अरब रुपये (Rs 127 bn) से अधिक की संपत्ति प्रबंधित की जा रही है.

यह फंड अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65% मिडकैप कंपनियों के शेयर और शेयर-संबंधित उपकरणों में निवेश करता है. मिडकैप कंपनियां वे होती हैं जो पूरी मार्केट कैप के हिसाब से 101वीं से 250वीं रैंक पर आती हैं.

मिडकैप्स के अलावा, यह फंड अपनी कुल संपत्ति का 35% तक अन्य कंपनियों में भी निवेश कर सकता है, जिनमें स्मॉलकैप और लार्ज कैप कंपनियां शामिल हैं.

इस फंड को शेयरों में अपने निवेश का आधा हिस्सा तक इस्तेमाल करने की छूट है ताकि वह जोखिम कम कर सके और पोर्टफोलियो को संतुलित रख सके. इसके अलावा, सुरक्षा और नकदी की जरूरतों के लिए यह फंड अपनी कुल संपत्ति का 35% तक डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है.

इस अलोकेशन के आधार पर, इस फंड का मुख्य उद्देश्य मध्यम से लंबी अवधि में पूंजी वृद्धि (capital appreciation) देना है, और दूसरा उद्देश्य निवेशकों को आय प्रदान करना है. हालांकि, यह निश्चित नहीं है कि फंड अपने निवेश लक्ष्य को पूरी तरह हासिल कर पाएगा.

यह फंड उन कंपनियों में निवेश करने की कोशिश करता है जो अपने बिज़नेस के शुरुआती चरण में हैं, क्योंकि इनमें बढ़ने की ज्यादा संभावना होती है. यह निवेश के लिए वैल्यू और ग्रोथ दोनों तरह की स्टाइल का इस्तेमाल करता है और अलग-अलग सेक्टर्स से स्टॉक्स चुनता है.

फंड अपनी निर्धारित संपत्ति (एसेट अलोकेशन) के अनुसार मिडकैप और अन्य स्टॉक्स का एक विविध पोर्टफोलियो रखता है. आमतौर पर, इस फंड के पोर्टफोलियो में 70-90 स्टॉक्स होते हैं. अक्टूबर 2025 तक, इसमें 87 स्टॉक्स हैं, जिनमें 67% मिडकैप्स, 14% स्मॉलकैप्स और 14% लार्जकैप्स हैं.

फंड के टॉप 10 स्टॉक्स कुल पोर्टफोलियो का लगभग 21% हैं. इसमें Federal Bank (3%), Cummins India (2.4%), Mphasis (2.3%) जैसे स्टॉक्स शामिल हैं. मतलब, टॉप 10 में कोई भी स्टॉक 5% से ज्यादा का हिस्सा नहीं रखता.

फंड के पोर्टफोलियो में सबसे बड़े तीन सेक्टर्स हैं – ऑटो और सप्लायर कंपनियां (12%), हेल्थकेयर (9.6%) और बैंक (9.6%). ये तीनों मिलकर कुल पोर्टफोलियो का 31.3% बनाते हैं. फिलहाल, फंड अपनी कुल संपत्ति का 3.3% नकद और नकद के बराबर चीज़ों में और 0.2% ट्रेजरी बिल्स में रख रहा है.

कुल मिलाकर, फंड स्टॉक्स को खरीदकर लंबे समय तक रखता है ताकि उनकी पूरी बढ़त का फायदा तब तक उठाया जा सके, जब तक कि उनकी कीमतें बहुत महंगी न लगें. पिछले एक साल में पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 23-25% के बीच रहा.

इस रणनीति ने पिछले 3 साल में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है, जिसमें कम्पाउंडेड annualised रिटर्न 23.7% रहा, जो कि बेंचमार्क Nifty Midcap 150 – TRI से थोड़ा अधिक है.

हालांकि, 5 साल और 7 साल की अवधि में, फंड का प्रदर्शन बेंचमार्क की तुलना में पीछे रहा है, क्योंकि इसके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा चक्रीय उतार-चढ़ाव (cyclicality) से प्रभावित हुआ.

तीन साल की अवधि में फंड द्वारा उठाया गया जोखिम (स्टैंडर्ड डिविएशन 14.38) इसके बेंचमार्क की तुलना में थोड़ा कम है.

