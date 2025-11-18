क्या 69 लाख केंद्रीय पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रह जाएंगे?

8th Pay Commission: केंद्र ने इस महीने की शुरुआत में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है. इसके लिए तीन सदस्यीय पैनल बनाया गया है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी.केंद्र को इस आयोग के नियम और कामकाज तय करने में लगभग 10 महीने लगे. यह कार्यक्षेत्र पैनल को एक रोडमैप प्रदान करेगा, जिससे देश में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों की संरचना तय की जा सके. पैनल के गठन से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वेतन संरचना में संभावित बदलाव की उम्मीद बढ़ गई है.

कर्मचारी यूनियंस की चिंताएं

इस बीच, एम्प्लॉई यूनियंस 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र (ToR) को लेकर चिंता जताने लगे हैं और इसे एकतरफा तथा अनुचित बता रहे हैं. एक हफ्ते पहले, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लाइज फेडरेशन (AIDEF) ने सरकार को पत्र लिखा था और 8वें वेतन आयोग के ToR में कथित असंगतियों को सामने रखा था. अब, एक और एम्प्लॉई यूनियन- कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की है.

कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स (CCGEW) लगभग 8 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है. यह संगठन केंद्रीय विभागों जैसे डाक, इनकम टैक्स, ऑडिट, सर्वे, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, CPWD, जनगणना, BSI, GSI, ISRO आदि में कार्यरत कर्मचारियों को शामिल करता है.

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में यूनियन की मांगें

एम्प्लॉई यूनियंस ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र (ToR) के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर पुनर्विचार और आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए, ताकि यह देश के वर्तमान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में हो. संघ ने पत्र में लिखा है, “हम 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र (ToR) में संशोधन की मांग करते हैं…”

कर्मचारी यूनियन ने पत्र में कुछ मुद्दों का उल्लेख किया है जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है.

अपने पत्र में यूनियन ने मांग की है कि “विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन और पेंशन संबंधी लाभों की समीक्षा की जाए और ToR से ‘अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन-कॉन्ट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम्स’ शब्दावली को हटाया जाए.”

यूनियन ने कहा है कि “8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र (ToR) में यह स्पष्ट नहीं है कि मौजूदा 69 लाख पेंशनभोगियों, जिनमें फैमिली पेंशनभोगी भी शामिल हैं और जिन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कवर किया गया है, उनके पेंशन का पुनरीक्षण, पेंशन में समानता या अन्य पेंशन संबंधी लाभ, जैसे पेंशन की कम्यूटेशन की अवधि का पुनर्स्थापन आदि, कैसे तय किया जाएगा.”

यूनियन ने पत्र में कहा है कि 8वें वेतन आयोग को अन्य रिटायरमेंट और पेंशन संबंधी लाभों की भी समीक्षा करनी चाहिए और उसके लिए सुझाव देने चाहिए. इसमें 11 साल के बाद पेंशन की कम्यूटेड राशि को वापस करना, सेवानिवृत्ति की तारीख से हर 5 साल में अतिरिक्त पेंशन या फैमिली पेंशन देना, जैसा कि संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है, और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा शामिल है. यूनियन ने कहा कि ये सभी कदम पेंशनभोगियों के हित में जरूरी हैं.

यूनियन ने कहा कि “आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए CGEGIS योजना में बदलाव की समीक्षा करेगा और सुझाव देगा.”

AIDEF की पहल और विरोध

पहले, AIDEF ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा था और ToR में 8वें वेतन आयोग की “डेट ऑफ़ इफ़ेक्ट” का स्पष्ट उल्लेख न होने की बात उठाई थी.

AIDEF ने आरोप लगाया है कि अधिसूचित ToR लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए अनुचित है. उनका कहना है कि 8वें वेतन आयोग के ToR में लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों और फैमिली पेंशनभोगियों के पेंशन पुनरीक्षण का कोई जिक्र नहीं है, जो सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया है.

डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन ने इसका कड़ा विरोध किया है और इसे “दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित” करार दिया है.

AIDEF ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग के ToR से यह संकेत मिलता है कि केंद्र वह प्रथा बदल सकता है, जिसमें दशकों से वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल में लागू होती रही हैं. संगठन ने याद दिलाया कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के ToR में सिफारिशों के लागू होने की तारीख स्पष्ट रूप से दी गई थी, जो 1 जनवरी 2016 थी.