हालांकि, रिस्क-एडजस्टेड आधार पर इस फंड ने निवेशकों को पर्याप्त रिवॉर्ड दिया है, जिसका शार्प रेशियो 0.35 और सॉर्टिनो रेशियो 0.7 है, जो Nifty Midcap 150 – TRI से अधिक है.

#2 फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड

यह स्कीम सितंबर 1994 में लॉन्च हुई थी, पहले इसे कोठारी पायनियर प्राइमा प्लस फंड के नाम से जाना जाता था. फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड द्वारा अधिग्रहण के बाद इसे फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस फंड के नाम से जाना जाने लगा.

बाद में, इस फंड का नाम जून 2018 में फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी फंड रख दिया गया और यह मल्टी-कैप अप्रोच को फॉलो करने लगा. 2020 के अंत में, इस स्कीम की मूल विशेषताएं बदलकर इसे फ्लेक्सी कैप अप्रोच अपनाने के लिए तैयार किया गया, और इसके बाद इसे री-कैटेगराइज और नया नाम देकर फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड कर दिया गया.

अक्टूबर 2025 तक, इस फंड के तहत 197 अरब रुपये (Rs 197 bn) से अधिक की संपत्ति प्रबंधित की जा रही है.

अब फंड अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65% पैसे शेयरों और शेयर-संबंधित चीज़ों में लगा सकता है, और इसके लिए किसी कंपनी के साइज की कोई सीमा नहीं है.

इसलिए, यह फंड लार्जकैप (largecap), मिडकैप और स्मॉलकैप की कंपनियों में उनके संभावित प्रदर्शन के आधार पर गतिशील रूप से निवेश करता है. यह पोर्टफोलियो को संतुलित रखने और जोखिम कम करने के लिए शेयर डेरिवेटिव्स में भी 50% तक निवेश कर सकता है.

इसके अलावा, सुरक्षा और नकदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, यह फंड अपनी कुल संपत्ति का 35% तक ट्रेजरी बिल्स, सरकारी सिक्योरिटीज़, कॉल या नोटिस मनी, रिपो/रिवर्स रिपो, TREPs आदि में निवेश करता है.

इस फंड का उद्देश्य है कि विभिन्न शेयरों, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के एक विविध पोर्टफोलियो के जरिए पूंजी में वृद्धि और नियमित आय (IDCW) प्रदान की जा सके. हालांकि, यह निश्चित नहीं है कि फंड अपने इस निवेश लक्ष्य को पूरा करेगा या नहीं.

फंड यह देखता है कि कौन-सी कंपनियों में अच्छे निवेश के मौके हैं और उसी हिसाब से बड़े, मिड और स्मॉलकैप में पैसे लगाता है. इसके लिए फंड मैनेजर बाजार की स्थिति, कंपनियों की मौलिक बातें (fundamentals), उनकी कीमतें (valuations), नकदी की उपलब्धता और कई अन्य फैक्टर्स को ध्यान में रखता है.

यह फंड स्टॉक्स चुनने के लिए वैल्यू और ग्रोथ दोनों तरीके अपनाता है और अलग-अलग सेक्टर्स में स्टॉक्स को नीचे से ऊपर (bottom-up) देख कर चुनता है.

फंड अलग-अलग सेक्टर्स में ऐसी कंपनियों में निवेश करना पसंद करता है जो पैसा बढ़ा सकें, खासकर उन कंपनियों में जो मजबूत फंडामेंटल्स और ग्रोथ वाले बिज़नेस में हैं. यह उन कंपनियों को प्राथमिकता देता है जिनका बिज़नेस क्वालिटी वाला हो, बैलेंस शीट मजबूत हो और मैनेजमेंट भरोसेमंद हो.

मार्केट कैप के हिसाब से निवेश इस बात के आधार पर किया जाता है कि किन कंपनियों में अच्छे निवेश के मौके हैं.

आमतौर पर, इस फंड के पोर्टफोलियो में 50-60 स्टॉक्स होते हैं. अक्टूबर 2025 तक, फंड में 56 स्टॉक्स हैं, जिनमें 76% लार्जकैप, 11% मिडकैप और लगभग 9% स्मॉलकैप के हैं.

टॉप 10 स्टॉक्स फंड के पोर्टफोलियो का करीब 44.6% हिस्सा बनाते हैं, जिनमें HDFC Bank (8.4%), ICICI Bank (7.4%), Bharti Airtel (4.7%) आदि शामिल हैं.

बैंकिंग सेक्टर (24.5%) फंड के पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसके बाद IT (8.5%) और ऑटो व एन्सिलरीज़ (7.9%) आते हैं. ये तीनों सेक्टर्स मिलकर लगभग 40.9% हिस्सा बनाते हैं.

फिलहाल, फंड अपनी कुल संपत्ति का 3.4% कैश और कैश एक्विवैलेंट्स में और 0.3% ट्रेजरी बिल्स में रख रहा है.

कुल मिलाकर, फंड अपने पोर्टफोलियो को भरोसे के साथ रखता है और स्टॉक्स बदलने की दर कम रखता है. पिछले एक साल में फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 18-29% के बीच रहा.

इस इन्वेस्टमेंट एप्रोच ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है. पिछले 3, 5 और 7 साल में इस फंड ने क्रमशः 19.9%, 25.5% और 16.4% का कम्पाउंडेडannualised रोलिंग रिटर्न दिया, जो बेंचमार्क Nifty 500 – TRI से काफी बेहतर है (12 नवंबर 2025 तक).

फंड द्वारा उठाया गया जोखिम (स्टैंडर्ड डिविएशन 11.85) भी इसके बेंचमार्क Nifty 500 – TRI से थोड़ा कम है. इसलिए, रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न (शार्प रेशियो 0.32 और सॉर्टिनो रेशियो 0.66) भी Nifty 500 – TRI से बेहतर हैं.

#3 फ्रैंकलिन इंडिया डिविडेंड यील्ड फंड

यह स्कीम मई 2006 में टेम्पलटन इंडिया इक्विटी इनकम फंड के नाम से लॉन्च हुई थी. बाद में, निवेश रणनीतियों को स्पष्ट रूप से दिखाने और समझने में आसानी के लिए, इसे जुलाई 2025 में फ्रैंकलिन इंडिया डिविडेंड यील्ड फंड नाम दिया गया.

लॉन्च के बाद से, इस फंड की संपत्ति (AUM) बढ़ी है, और अक्टूबर 2025 तक यह 24 अरब रुपये (Rs 24 bn) से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन कर रहा है.

इस फंड को यह निर्देश है कि यह अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65% शेयरों और शेयर-संबंधित उपकरणों में निवेश करे, जो डिविडेंड देने वाली कंपनियों के हों. इसमें घरेलू कंपनियों के लिए 50-100% तक और विदेशी सिक्योरिटीज़ के लिए 50% तक निवेश किया जा सकता है.

इक्विटी में निवेश के तहत, फंड को अपनी कुल संपत्ति का 50% तक डेरिवेटिव्स में निवेश करने की अनुमति है, ताकि जोखिम कम किया जा सके और पोर्टफोलियो संतुलित रखा जा सके.

इसके अलावा, सुरक्षा और नकदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, फंड अपनी कुल संपत्ति का 35% तक डेब्ट सिक्योरिटीज़, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, REITs और InvITs के यूनिट्स, तथा नकद में निवेश कर सकता है.

इस फंड का उद्देश्य है कि यह मुख्य रूप से उन स्टॉक्स में निवेश करे जो वर्तमान में या भविष्य में आकर्षक डिविडेंड यील्ड देते हो, और वैल्यू निवेश रणनीति का इस्तेमाल करके निवेशकों को नियमित आय और लंबी अवधि में पूंजी वृद्धि दोनों प्रदान करे.

यह फंड अपने निवेश लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मुख्य मापदंडों में से एक के रूप में वर्तमान या संभावित आकर्षक डिविडेंड यील्ड को ध्यान में रखता है.

दूसरे शब्दों में, यह फंड भारतीय और इमरजिंग मार्केट की उन कंपनियों में निवेश करता है जिनमें पूंजी वृद्धि (capital appreciation) के जरिए ग्रोथ पाने और डिविडेंड के जरिए नियमित आय मिलने की संभावना होती है.

फंड का पोर्टफोलियो लगभग 50-60 स्टॉक्स का विविध सेट रखता है. अक्टूबर 2025 तक, इसमें 46 स्टॉक्स हैं, जिनमें 52% लार्ज कैप, 9% मिडकैप और 16% स्मॉल कैप हैं.

इसके अलावा, फंड 4.8% अपनी संपत्ति विदेशी स्टॉक्स में, 0.9% विदेशी म्यूचुअल फंड यूनिट्स में, 1.9% ADRs & GDRs में, और 10% REITs & InvITs में रखता है.

टॉप 10 स्टॉक्स फंड के पोर्टफोलियो का 37.7% हिस्सा बनाते हैं, जिनमें NTPC (5%), HDFC Bank (4.7%), GAIL (4.4%) आदि शामिल हैं.

पावर (11.9%), IT (9.9%) और FMCG (7.7%) फंड के टॉप 3 सेक्टर्स हैं, जो मिलकर पोर्टफोलियो का लगभग 29.5% हिस्सा बनाते हैं.

फिलहाल, फंड अपनी कुल संपत्ति का 6% कैश और कैश एक्विवैलेंट्स में रख रहा है.

फंड डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स को खरीदकर लंबे समय तक रखता है और इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम है, जो 9-21% के बीच रहता है.

इस निवेश तरीके ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है. पिछले 3, 5 और 7 साल में इस फंड ने क्रमशः 19.2%, 27.1% और 17.3% का कम्पाउंडेड annualised रोलिंग रिटर्न दिया, जो बेंचमार्क Nifty 500 – TRI से काफी बेहतर है (12 नवंबर 2025 तक).

फंड द्वारा उठाया गया जोखिम (स्टैंडर्ड डिविएशन 11.49) इसके बेंचमार्क Nifty 500 – TRI से कम है, और रिस्क-एडजस्टेड आधार पर इसका प्रदर्शन बेहतर रहा है, जैसा कि शार्प रेशियो 0.34 और सॉर्टिनो रेशियो 0.75 से दिखता है.

फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड के टॉप इक्विटी फंड्स का प्रदर्शन (12 नवंबर 2025 तक)

फंड 1 Yr (%) 3 Yr CAGR (%) 5 Yr CAGR (%) 7 Yr CAGR (%) स्टैंडर्ड डिविएशन शार्प रेशियो सॉर्टिनो रेशियो Franklin India Mid Cap Fund 13.36 23.72 26.00 16.59 14.38 0.35 0.70 Franklin India Flexi Cap Fund 9.84 19.96 25.49 16.36 11.85 0.32 0.66 Franklin India Dividend Yield Fund 5.96 19.20 27.12 17.31 11.49 0.34 0.75 Nifty Midcap 150 – TRI 8.49 23.39 29.32 18.31 15.29 0.34 0.67 NIFTY 500 – TRI 6.85 16.25 21.34 14.54 12.53 0.26 0.52

रिटर्न्स रोलिंग आधार पर % में हैं और Direct Plan – Growth ऑप्शन का उपयोग करके गणना की गई हैं.

स्टैंडर्ड डिविएशन कुल जोखिम (Total Risk) को दर्शाता है, और शार्प रेशियो रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न को मापता है. ये सभी इक्विटी फंड्स के लिए 3 साल की अवधि पर कैलकुलेट किए गए हैं, जिसमें 6% प्रति वर्ष का जोखिम-रहित रेट (risk-free rate) मान लिया गया है.

“पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं है. तालिका में दिए गए सिक्योरिटीज़ केवल उदाहरण के लिए हैं और इन्हें निवेश की सिफारिश नहीं माना जाना चाहिए.”

निवेश करने से पहले अपनी निवेश सलाहकार से परामर्श लें.

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं. सभी स्कीम से संबंधित दस्तावेज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ें.

निष्कर्ष

फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड्स की निवेश प्रक्रिया और सिस्टम मजबूत हैं. उनके कुछ इक्विटी फंड्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है.

हालांकि, केवल पिछले प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लेना सही नहीं है, क्योंकि भविष्य में यह जरूरी नहीं कि वही रिटर्न कायम रहे.

आदर्श रूप से, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को अलग-अलग फंड हाउस के फंड्स में विभाजित करें, ताकि निवेश का कंसंट्रेशन रिस्क कम हो.

सफल निवेश की शुभकामनाएँ.

डिसक्लेमर

नोट : इस लेख में फंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स इतिहास और सार्वजनिक सूचनाओं का उपयोग किया गया है. विश्लेषण और उदाहरणों के लिए हमने अपनी मान्यताओं का इस्तेमाल किया है.

इस लेख का उद्देश्य निवेश के बारे में जानकारी, डेटा पॉइंट्स और विचार साझा करना है. यह निवेश सलाह नहीं है. यदि आप किसी निवेश विचार पर कदम उठाना चाहते हैं, तो किसी योग्य सलाहकार से सलाह लेना अनिवार्य है. यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. व्यक्त किए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत हैं और उनके वर्तमान या पूर्व नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.